बकरी का दूध पीने से दूर हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां, जानें इसके गजब के फायदे
क्या आप जानते हैं कि बकरी का दूध पीना शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? अगर घर पर नहीं, तो आज इस लेख में जानें...
Published : November 17, 2025 at 7:50 PM IST
दूध पीने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में तो सभी जानते हैं. डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं. कुछ लोग गाय का दूध पीते हैं, तो कुछ भैंस का. लेकिन क्या आपने कभी बकरी का दूध पिया है? जी हां, बकरी का दूध भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि बकरी का दूध भैंस और गाय के दूध से कई मामलों में बेहतर होता है. इस दूध के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो सकती हैं.
भैंस और गाय के दूध से बेहतर होता है बकरी का दूध
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बकरी का दूध भैंस और गाय के दूध से बेहतर होता है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह दूध कई तरह के हेल्द बेनिफिट्स प्रदान करता है. बकरी का दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है. इसमें कैल्शियम, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इस दूध को पीने से हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. इसके साथ ही बकरी का दूध आसानी से पच जाता है और इसमें एलर्जी पैदा करने वाले तत्व कम होते हैं.
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जानें बकरी के दूध के फायदे
बकरी के दूध में सेलेनियम, जिंक, विटामिन A और C होते हैं. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. इसके नियमित सेवन से शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद मिलती है. इसमें मौजूद आयरन ब्लड क्वालिटी में सुधार करता है और एनीमिया से बचाता है. बकरी का दूध पचने में आसान होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बकरी के दूध में छोटे वसा कण होते हैं. आपके पाचक एंजाइम बड़े वसा कणों की तुलना में छोटे वसा कणों को ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हैं. इसके अलावा, बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है, जिससे यह लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है. बकरी का दूध छोटे और मीडियम सीरीज वाले फैटी एसिड से भी भरपूर होता है.
हड्डियों को बनाता है मजबूत
बकरी का दूध कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है. इसलिए, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है. बकरी के दूध में सूजन-रोधी गुण होते हैं और यह पित्त संबंधी समस्याओं को कम करता है. बकरी का दूध कैल्शियम, विटामिन ए और बी6 से भरपूर होता है. इसे पीने से दिल और हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है. यह सूजन और चिंता को भी कम करता है. इसके और भी कई फायदे हैं.
अध्ययन में हुआ खुलासा
बकरी के दूध में आयरन की मात्रा अधिक होती है. एक अध्ययन में पाया गया है कि बकरी का दूध पीने वाले चूहों की हड्डियों में हीमोग्लोबिन पुनर्जनन क्षमता गाय का दूध पीने वाले चूहों की तुलना में अधिक थी. इसके गुण मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं. इसके सेवन से चिंता कम होती है .इस दूध का सेवन शरीर में सूजन को भी कम करता है.
सुंदरता के लिए भी फायदेमंद
बकरी के दूध में अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड होते हैं. ये त्वचा के रंग को निखारने और उसकी देखभाल के लिए फायदेमंद होते हैं. यह त्वचा को मुलायम बनाने में भी मदद करता है. यह दूध महिलाओं में हार्मोनल बदलावों को संतुलित करने में मदद करता है. बकरी के दूध में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं. ये दिमाग के विकास और याददाश्त के लिए अच्छे होते हैं.
वेट मैनेजमेंट में मदद करता है
अगर आप अपने वजन पर ध्यान दे रहे हैं, तो बकरी का दूध एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें गाय के दूध की तुलना में वसा कम होती है और इसमें मौजूद वसा आसानी से पच जाती है. दूध में मौजूद हाई प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, भूख कम करता है और स्वस्थ वजन प्रबंधन में मदद करता है.
आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है
बकरी के दूध में प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं. अगर आप अपनी आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं या संतुलित माइक्रोबायोम बनाए रखना चाहते हैं, तो बकरी का दूध आपके आहार में एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह स्वस्थ आंत के फ्लोरा को बनाए रखने में मदद करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)