बकरी का दूध पीने से दूर हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां, जानें इसके गजब के फायदे

दूध पीने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में तो सभी जानते हैं. डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं. कुछ लोग गाय का दूध पीते हैं, तो कुछ भैंस का. लेकिन क्या आपने कभी बकरी का दूध पिया है? जी हां, बकरी का दूध भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि बकरी का दूध भैंस और गाय के दूध से कई मामलों में बेहतर होता है. इस दूध के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो सकती हैं.

भैंस और गाय के दूध से बेहतर होता है बकरी का दूध

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बकरी का दूध भैंस और गाय के दूध से बेहतर होता है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह दूध कई तरह के हेल्द बेनिफिट्स प्रदान करता है. बकरी का दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है. इसमें कैल्शियम, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इस दूध को पीने से हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. इसके साथ ही बकरी का दूध आसानी से पच जाता है और इसमें एलर्जी पैदा करने वाले तत्व कम होते हैं.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जानें बकरी के दूध के फायदे

बकरी के दूध में सेलेनियम, जिंक, विटामिन A और C होते हैं. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. इसके नियमित सेवन से शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद मिलती है. इसमें मौजूद आयरन ब्लड क्वालिटी में सुधार करता है और एनीमिया से बचाता है. बकरी का दूध पचने में आसान होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बकरी के दूध में छोटे वसा कण होते हैं. आपके पाचक एंजाइम बड़े वसा कणों की तुलना में छोटे वसा कणों को ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हैं. इसके अलावा, बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है, जिससे यह लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है. बकरी का दूध छोटे और मीडियम सीरीज वाले फैटी एसिड से भी भरपूर होता है.

हड्डियों को बनाता है मजबूत

बकरी का दूध कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है. इसलिए, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है. बकरी के दूध में सूजन-रोधी गुण होते हैं और यह पित्त संबंधी समस्याओं को कम करता है. बकरी का दूध कैल्शियम, विटामिन ए और बी6 से भरपूर होता है. इसे पीने से दिल और हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है. यह सूजन और चिंता को भी कम करता है. इसके और भी कई फायदे हैं.