डायबिटीज और मोटापे को कम करने वाली GLP-1 दवाओं से पुरुषों में बढ़ सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा, जानिए क्या कहती है रिसर्च
GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) दवाएं टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के मैनेजमेंट में परिवर्तनकारी साबित हो रही हैं. हालांकि, इससे पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पर अधिक प्रभाव...
Published : April 17, 2026 at 1:53 PM IST
भारत में डायबिटीज और मोटापे के बढ़ते मामलों के बीच GLP-1 दवाओं (जैसे सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक) की मांग तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ये दवाएं असरदार तरीके से वजन घटाने और शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं. भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल के तौर पर उभर रहा है, जहां 2045 तक लगभग 135 मिलियन डायबिटीज के मरीज होने की उम्मीद जताइ गई है. इस वजह से, राइबेलसस, मौंजारो, वेगोवी जैसी नई GLP-1 दवाएं भारतीय बाजार में आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ डायबिटीज बल्कि मोटापे के लिए भी किया जाता है. हालांकि, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) वजन घटाने वाली दवाएं, एक नई रिसर्च के बाद फिर से जांच के दायरे में आ गई हैं, जानिए क्यों...
नई रिसर्च में क्या हुआ खुलासा
टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली GLP-1 वेट लॉस दवाओं पर एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है. द लैंसेट में पब्लिश इस रिसर्च से पता चला है कि इन दवाओं का पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ED) से संभावित संबंध हो सकता है. हालांकि इन दवाओं ने डायबिटीज केयर और वेट कंट्रोल में क्रांति ला दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पर इनके संभावित असर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि GLP-1 दवाओं के कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट सीधे तौर पर दवाओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट वजन कम होने या शरीर की बनावट में बदलाव की वजह से भी हो सकते हैं. GLP-1 दवाओं के सेक्सुअल साइड इफेक्ट पर ज्यादातर रिसर्च अभी शुरुआती स्टेज में है. इन बदलावों की रिपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल के साथ-साथ पर्सनल एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया पर आधारित हैं. मतलब, एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ओजेम्पिक, वेगोवी और मौंजारो जैसी GLP-1 दवाओं के सेक्सुअल साइड इफेक्ट अभी भी शुरुआती रिसर्च और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं.
GLP-1 दवाएं कैसे काम करती हैं और क्या है?
GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं का एक ग्रुप है जिसे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने और भूख और इंसुलिन निकलने को कंट्रोल करने वाले नैचुरल हार्मोन की नकल करके वजन घटाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. वजन घटाने और ग्लाइसेमिक कंट्रोल में असरदार होने की वजह से इस कैटेगरी की पॉपुलर दवाओं की मांग दुनिया भर में बढ़ी है. हालांकि, इन दवाओं का सेक्सुअल हेल्थ पर लंबे समय तक असर सीमित और एक जैसा नहीं रहता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज वाले पुरुषों में, यह ग्रुप पहले से ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हाई रिस्क पर है.
इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डायबिटीज का खतरा
डायबिटीज वाले पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ED) या नपुंसकता का खतरा आम पुरुषों की तुलना में लगभग 3.5 गुना अधिक होता है, और 50 फीसदी से ज्यादा डायबिटीज के मरीज अपनी पूरी जिंदगी में इस समस्या का सामना करते हैं. डायबिटीज वाले पुरुषों में ED, बिना डायबिटीज वाले पुरुषों की तुलना में 10-15 साल पहले हो सकता है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन टाइप 2 डायबिटीज की एक जानी-मानी दिक्कत है, हाई ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल इरेक्टाइल फंक्शन के लिए जरूरी ब्लड वेसल और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे डायबिटीज वाले लोगों में ED एक आम चिंता बन जाता है. इस ओवरलैप से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि GLP-1 दवाएं अकेले ED का खतरा बढ़ाती हैं या यह स्थिति मुख्य रूप से अंदरूनी डायबिटीज की वजह से है. GLP-1 दवाओं और ED के बीच सीधा संबंध अभी भी रिसर्च का विषय है.
स्टडी के मुख्य नतीजे क्या हैं?
रिसर्चर्स ने जनवरी 2019 और सितंबर 2024 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 10,000 से ज्यादा पुरुषों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को एनालाइज किया. जिसमें पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया...
- GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) ड्रग्स लेने वाले, लगभग 5,000 पुरुष
- DPP4 इनहिबिटर्स (DPP4i) (5,524 लोग) इस्तेमाल करने वाले, जो डायबिटीज की दूसरी तरह की दवाएं हैं
जिन पुरुषों को पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या किडनी की गंभीर बीमारी रही है, उन्हें ज्यादा सटीक रिजल्ट के लिए बाहर रखा गया. स्टडी में शामिल लोगों की औसत उम्र 63 साल थी, और उनका औसत BMI 32.8 था, जो दिखाता है कि वे ज्यादातर मोटे थे.
GLP-1 यूजर्स में देखा गया ज्यादा रिस्क
फाइंडिंग्स से पता चला कि GLP-1 ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले पुरुषों में हर 1,000 पर्सन-ईयर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 35 केस हुए, जबकि DPP4i ग्रुप में हर 1,000 पर्सन-ईयर में 28 केस हुए. इसका मतलब है कि तीन साल के फॉलो-अप पीरियड में GLP-1 यूजर्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का रिस्क 26 परसेंट ज्यादा था. हालांकि, रिसर्चर्स ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रेंड तो एक जैसा था, लेकिन स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट के बाद यह कनेक्शन कमजोर हो गया, सका मतलब है कि इस टॉपिक पर और रिसर्च होनी चाहिए.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रिसर्च कारण साबित नहीं करती है. इसके बजाय, यह एक संभावित संबंध को हाईलाइट करती है जिसकी और जांच की जरूरत है. कई फैक्टर्स नतीजों पर असर डाल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- मरीज की हेल्थ प्रोफाइल में अंतर
- मोटापे का लेवल
- पहले से मौजूद वैस्कुलर डैमेज
GLP-1 दवाएं लेने वाले पुरुषों को अचानक इलाज बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने डॉक्टरों से किसी भी सेक्सुअल हेल्थ संबंधी चिंता पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
रिसर्चर्स स्टैंडर्डाइज्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन असेसमेंट के साथ रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की मांग कर रहे हैं ताकि इसमें शामिल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को बेहतर ढंग से समझा जा सके. वे GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) दवाएं लिखते समय सेक्सुअल हेल्थ के नतीजों पर विचार करने के महत्व पर भी जोर देते हैं, खासकर उन पुरुषों के लिए जो पहले से ही खतरे में हैं.
GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) दवाएं टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए बहुत असरदार बनी हुई हैं. लेकिन, यह उभरता हुआ सबूत इरेक्टाइल डिसफंक्शन से एक संभावित लिंक का सुझाव देता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. जैसे-जैसे इन दवाओं का इस्तेमाल बढ़ेगा, इलाज के लिए एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें मेटाबोलिक और सेक्सुअल हेल्थ शामिल हो, मरीजों के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होगा.
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