ETV Bharat / health

किस स्टेज पर फैटी लिवर डिजीज को ठीक या रिवर्स करना हो जाता है नामुमकिन? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

लिवर हमारे शरीर में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. यह हमारे खाए हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है. हालांकि, बहुत से लोग अपनी किडनी और दिल को हेल्दी रखने का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने लिवर की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे लिवर डैमेज हो सकता है और कुछ मामलों में लिवर कैंसर भी हो सकता है.

फैटी लिवर डिजीज क्या है?

लिवर सेल्स में थोड़ी मात्रा में फैट होना नॉर्मल है. शरीर के दूसरे अंगों की तरह, लिवर में भी फैट जमा हो सकता है. थोड़ी मात्रा में फैट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा फैट जमा होने से लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. यह हर स्तर से लिवर के काम करने में रुकावट डालता है और गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है. बहुत से लोगों को लिवर में फैट जमा होने पर भी कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं. इसलिए, उन्हें इस स्थिति का पता जल्दी नहीं चलता और वे नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं. लिवर में फैट का जमा होना यानी फैटी लिवर एक 'साइलेंट' बीमारी है, जिसके शुरुआती फेज में अधिकांश लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं. हालांकि, अनदेखा करने पर यह स्थिति आगे चलकर लिवर की सूजन, सिरोसिस या लिवर फेलियर का कारण बन सकती है. इसलिए समय रहते इस बीमारी का पता लगाना बेहद जरूरी है. हैदराबाद के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर के. नागेश्वर का कहना है कि फैटी लिवर के आम लक्षण जब बीमारी थोड़ी गंभीर हो जाती है, तो शरीर कुछ चेतावनी संकेत देना शुरू कर देता है, जो इस प्रकार है...

लगातार थकान होना

पेट के ऊपरी हिस्से में तकलीफ

वजन में बदलाव, बिना किसी कारण के वजन कम होना या बढ़ना

पाचन संबंधी समस्या

फैटी लिवर बीमारी दो तरह की होती है

फैटी लिवर की बीमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर. इन दोनों के कारण और प्रभाव अलग-अलग होते हैं.

अल्कोहलिक फैटी लिवर- डॉक्टर के. नागेश्वर के मुताबिक, फैटी लिवर तब होता है जब आपका शरीर बहुत ज्यादा फैट बनाता है या फैट को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है. यह अतिरिक्त फैट लिवर सेल्स में जमा हो जाता है, जिससे फैटी लिवर की बीमारी हो जाती है. शराब पीने से लिवर से जुड़ी तीन तरह की समस्याएं हो सकती हैं- फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस. बहुत ज्यादा शराब पीने से अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जिसे AFLD कहा जाता है. आमतौर पर शराब छोड़ने पर फैटी लिवर की बीमारी की ठीक हो जाती है. अगर मरीज शराब पीना छोड़ देता है या कम कर देता है, तो आमतौर पर फैटी लिवर के कारण गंभीर या पुरानी लिवर की बीमारी होने का कोई खतरा नहीं रह जाता है. हालांकि... अगर आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिवर की एक गंभीर और जानलेवा सूजन है, जो बहुत ज्यादा और लंबे समय तक शराब पीने से होती है. इससे लिवर फेलियर, सिरोसिस और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. इसके इलाज का सबसे पहला और जरूरी कदम शराब पीना हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर देना है.

लिवर सिरोसिस स्टेज में इलाज नहीं है संभव

सिरोसिस- लिवर सिरोसिस एक गंभीर स्थिति है जिसमें लिवर में स्थायी रूप से घाव बन जाते हैं. इसे पूरी तरह ठीक करना या उलटना संभव नहीं है. हालांकि, शुरुआती निदान और सही इलाज से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है. अगर यदि लिवर पूरी तरह से काम करना बंद कर दे (लिवर फेलियर), तो स्वस्थ लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है जो इस बीमारी का स्थायी इलाज हो सकता है.