किस स्टेज पर फैटी लिवर डिजीज को ठीक या रिवर्स करना हो जाता है नामुमकिन? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर
विशेषज्ञों का कहना है कि नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं. हालांकि इसका पता लगाना जरूरी, लेखक-स्नेहा भारती
Published : June 11, 2026 at 3:56 PM IST
लिवर हमारे शरीर में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. यह हमारे खाए हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है. हालांकि, बहुत से लोग अपनी किडनी और दिल को हेल्दी रखने का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने लिवर की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे लिवर डैमेज हो सकता है और कुछ मामलों में लिवर कैंसर भी हो सकता है.
फैटी लिवर डिजीज क्या है?
लिवर सेल्स में थोड़ी मात्रा में फैट होना नॉर्मल है. शरीर के दूसरे अंगों की तरह, लिवर में भी फैट जमा हो सकता है. थोड़ी मात्रा में फैट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा फैट जमा होने से लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. यह हर स्तर से लिवर के काम करने में रुकावट डालता है और गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है. बहुत से लोगों को लिवर में फैट जमा होने पर भी कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं. इसलिए, उन्हें इस स्थिति का पता जल्दी नहीं चलता और वे नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं. लिवर में फैट का जमा होना यानी फैटी लिवर एक 'साइलेंट' बीमारी है, जिसके शुरुआती फेज में अधिकांश लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं. हालांकि, अनदेखा करने पर यह स्थिति आगे चलकर लिवर की सूजन, सिरोसिस या लिवर फेलियर का कारण बन सकती है. इसलिए समय रहते इस बीमारी का पता लगाना बेहद जरूरी है. हैदराबाद के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर के. नागेश्वर का कहना है कि फैटी लिवर के आम लक्षण जब बीमारी थोड़ी गंभीर हो जाती है, तो शरीर कुछ चेतावनी संकेत देना शुरू कर देता है, जो इस प्रकार है...
- लगातार थकान होना
- पेट के ऊपरी हिस्से में तकलीफ
- वजन में बदलाव, बिना किसी कारण के वजन कम होना या बढ़ना
- पाचन संबंधी समस्या
फैटी लिवर बीमारी दो तरह की होती है
फैटी लिवर की बीमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर. इन दोनों के कारण और प्रभाव अलग-अलग होते हैं.
अल्कोहलिक फैटी लिवर- डॉक्टर के. नागेश्वर के मुताबिक, फैटी लिवर तब होता है जब आपका शरीर बहुत ज्यादा फैट बनाता है या फैट को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है. यह अतिरिक्त फैट लिवर सेल्स में जमा हो जाता है, जिससे फैटी लिवर की बीमारी हो जाती है. शराब पीने से लिवर से जुड़ी तीन तरह की समस्याएं हो सकती हैं- फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस. बहुत ज्यादा शराब पीने से अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जिसे AFLD कहा जाता है. आमतौर पर शराब छोड़ने पर फैटी लिवर की बीमारी की ठीक हो जाती है. अगर मरीज शराब पीना छोड़ देता है या कम कर देता है, तो आमतौर पर फैटी लिवर के कारण गंभीर या पुरानी लिवर की बीमारी होने का कोई खतरा नहीं रह जाता है. हालांकि... अगर आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिवर की एक गंभीर और जानलेवा सूजन है, जो बहुत ज्यादा और लंबे समय तक शराब पीने से होती है. इससे लिवर फेलियर, सिरोसिस और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. इसके इलाज का सबसे पहला और जरूरी कदम शराब पीना हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर देना है.
लिवर सिरोसिस स्टेज में इलाज नहीं है संभव
सिरोसिस- लिवर सिरोसिस एक गंभीर स्थिति है जिसमें लिवर में स्थायी रूप से घाव बन जाते हैं. इसे पूरी तरह ठीक करना या उलटना संभव नहीं है. हालांकि, शुरुआती निदान और सही इलाज से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है. अगर यदि लिवर पूरी तरह से काम करना बंद कर दे (लिवर फेलियर), तो स्वस्थ लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है जो इस बीमारी का स्थायी इलाज हो सकता है.
अल्कोहलिक फैटी लिवर बीमारी के लक्षण क्या हैं?
लिवर पर शराब का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी शराब पीते हैं और कितने समय से पी रहे हैं। आम तौर पर, AFLD के कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोगों को ये लक्षण महसूस हो सकते हैं:
- पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द
- थकान और कमजोरी
- वजन कम होना
नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर- बहुत से लोगों का मानना है कि फैटी लिवर रोग केवल शराब पीने वालों को ही होता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग शराब नहीं पीते, उन्हें भी यह समस्या हो सकती है. इसे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर ( NASH) कहा जाता है. नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में वसा जमा हो जाती है. यह एक आम बीमारी है जिसमें लिवर में वसा जमा हो जाती है. यह अक्सर मोटापे से जुड़ी होती है और आमतौर पर स्वस्थ जीवनशैली में बदलाव लाकर इसका इलाज किया जा सकता है. इसे मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) के नाम से भी जाना जाता है.
नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के लक्षण
नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं. बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह है. इसका पता आमतौर पर दूसरे कारणों से टेस्ट करवाने पर चलता है. कुछ लोगों को ये लक्षण दिख सकते हैं...
- बहुत थका हुआ महसूस करना
- सामान्य रूप से अनहेल्दी महसूस करना
- पेट में, पसलियों के दाहिनी ओर नीचे की तरफ महसूस होने वाला लिवर का दर्द या बेचैनी. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत आम है. अगर आपमें ये लक्षण हैं तो आपको इसके होने की संभावना ज्यादा है
किसे नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना अधिक होती है?
- अगर आपका वजन ज्यादा है (खासकर अगर आपके पेट और कमर के आसपास ज्यादा फैट जमा है) तो आपको फैटी लिवर का खतरा हो सकता है.
- जिन लोगों की खान-पान की आदतें ठीक नहीं हैं और जो शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं हैं.
- जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है.
- जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) है.
- जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं.
- जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है.
इस समस्या का पता कैसे लगाया जाता है?
डॉक्टर के. नागेश्वर का कहना है कि लिवर की बीमारी का पता आमतौर पर तब चलता है जब दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं. अक्सर, बीमारी के शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखते. लेकिन, अगर जॉन्डिस, आंखों और स्किन का पीला पड़ना, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या सूजन, और लगातार थकान जैसे लक्षण हों तो डॉक्टर आगे जांच करते हैं. लिवर फंक्शन का पता लगाने वाले ब्लड टेस्ट और स्कैन इस मामले में मददगार होते हैं, वे न केवल बीमारी का पता लगाते हैं बल्कि यह भी पता लगाते हैं कि यह कितनी गंभीर है.
उन्होंने यह भी कहा कि यह कन्फर्म करने का एकमात्र तरीका है कि लिवर की बीमारी NASH तक बढ़ गई है या नहीं, बायोप्सी के जरिए, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिवर टिशू का एक छोटा सा सैंपल निकालकर उसकी जांच की जाती है. इससे लिवर टिशू में निशान या सूजन के लक्षण पता चलते हैं. हालांकि, बायोप्सी कोई आसान प्रोसेस नहीं है, यह दर्दनाक होता है और इसमें ब्लीडिंग, लिवर में छेद और इन्फेक्शन जैसे रिस्क होते हैं. इसके अलावा, कई मामलों में, बायोप्सी NASH का पता लगाने में फेल हो जाती है. इसलिए, साइंटिस्ट ने फाइब्रोस्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी (MRE) जैसी एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्निक डेवलप की है, जिससे बिना चीरा लगाए जमा हुए लिवर फैट को मापना और निशान का पता लगाना आसान हो जाता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.