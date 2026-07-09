2050 तक दुनिया भर में 70 फीसदी तक बढ़ सकते हैं कैंसर के मामले : WHO ने जारी की चेतावनी
WHO की चेतावनी एक जरूरी याद दिलाती है कि कैंसर दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा...
Published : July 9, 2026 at 7:56 PM IST
आज की दुनिया में, हेल्थ हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. खास तौर पर, मेडिकल फील्ड में तरक्की के बावजूद, 'कैंसर' शब्द कई परिवारों में बहुत ज्यादा डर और चिंता पैदा करता है. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं कि हमारे आस-पास कोई न कोई इस बीमारी से किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ है. इसी को देखते हुए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है. कैंसर की ग्लोबल स्थिति पर अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, अगर देश तुरंत कदम नहीं उठाते हैं, तो 2050 तक कैंसर के नए मामलों की सालाना संख्या लगभग 35 मिलियन तक पहुंच सकती है.
अभी, हर साल कैंसर के लगभग 20.6 मिलियन नए मामले सामने आते हैं और कैंसर से लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत होती है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैंसर पहले से ही दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. इससे पता चलता है कि यह बीमारी न सिर्फ व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी बर्बाद कर देती है. हालांकि मेडिकल साइंस ने कई तरह के कैंसर की रोकथाम और इलाज में काफी तरक्की की है, फिर भी कम और मध्यम आय वाले देशों में लोगों को समय पर जांच, दवा और सही इलाज पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. WHO का मानना है कि बेहतर रोकथाम, शुरुआती पहचान और अच्छी देखभाल से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन सरकारों को इंतजार करने के बजाय अभी कदम उठाने की जरूरत है.
चिकित्सा सुविधाओं में असमानता
WHO के डायरेक्टर-जनरल डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि कैंसर एक बहुत ही निजी बीमारी है जो लगभग हर किसी को किसी न किसी तरह प्रभावित करती है. हालांकि, किसी व्यक्ति का जीवित रहना इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ है या उसकी आय का स्तर क्या है. डॉ. टेड्रोस ने आय और रहने की जगह के आधार पर कैंसर के इलाज में भारी असमानताओं को लेकर खास चिंता जताई. उन्होंने आगे कहा कि ये असमानताएं अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि नीतिगत फैसलों का नतीजा हैं जिन्हें ठोस और सामूहिक प्रयासों से बदला जा सकता है.
कैंसर केयर तक असमान पहुंच
WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि हर किसी के पास कैंसर से बचने का एक जैसा मौका नहीं होता है. अमीर देशों में रहने वाले लोगों के पास अक्सर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एडवांस्ड ट्रीटमेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों तक बेहतर पहुंच होती है. कई कम इनकम वाले देशों में, मरीजों का पता बाद में चलता है, जब ट्रीटमेंट ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई देश अभी भी उन सभी लोगों को जरूरी कैंसर की दवाएं या रेडिएशन थेरेपी देने में नाकाम रहते हैं जिन्हें इनकी जरूरत होती है. ट्रीटमेंट का ज्यादा खर्च कई परिवारों को केयर में देरी करने या उसे बंद करने पर मजबूर करता है, जिससे हेल्थ में असमानता और बढ़ जाती है.
WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) की डायरेक्टर डॉ. एलिसाबेट वीडरपास ने कहा कि हालांकि हम उन देशों में कुछ कैंसर रेट में कमी देख रहे हैं जहां रोकथाम की पॉलिसी लागू की गई हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत धीमी रही है. कैंसर का प्रोफाइल बदल रहा है, मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट और एयर पॉल्यूशन की बढ़ती दरों के कारण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसलिए, कैंसर की रोकथाम एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनी रहनी चाहिए.
कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं?
WHO का अनुमान है कि अगले 25 सालों में कैंसर के सालाना मामले लगभग 70 परसेंट बढ़ सकते हैं. अगले 25 सालों में कैंसर के मामलों में 70 फीसदी बढ़ोतरी होने के कई कारण हैं. इनके बारे में नीचे बताया गया है...
- आबादी बढ़ना और बुढ़ापा: दुनिया भर में आबादी लगातार बढ़ रही है. जैसे-जैसे इंसानों की औसत उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ कैंसर होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है.
- तंबाकू का इस्तेमाल: तंबाकू और सिगरेट का इस्तेमाल रोके जा सकने वाले कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक है.
- लाइफस्टाइल में बदलाव: आरामपसंद लाइफस्टाइल, जिसमें पूरी एक्सरसाइज न हो, मोटापा, और खाने की अनहेल्दी आदतें (जैसे कि जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी वाला खाना) इस खतरे को और बढ़ा देते हैं.
- शराब पीना: शराब पीने से कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
- एनवायरनमेंट और एयर पॉल्यूशन: जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसमें मौजूद टॉक्सिक पॉल्यूटेंट शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं.
- रोके जा सकने वाले इन्फेक्शन: कुछ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV), आखिर में कैंसर का कारण बन सकते हैं. हालांकि इन्हें सही वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में अनजान रहते हैं.
बदलाव का रास्ता क्या है?
- बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है: हम तंबाकू नियंत्रण कानूनों को सख्त करके, हेपेटाइटिस B और HPV के टीके सभी के लिए उपलब्ध कराकर, और स्वस्थ खान-पान व व्यायाम को बढ़ावा देकर इनके असर को कम कर सकते हैं.
- शुरुआती जांच: ब्रेस्ट, सर्वाइकल और कोलन कैंसर का शुरुआती स्टेज में पता चलने पर पूरी तरह इलाज किया जा सकता है. सरकारों को इस मकसद के लिए जांच कैंपों की संख्या बढ़ानी चाहिए.
- सरकारी निवेश: देशों को अपने हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी को अच्छा इलाज, जरूरी दवाएं और सहायक देखभाल मिल सके.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)