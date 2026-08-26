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एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों Cancer के मामलों से है जुड़ा: स्टडी

वायु प्रदूषण को अक्सर सिर्फ सांस की बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान अब इसके कहीं अधिक घातक प्रभावों को उजागर कर...

PM2.5 could be a dominant contributor to the global cancer burden caused by air pollution; air pollution may be linked to millions of cancer cases.
एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों Cancer के मामलों से है जुड़ा: स्टडी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 3:07 PM IST

7 Min Read
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भारत में एयर पॉल्यूशन (खासकर देश की राजधानी में) अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रह गई है.यह साल भर रहने वाली एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है. हहम सब जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन से अक्सर खांसी, सांस लेने में दिक्कत, लंग कैंसर और फेफड़ों की कई सारी बीमारियां होती हैं. हालांकि, एक नई ग्लोबल स्टडी से पता चलता है कि इसका असर इन बातों से कहीं ज्यादा है. स्टडी बताती है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण (खासकर बारीक कणों (PM2.5) के संपर्क में रहने से दुनिया भर में लाखों लोगों को कई तरह का कैंसर हो रहा है.

PM2.5 क्या है और इससे कैंसर कैसे होता है?
ये हवा में मौजूद बहुत बारीक कण होते हैं, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, यानी इंसानी बाल से लगभग 30 गुना पतले. अपने बहुत छोटे साइज की वजह से, ये फेफड़ों की फिल्टर करने की प्रक्रिया से बचकर सीधे खून में मिल जाते हैं. शरीर के अलग-अलग अंगों तक पहुंचने पर, ये कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से इन अंगों में लगातार सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) बनी रहती है, जिससे कैंसर की कोशिकाएं पनप सकती हैं. दुनिया भर में हुई स्टडीज से पता चलता है कि फेफड़ों के कैंसर के अलावा, PM2.5 से कोलोरेक्टल, पेट, लिवर और ब्लैडर के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है.

रिसर्चर्स में क्या हुआ खुलासा
रिसर्चर्स ने 2000 से 2020 के बीच 952 जगहों से कैंसर और वायु प्रदूषण के डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें कुल 10.9 करोड़ कैंसर के मामले शामिल थे. 'नेचर हेल्थ' में प्रकाशित इस स्टडी में तीन आम प्रदूषकों पर ध्यान दिया गया: PM2.5 के नाम से जाने जाने वाले बारीक कण (फाइन पार्टिकुलेट मैटर), ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड.

PM2.5 सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा. रिसर्चर्स का अनुमान है कि 20 साल की इस स्टडी की अवधि के दौरान इन बारीक कणों के संपर्क में आने से लगभग 88.2 लाख कैंसर के मामले सामने आए. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगभग 66.7 लाख मामलों से जुड़ा था, जबकि ओजोन का संबंध लगभग 25.9 लाख मामलों से था.

इस स्टडी की एक कमी यह है कि प्रदूषण के संपर्क का अनुमान सैटेलाइट से मिले आंकड़ों सहित बड़े पैमाने पर पर्यावरण के डेटा के आधार पर लगाया गया था. रिसर्चर कैंसर के खतरे को प्रभावित करने वाले दूसरे कारणों, जैसे स्मोकिंग, काम, खान-पान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवनशैली से जुड़े दूसरे कारणों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए.

कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा
इस नई स्टडी में लंबे समय तक PM2.5 के संपर्क और सांस से जुड़ी बीमारी के अलावा कई तरह के कैंसर के बीच संबंध पाया गया. इनमें थायरॉइड, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन और रेक्टम, ओवरी, टेस्टिस, किडनी, ब्लैडर और पैंक्रियास का कैंसर शामिल है. NO2 और लिम्फोमा (जो शरीर के लिम्फैटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर है) के बीच भी एक संबंध पाया गया. इसके अलावा, मल्टीपल मायलोमा (प्लाज्मा सेल्स का कैंसर) के साथ भी इसका संबंध देखा गया. प्लाज्मा सेल्स एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं. रिसर्चर्स ने बताया कि प्रदूषण लंबे समय में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं के जरिए कैंसर का कारण बन सकता है.

इस स्टडी में खास तौर पर किडनी और ब्लैडर कैंसर के खतरे में काफी बढ़ोतरी देखी गई. PM2.5 लेवल में 10-माइक्रोग्राम-प्रति-क्यूबिक-मीटर की बढ़ोतरी से किडनी कैंसर का खतरा 17.9 फीसदी और ब्लैडर कैंसर का खतरा 21.1 फीसदी बढ़ गया.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खतरा अधिक
स्टडी में यह भी पाया गया कि आम तौर पर, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रदूषण से जुड़े कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. यह फर्क खास तौर पर PM2.5 और NO2 के संपर्क में आने से जुड़े कैंसर के लिए ज्यादा था. यह फर्क खास तौर पर पाचन और सांस लेने के सिस्टम को प्रभावित करने वाले कैंसर, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर जैसे हार्मोन से जुड़े कैंसर में साफ देखा गया.

ब्रेस्ट कैंसर के मामले में, NO2 लेवल में 10-माइक्रोग्राम-प्रति-क्यूबिक-मीटर की बढ़ोतरी से महिलाओं में लगभग 20 फीसदी ज्यादा खतरा था. रिसर्चर्स का सुझाव है कि इन बड़े असर के पीछे कई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं. क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, DNA डैमेज और इम्यून सिस्टम के काम में रुकावट जैसी प्रोसेस को ट्रिगर कर सकते हैं.

हवा की गुणवत्ता मायने रखती है
दुनिया भर में हवा के प्रदूषण का स्तर अलग-अलग होता है. रिसर्च से पता चला है कि दुनिया की 99 प्रतिशत आबादी ऐसी हवा में सांस लेती है जिसमें प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हवा की गुणवत्ता संबंधी गाइडलाइंस से ज्यादा होता है. इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर कम और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ता है. जो देश और शहर ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्य की धूल और बारीक कणों (fine particulate matter) के अन्य स्रोतों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये नतीजे इस बात को और मजबूत करते हैं कि साफ हवा सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा लक्ष्य नहीं है. यह लंबे समय तक चलने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी है.

क्या कहते हैं रिसर्चर्स
रिसर्चर्स ने जोर देकर कहा कि स्टडी में दुनिया भर के कैंसर डेटा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम, मध्यम और ज्यादा इनकम वाले देश शामिल थे. उन्होंने कहा कि नतीजे कैंसर के बोझ को कम करने के लिए एयर क्वालिटी पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं. इन नतीजों का मतलब यह नहीं है कि एयर पॉल्यूशन हर कैंसर के मामले के लिए जिम्मेदार है, न ही यह पक्का है कि इसके संपर्क में आने से किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा. बल्कि, स्टडी लंबे समय तक संपर्क में रहने से जुड़े आबादी के लेवल पर कैंसर के बोझ का अनुमान लगाती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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