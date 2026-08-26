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एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों Cancer के मामलों से है जुड़ा: स्टडी

भारत में एयर पॉल्यूशन (खासकर देश की राजधानी में) अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रह गई है.यह साल भर रहने वाली एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है. हहम सब जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन से अक्सर खांसी, सांस लेने में दिक्कत, लंग कैंसर और फेफड़ों की कई सारी बीमारियां होती हैं. हालांकि, एक नई ग्लोबल स्टडी से पता चलता है कि इसका असर इन बातों से कहीं ज्यादा है. स्टडी बताती है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण (खासकर बारीक कणों (PM2.5) के संपर्क में रहने से दुनिया भर में लाखों लोगों को कई तरह का कैंसर हो रहा है.

PM2.5 क्या है और इससे कैंसर कैसे होता है?

ये हवा में मौजूद बहुत बारीक कण होते हैं, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, यानी इंसानी बाल से लगभग 30 गुना पतले. अपने बहुत छोटे साइज की वजह से, ये फेफड़ों की फिल्टर करने की प्रक्रिया से बचकर सीधे खून में मिल जाते हैं. शरीर के अलग-अलग अंगों तक पहुंचने पर, ये कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से इन अंगों में लगातार सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) बनी रहती है, जिससे कैंसर की कोशिकाएं पनप सकती हैं. दुनिया भर में हुई स्टडीज से पता चलता है कि फेफड़ों के कैंसर के अलावा, PM2.5 से कोलोरेक्टल, पेट, लिवर और ब्लैडर के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है.

रिसर्चर्स में क्या हुआ खुलासा

रिसर्चर्स ने 2000 से 2020 के बीच 952 जगहों से कैंसर और वायु प्रदूषण के डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें कुल 10.9 करोड़ कैंसर के मामले शामिल थे. 'नेचर हेल्थ' में प्रकाशित इस स्टडी में तीन आम प्रदूषकों पर ध्यान दिया गया: PM2.5 के नाम से जाने जाने वाले बारीक कण (फाइन पार्टिकुलेट मैटर), ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड.

PM2.5 सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा. रिसर्चर्स का अनुमान है कि 20 साल की इस स्टडी की अवधि के दौरान इन बारीक कणों के संपर्क में आने से लगभग 88.2 लाख कैंसर के मामले सामने आए. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगभग 66.7 लाख मामलों से जुड़ा था, जबकि ओजोन का संबंध लगभग 25.9 लाख मामलों से था.

इस स्टडी की एक कमी यह है कि प्रदूषण के संपर्क का अनुमान सैटेलाइट से मिले आंकड़ों सहित बड़े पैमाने पर पर्यावरण के डेटा के आधार पर लगाया गया था. रिसर्चर कैंसर के खतरे को प्रभावित करने वाले दूसरे कारणों, जैसे स्मोकिंग, काम, खान-पान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवनशैली से जुड़े दूसरे कारणों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए.

कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा

इस नई स्टडी में लंबे समय तक PM2.5 के संपर्क और सांस से जुड़ी बीमारी के अलावा कई तरह के कैंसर के बीच संबंध पाया गया. इनमें थायरॉइड, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन और रेक्टम, ओवरी, टेस्टिस, किडनी, ब्लैडर और पैंक्रियास का कैंसर शामिल है. NO2 और लिम्फोमा (जो शरीर के लिम्फैटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर है) के बीच भी एक संबंध पाया गया. इसके अलावा, मल्टीपल मायलोमा (प्लाज्मा सेल्स का कैंसर) के साथ भी इसका संबंध देखा गया. प्लाज्मा सेल्स एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं. रिसर्चर्स ने बताया कि प्रदूषण लंबे समय में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं के जरिए कैंसर का कारण बन सकता है.