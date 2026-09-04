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ग्लूकोमा बनाम मोतियाबिंद: दोनों में क्या है अंतर? जानिए इनके लक्षण और कारण

एक्सपर्ट्स से ग्लूकोमा और मोतियाबिंद के बीच का अंतर जानें और यह भी पता करें कि इन बीमारियों का पता लगाने के लिए किन लक्षणों...

Glaucoma vs. Cataracts: What is the difference between the two? Learn about their symptoms and causes.
ग्लूकोमा बनाम मोतियाबिंद: दोनों में क्या है अंतर? जानिए इनके लक्षण और कारण (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2026 at 5:22 PM IST

5 Min Read
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आम तौर पर, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में आंखों की समस्याएं ज्यादा देखी जाती थीं. लेकिन आजकल, हर उम्र के लोगों को आंखों से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं. खासकर, ज्यादातर लोग ग्लूकोमा और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. ये दोनों ही आखों की गंभीर बीमारिया हैं. अगर इनका इलाज न किया जाए, तो व्यक्ति पूरी तरह से अंधा हो सकता है. हालांकि ये देखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स इनके बीच काफी अंतर बताते हैं. उनका कहना है कि सही समय पर जांच और इलाज से आंखों की सेहत को बचाया जा सकता है. आइए, इस खबर में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

ग्लूकोमा क्या है?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह आंखों की एक खतरनाक बीमारी है. इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते. कई लोगों में यह बीमारी तब पता चलती है जब यह काफी बढ़ चुकी होती है. तब तक, देखने की क्षमता काफी कम हो चुकी होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लूकोमा का पता लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह धीरे-धीरे देखने की क्षमता को खत्म कर देता है और इससे हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है. इसीलिए इसे आंखों का 'साइलेंट किलर' या 'साइलेंट थीफ' (चुपचाप नजर छीनने वाला) कहा जाता है. यह मोतियाबिंद से अलग है. ग्लूकोमा मुख्य रूप से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है.

ग्लूकोमा के कारण
विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लूकोमा हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कैफीन, आंख के ड्रेनेज एंगल को नुकसान, आंख की चोट, उम्र या आनुवंशिकता के कारण हो सकता है.

ग्लूकोमा के लक्षण
इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते है. शुरुआत में, आंखों में धुंधले धब्बे बनने लगते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं. ये धब्बे पेरिफेरल विजन (आस-पास की दृष्टि) को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों की आंखों के अंदर का दबाव (इंट्राओकुलर प्रेशर) ज्यादा होता है, उन्हें सुबह सिरदर्द या धुंधली दृष्टि की समस्या हो सकती है. जब स्थिति गंभीर हो जाती है, तो कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं.

  • आंखों में तेज दर्द
  • आंखों का लाल होना
  • धुंधली दृष्टि
  • सिरदर्द
  • जी मिचलाना
  • विशेषज्ञों का कहना है कि उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत नेत्र चिकित्सक से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है.

इलाज: जानकारों का कहना है कि जितनी जल्दी इसका पता चल जाए और इलाज हो जाए, नजर उतनी ही अच्छी बनी रहती है. सर्जरी जरूरी है. वरना, हमेशा के लिए नजर जा सकती है. इसलिए, जानकारों का सुझाव है कि आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए साल में एक बार आंखों की नियमित जांच करवाना फायदेमंद है.

ग्लूकोमा का खतरा किसे होता है?
40 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ग्लूकोमा होने की संभावना अधिक होती है. जानकारों का कहना है कि जिन लोगों के परिवार में ग्लूकोमा की हिस्ट्री रही हो, जिनकी आंखों का प्रेशर या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, या जिन्हें डायबिटीज हो, उनमें भी इसका खतरा अधिक होता है. इसके अलावा, जो लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, या जिनकी आंखों में चोट लगी हो, या जिन्हें माइग्रेन, खराब ब्लड सर्कुलेशन, दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं, मायोपिया या हाइपरोपिया जैसी दिक्कतें हों, उन्हें भी इसका खतरा हो सकता है.

मोतियाबिंद: क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मोतियाबिंद अंधेपन का एक कारण है. यह मुख्य रूप से आंख के लेंस को प्रभावित करता है. हालांकि, नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती पहचान और साधारण सर्जरी से इसका इलाज किया जा सकता है. यहां इसके कारणों और लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई है...

मोतियाबिंद के कारण

  • ग्लूकोमा
  • डायबिटीज
  • किडनी डिजीज
  • आंखों की चोटें
  • स्मकिंग
  • आंख के अंदर सूजन
  • कुछ प्रकार की दवाइयां
  • आंखों में इंफेक्शन

कॉम्प्लिकेशन्स

  • एक वस्तु दो अलग-अलग दिखाई देना
  • गाड़ी चलाते समय कठिनाई
  • आंख की पुतली में धुंधलापन
  • धुंधली दृष्टि
  • कमजोर रात्रि दृष्टि
  • कम रोशनी में पढ़ने में असमर्थता
  • आंख में सफेदी
  • भौंहों का अनैच्छिक रूप से फड़कना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं.

इलाज
हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआती स्टेज में मोतियाबिंद का पता चलने और इलाज कराने से नजर पूरी तरह ठीक होने की संभावना रहती है. हालांकि, अगर मोतियाबिंद बढ़ जाता है, तो सर्जरी मुश्किल हो सकती है. सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है. इसलिए, डॉक्टर सलाह देते हैं कि शुरुआती स्टेज में ही इसका पता लगाना और इलाज कराना जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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