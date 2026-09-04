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ग्लूकोमा बनाम मोतियाबिंद: दोनों में क्या है अंतर? जानिए इनके लक्षण और कारण

आम तौर पर, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में आंखों की समस्याएं ज्यादा देखी जाती थीं. लेकिन आजकल, हर उम्र के लोगों को आंखों से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं. खासकर, ज्यादातर लोग ग्लूकोमा और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. ये दोनों ही आखों की गंभीर बीमारिया हैं. अगर इनका इलाज न किया जाए, तो व्यक्ति पूरी तरह से अंधा हो सकता है. हालांकि ये देखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स इनके बीच काफी अंतर बताते हैं. उनका कहना है कि सही समय पर जांच और इलाज से आंखों की सेहत को बचाया जा सकता है. आइए, इस खबर में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

ग्लूकोमा क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह आंखों की एक खतरनाक बीमारी है. इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते. कई लोगों में यह बीमारी तब पता चलती है जब यह काफी बढ़ चुकी होती है. तब तक, देखने की क्षमता काफी कम हो चुकी होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लूकोमा का पता लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह धीरे-धीरे देखने की क्षमता को खत्म कर देता है और इससे हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है. इसीलिए इसे आंखों का 'साइलेंट किलर' या 'साइलेंट थीफ' (चुपचाप नजर छीनने वाला) कहा जाता है. यह मोतियाबिंद से अलग है. ग्लूकोमा मुख्य रूप से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है.

ग्लूकोमा के कारण

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लूकोमा हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कैफीन, आंख के ड्रेनेज एंगल को नुकसान, आंख की चोट, उम्र या आनुवंशिकता के कारण हो सकता है.

ग्लूकोमा के लक्षण

इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते है. शुरुआत में, आंखों में धुंधले धब्बे बनने लगते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं. ये धब्बे पेरिफेरल विजन (आस-पास की दृष्टि) को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों की आंखों के अंदर का दबाव (इंट्राओकुलर प्रेशर) ज्यादा होता है, उन्हें सुबह सिरदर्द या धुंधली दृष्टि की समस्या हो सकती है. जब स्थिति गंभीर हो जाती है, तो कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं.

आंखों में तेज दर्द

आंखों का लाल होना

धुंधली दृष्टि

सिरदर्द

जी मिचलाना

विशेषज्ञों का कहना है कि उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत नेत्र चिकित्सक से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है.

इलाज: जानकारों का कहना है कि जितनी जल्दी इसका पता चल जाए और इलाज हो जाए, नजर उतनी ही अच्छी बनी रहती है. सर्जरी जरूरी है. वरना, हमेशा के लिए नजर जा सकती है. इसलिए, जानकारों का सुझाव है कि आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए साल में एक बार आंखों की नियमित जांच करवाना फायदेमंद है.