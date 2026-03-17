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इन घरेलू उपाय से दूर हो जाएंगे चेहरे से पिंपल, कील-मुंहासों की होगी छुट्टी, त्वचा में आएगी चमक

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन ( ETV Bharat )

सिरमौर: बदलती जीवनशैली, जंक फूड की बढ़ती आदत और कम होती शारीरिक गतिविधियों का असर अब बच्चों की त्वचा पर भी दिखाई देने लगा है. कम उम्र में ही बच्चों को मुंहासे, रूखापन और त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. प्राकृतिक और घरेलू उपाय से त्वचा की कैसे देखभाल और चमकदार रखा जाए इसके लिए हमने आयुष अधिकारी से बातचीत की. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि घर में आसानी से उपलब्ध दही, मुल्तानी मिट्टी और अन्य प्राकृतिक चीजों का सही तरीके से उपयोग बच्चों की त्वचा और बालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. मुल्तानी मिट्टी टीनएज में मुंहासों के लिए फायदेमंद (ETV Bharat) दही से बेहतर प्राकृतिक क्लींजर नहीं डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार आजकल लोग चेहरे की सफाई के लिए बाजार में मिलने वाले फेसवॉश और अन्य केमिकल युक्त उत्पादों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्राकृतिक चीजें त्वचा के लिए ज्यादा सुरक्षित होती हैं. उन्होंने बताया कि दही त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लींजर है. इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और त्वचा को प्राकृतिक नमी भी मिलती है. दही के फायदे (ETV Bharat) दहीं में बेसन या मक्की का आटा मिलाकर करें इस्तेमाल डॉ इंदू शर्मा ने बताया कि 'दहींमें बेसन मिलाकर लगाने से ये एक प्रभावी फेस पैक की तरह काम करता है, जिससे त्वचा साफ और मुलायम बनती है. वहीं, दही में मक्की का आटा मिलाने से यह प्राकृतिक स्क्रब का काम करता है, जिससे त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं और चेहरा अधिक निखरा हुआ दिखाई देता है. इसके अलावा दही में थोड़ा सा नींबू मिलाकर लगाने से त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ाने में भी मदद मिलती है.'