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गणेश पूजा 2026: ज्यादा मोदक और मिठाइयां खाने से पेट हो सकता है खराब, बचाव के लिए ये टिप्स अपनाएं

लगातार कई दिनों तक बहुत ज्यादा मिठाइयां खाने से आपके पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे एसिडिटी, पेट फूलना, भारीपन और...

Ganesh Puja 2026: Excessive consumption of modaks and sweets can upset your stomach; follow these gastro-related tips to stay safe.
गणेश पूजा 2026: ज्यादा मोदक और मिठाइयां खाने से पेट हो सकता है खराब, बचाव के लिए ये टिप्स अपनाएं (GETTY IMAHES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 14, 2026 at 11:21 AM IST

5 Min Read
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गणेशोत्सव के दौरान लोग मोदक, लड्डू, पूरन पोली, रसमलाई, गुलाब जामुन और दूसरी मिठाइयों का मजा लेते हैं. लेकिन, इन्हें खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. त्योहारों के दौरान ज्यादा मिठाइयां खाने से एसिडिटी, पेट फूलने और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, मिठाइयों से परहेज करना या उनकी मात्रा को सीमित रखना जरूरी है, यानी दिन में सिर्फ एक से 2 मिठाई ही खाएं.

आने वाले दस दिन जश्न मनाने, परिवार के साथ समय बिताने और पारंपरिक मिठाइयों का मजा लेने के हैं. गणेशोत्सव एक भव्य त्योहार है जो लोगों के बीच मेल-जोल और खुशियां बढ़ाता है. लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के घरों में जाते हैं, जिससे उनके रिश्ते और मजबूत होते हैं. इस दौरान, कई लोग अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते और मिठाइयां खाते रहते हैं, यह सोचकर कि वे अपनी खान-पान की आदतों पर बाद में ध्यान देंगे.

डॉक्टर की राय
पुणे के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विशाल सेठ कहते हैं कि मोदक, लड्डू, पूरन पोली और त्योहारों की दूसरी मिठाइयां इस त्योहार का अहम हिस्सा हैं. लेकिन, लगातार कई दिनों तक बहुत ज्यादा मिठाइयां खाने से आपके पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे एसिडिटी, पेट फूलना, भारीपन और पेट में बेचैनी हो सकती है.

इसलिए, लोगों को त्योहारों पर कम मात्रा में खाना खाना चाहिए और कभी-कभी खाने को रोज की आदत नहीं बनाना चाहिए. मतलब, त्योहारों का खाना स्वादिष्ट और पारंपरिक होता है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए संतुलन बनाए रखना और खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

पाचन तंत्र पर मोदक और दूसरी मिठाइयों का असर
त्योहारों के दौरान, लोग अक्सर घर पर, रिश्तेदारों के यहां और पंडालों में मिठाइयां खाते हैं. इस वजह से, खाई गई मिठाई की कुल मात्रा अंदाजें से कहीं ज्यादा हो सकती है. ज्यादातर पारंपरिक मिठाइयों में चीनी और फैट की मात्रा ज्यादा होती है. इन्हें ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे भारीपन या पेट फूलने जैसा महसूस हो सकता है.

कुछ लोगों में, ज्यादा मिठाइयां खाने से एसिडिटी, सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. गैस और अपच की शिकायतें भी आम हैं. डॉ. सेठ कहते हैं कि आदर्श रूप से, मिठाइयों से पूरी तरह बचना ही सबसे अच्छा है. हालांकि, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें सीमित मात्रा में खाना जरूरी है. अपनी मात्रा पर नियंत्रण रखें, दिन में सिर्फ एक या दो मोदक या कोई दूसरी मिठाई खाएं और धीरे-धीरे खाने की कोशिश करें. ज्यादा और तेजी से खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर बेवजह बोझ पड़ सकता है.

इसके अलावा, मिठाइयों के साथ तला-भुना और भारी खाना खाने से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. जिन लोगों को पहले से ही एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन के बाद सीने में जलन, खट्टी डकारें या बेचैनी महसूस हो सकती है. गणेशोत्सव के दौरान एक और आम समस्या खान-पान की अनियमित आदतें हैं. अनियमित भोजन, जरूरत से ज्यादा खाना और देर रात भोजन करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, जिससे एसिडिटी और गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD) के लक्षण काफी बढ़ जाते हैं. कुछ लोगों के लिए, दिन भर तरह-तरह की मिठाइयां और स्नैक्स खाने के बाद देर रात भोजन करने से रिफ्लक्स के लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं.

पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए

  • मिठाइयां और तली-भुनी चीजें खाते समय मात्रा का ध्यान रखें
  • 2-3 लीटर पानी पिएं
  • खाना खाने का सही समय तय करें
  • रोजाना 45 मिनट तक व्यायाम करें
  • खाना खाने के तुरंत बाद न लेटें
  • दिन भर सक्रिय रहें
  • भारी भोजन से बचें
  • प्रोबायोटिक्स का सेवन करें
  • सोडा और कोला पीना छोड़ दें

अगर आपको अक्सर तेज एसिडिटी, पेट में लगातार दर्द, उल्टी, निगलने में कठिनाई या बिना किसी कारण वजन कम होने जैसी समस्याएं होती हैं, तो इसे त्योहारों के दौरान ज्यादा खाने से बचें और समस्या होने पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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