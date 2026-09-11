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गणेश चतुर्थी 2026: क्या डायबिटीज के मरीज मोदक खा सकते हैं? जानिए एक्सपर्ट की राय

जिसमें शामिल है स्मार्ट ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल. उदाहरण के लिए, अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, तो बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें. पूरी चीज खाने के बजाय उसके स्वाद का मजा लेने पर ध्यान दें. साथ ही, अपने कार्बोहाइड्रेट के सेवन को संतुलित रखें, यानी अगर आप अपने खाने में कोई मीठी चीज शामिल करते हैं, तो चावल, रोटी या कार्बोहाइड्रेट के अन्य मुख्य स्रोतों की मात्रा थोड़ी कम कर दें. सुझाव यह है कि सीमित मात्रा में खाकर और संतुलित आहार बनाए रखकर, आप त्योहारों का आनंद भी ले सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रख सकते हैं.

इस बारे में, चेन्नई में डॉ. मोहन के डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर में डायबिटीज एजुकेटर, डायटीशियन और असिस्टेंट मैनेजर उमाशक्ति कहती हैं कि डायबिटीज होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पसंदीदा चीजें खाना पूरी तरह छोड़ दें. बल्कि, जरूरी यह है कि आप उन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से खाएं. त्योहारों के पकवानों का मजा लेने के साथ-साथ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें.

गणेशोत्सव का नाम सुनते ही भगवान गणेश की पूजा, रिश्तेदारों से मेल-जोल और घर पर बने मोदक (एक पारंपरिक मिठाई जो प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती है) की खुशबू की यादें ताजा हो जाती हैं. मोदक को देखते ही अक्सर लोगों का मन उसे खाने का करने लगता है. लेकिन, जिन्हें डायबिटीज है, वे अक्सर सोचते हैं कि क्या मुझे मोदक खाना चाहिए? क्या इससे मेरा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा? डायबिटीज के मरीजों के मन में ऐसे कई सवाल उठते हैं.

क्या डायबिटीज के मरीज मोदक खा सकते हैं?

मोदक एक पारंपरिक मिठाई है. इसमें मौजूद चीनी और कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल पर असर डाल सकते हैं और इससे शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज वाले लोगों को मोदक खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए. अपनी पसंदीदा मिठाई से पूरी तरह दूर रहने के बजाय, उन्हें इसकी मात्रा, इसे खाने के समय और इसके साथ क्या खाया जा रहा है, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए. अगर डायबिटीज के मरीज मोदक खाना चाहते हैं, तो उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. एक बार में कई मोदक खाने के बजाय, वे अपने खाने में सिर्फ एक या दो मोदक शामिल कर सकते हैं. सीमित मात्रा में खाकर, वे बिना किसी पछतावे के इसका मजा ले सकते हैं.

गणेश चतुर्थी 2026: क्या डायबिटीज के मरीज मोदक खा सकते हैं? जानिए एक्सपर्ट की राय (GETTY IMAGES)

चेन्नई में डॉ. मोहन के डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर में असिस्टेंट मैनेजर और डायबिटीज एजुकेटर उमाशक्ति का कहना है कि त्योहारों के मौसम में मिठाइयां और खास पकवान पूरी तरह छोड़ने के बजाय, पोर्शन कंट्रोल और संतुलित भोजन करके डायबिटीज को आसानी से मैनेज किया जा सकता है. इस बात पर ध्यान दें कि आप कितना और कब खा रहे हैं, और आपके बाकी खाने में क्या-क्या शामिल है. ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता करने के बजाय, कभी-कभी बिना किसी पछतावे के इन खास पलों का आनंद लेना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है. आप अपने खाने के साथ एक मोदक खा सकते हैं. बस उसे ध्यान से और धीरे-धीरे खाएं. आराम से खाएं और उसके स्वाद का आनंद लें. WhatsApp मैसेज का जवाब देते हुए या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए मोदक खाने से बचें. ध्यान से खाना (माइंडफुल ईटिंग) एक बेहतर तरीका है.

अगर आप मोदक खाना चाहते हैं, तो दूसरी मिठाइयां न खाएं

दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना और स्वादिष्ट मिठाइयों का मजा लेना गणेश चतुर्थी के त्योहार का एक शानदार हिस्सा है. हालांकि, इस दौरान कई लोग यह भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी मिठाइयां खा ली हैं. खासकर डायबिटीज वाले लोगों को मोदक कम खाने चाहिए और उन्हें दूसरी मिठाइयों या मीठे ड्रिंक्स के साथ नहीं खाना चाहिए. त्योहार के खाने में सिर्फ चावल, रोटी या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ही नहीं होनी चाहिए. इसमें सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें भी शामिल होनी चाहिए. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, खाने में दालें, अंकुरित अनाज, कम फैट वाले विकल्प, टोफू और पनीर जैसी चीजें शामिल की जा सकती हैं.

त्योहारों के दौरान ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के टिप्स: खाना न छोड़ें और पर्याप्त कैलोरी लिए बिना मिठाई न खाएं. मोदक खाने की योजना बनाकर खाना छोड़ना उचित नहीं है. ऐसा करने से भूख बढ़ेगी और ज्यादा खाने की संभावना भी बढ़ जाएगी. अपने खाने का समय नियमित रखें. त्योहारों के मौसम और भीड़भाड़ के दौरान खाने के समय में ज्यादा बदलाव न होने दें. अपने रोजाना के शेड्यूल का पालन करें. अपने खाने में सब्जियां, दालें, फलियां, अंडे, टोफू या प्रोटीन के अन्य उपयुक्त स्रोत जरूर शामिल करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)