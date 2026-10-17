काजल से लेकर खाना पकाने के बर्तनों तक: क्या रोजमर्रा के जीवन में लेड के संपर्क में आना बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा?
कई स्टडीज में पाया गया है कि काजल, सुरमा और कोहल जैसे ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से जुड़ा सबसे बड़ा रिस्क लेड या दूसरे हेवी मेटल्स...
Published : October 17, 2026 at 12:30 PM IST
लेड एक जहरीली धातु है, जो दूषित धूल, भोजन, पानी या रोजमर्रा की घरेलू चीजों के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकती है. चूंकि लेड के संपर्क में आना अक्सर धीरे-धीरे होता है. मतलब, लेड एक धीमे जहर की तरह काम करता है जो शरीर में जमा होता रहता है, और इससे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा होता है. गुरुग्राम के MOC कैंसर केयर में प्रसिद्ध मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. राकेश शर्मा का कहना है कि बच्चों में लेड दिमाग के विकास में बाधा डाल सकता है, जबकि वयस्कों में इससे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए...
डॉ. राकेश शर्मा के अनुसार, आंखों के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक कॉस्मेटिक्स (जैसे काजल, सुरमा और कोहल) चिंता की बात हो सकते हैं, खासकर तब जब उनके इंग्रीडिएंट्स और क्वालिटी के बारे में साफ जानकारी न हो. शोध से पता चला है कि ऐसे पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ा मुख्य खतरा इनमें सीसे (लेड) या अन्य भारी धातुओं का होना है, जो आंखों और पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट्स किसी बच्चे की आंखों में लगाए जाते हैं, या अगर किसी बड़े के हाथों से लेड बच्चे की आंखों में चला जाता है, तो बच्चे को लेड के संपर्क में आने का खतरा हो सकता है.
डॉ. राकेश शर्मा बताते हैं कि खाना पकाने के बर्तन भी लेड का एक संभावित सोर्स हो सकते हैं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी आम कुकवेयर असुरक्षित हैं. U.S. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कुछ इम्पोर्टेड एल्यूमीनियम, पीतल और एल्यूमीनियम-अलॉय के बर्तनों के बारे में चेतावनी जारी की है, जो खाना पकाने के दौरान खाने में लीक हो सकते हैं. कुछ सिरेमिक चीजों पर लेड वाली ग्लेज भी खाने को खराब कर सकती हैं. अपरिचित उत्पादों के लिए हमेशा निर्माता और मूल देश की जानकारी अवश्य लें, और सजावटी सिरेमिक का उपयोग खाना पकाने या भोजन भंडारण के लिए तब तक न करें जब तक कि उन पर स्पष्ट रूप से भोजन के लिए सुरक्षित होने का लेबल न लगा हो.
उनका कहना है कि अन्य संभावित स्रोतों में दूषित मसाले या पारंपरिक दवाएं, खराब होता पुराना पेंट, मरम्मत के दौरान उड़ने वाली धूल, और सीसे (लेड) वाले पाइपों या फिटिंग से बहने वाला पानी शामिल हो सकते हैं. लेड की पहचान उसके रंग, स्वाद या गंध से भरोसेमंद तरीके से नहीं की जा सकती है. लेड एक बेहद खतरनाक और जहरीला तत्व है, जिसकी पहचान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों (आंख, नाक या जुबान) से नहीं कर सकते है.
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने इनऑर्गेनिक लेड कंपाउंड्स को इंसानों के लिए शायद कैंसर पैदा करने वाले (ग्रुप 2A कार्सिनोजेन) के तौर पर क्लासिफाई किया है. किसी चीज को कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाला पोटेंशियल एजेंट) के तौर पर लेबल करने का मतलब यह नहीं है कि उसके संपर्क में आने वाले हर किसी को जरूरी तौर पर कैंसर हो जाएगा. इंसानों में लेड के संपर्क और कैंसर के बीच सीधा लिंक साबित करने वाले साइंटिफिक सबूत अभी भी कम हैं, हालांकि जानवरों पर की गई स्टडीज़ से काफी सबूत मिले हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि घर की किसी विशेष वस्तु से कितना खतरा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी मात्रा में लेड छोड़ती है और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में कितनी बार आता है.
लेड से होने वाले खतरों में कैंसर केवल एक छोटा सा हिस्सा है. लेड शरीर में जमा हो जाता है और मस्तिष्क, गुर्दों और हृदय-वाहिका प्रणाली को नुकसान पहुमचा सकता है. बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है. स्पष्ट लक्षण न होने पर भी, लेड के संपर्क में आने से सीखने की क्षमता, व्यवहार और विकास पर बुरा असर पड़ सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लेड के संपर्क में आने का कोई भी स्तर हानिकारक प्रभावों से मुक्त नहीं है.
- ये प्रैक्टिकल कदम लेड के गैर-जरूरी एक्सपोजर को कम करने में मदद कर सकते हैं...
- शिशुओं और छोटे बच्चों की आँखों में कभी भी बिना ब्रांड वाले या अनजान किस्म के काजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
- खाना पकाने के लिए, हमेशा भरोसेमंद और स्थापित ब्रांडों से सुरक्षित और टिकाऊ बर्तन खरीदने चाहिए. ऐसे ब्रांड जिनके पास उच्च-मानक वाली निर्माण सुविधाएं हों और जो सख्त गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखते हों. ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर दें जिस पर सेफ्टी वॉर्निंग हो या जिसके खाने को खराब करने का शक हो.
- सिर्फ फूड-ग्रेड बर्तन और सिरेमिक का इस्तेमाल करें, और एसिडिक खाने को ऐसे शीशे वाले बर्तनों में रखने से बचें.
- पैक किए हुए मसाले सिर्फ भरोसेमंद वेंडर से खरीदें, पक्का करें कि बच्चे खाने से पहले हाथ धो लें, और घर की मरम्मत से निकली धूल को गीले कपड़े से साफ करें.
- अगर किसी बच्चे या गर्भवती महिला के बार-बार लेड के संपर्क में आने का संदेह हो, तो डॉक्टर से सलाह लें कि क्या ब्लड लेड टेस्ट कराना सही रहेगा.
ध्यान देने वाली बात
डॉ. राकेश शर्मा के मुताबिक, लेड के संपर्क में आने से काफी हद तक बचा जा सकता है. आप जो उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में सोच-समझकर चुनाव करके और बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, उस पर ध्यान देकर आप अपनी सेहत की रक्षा कर सकते हैं. इसके लिए आपको रोजमर्रा की हर चीज को कैंसर के संभावित खतरे के रूप में देखने की जरूरत नहीं है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)