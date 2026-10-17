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काजल से लेकर खाना पकाने के बर्तनों तक: क्या रोजमर्रा के जीवन में लेड के संपर्क में आना बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा?

काजल से लेकर खाना पकाने के बर्तनों तक: क्या रोजमर्रा के जीवन में लेड के संपर्क में आना कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है? ( GETTY IMAGES )

लेड एक जहरीली धातु है, जो दूषित धूल, भोजन, पानी या रोजमर्रा की घरेलू चीजों के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकती है. चूंकि लेड के संपर्क में आना अक्सर धीरे-धीरे होता है. मतलब, लेड एक धीमे जहर की तरह काम करता है जो शरीर में जमा होता रहता है, और इससे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा होता है. गुरुग्राम के MOC कैंसर केयर में प्रसिद्ध मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. राकेश शर्मा का कहना है कि बच्चों में लेड दिमाग के विकास में बाधा डाल सकता है, जबकि वयस्कों में इससे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए...

डॉ. राकेश शर्मा के अनुसार, आंखों के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक कॉस्मेटिक्स (जैसे काजल, सुरमा और कोहल) चिंता की बात हो सकते हैं, खासकर तब जब उनके इंग्रीडिएंट्स और क्वालिटी के बारे में साफ जानकारी न हो. शोध से पता चला है कि ऐसे पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ा मुख्य खतरा इनमें सीसे (लेड) या अन्य भारी धातुओं का होना है, जो आंखों और पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट्स किसी बच्चे की आंखों में लगाए जाते हैं, या अगर किसी बड़े के हाथों से लेड बच्चे की आंखों में चला जाता है, तो बच्चे को लेड के संपर्क में आने का खतरा हो सकता है.