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हाथ-पैरों में बार-बार झनझनाहट? हो सकता है गंभीर रोग का संकेत, जानें पैरेस्थेसिया क्या है?

हाथ-पैरों में बार-बार झनझनाहट? हो सकता है गंभीर रोग का संकेत, जानें पैरेस्थेसिया क्या है? ( GETTY IMAGES )

क्या आपको कभी अपने हाथों, पैरों या शरीर के दूसरे हिस्सों में अचानक झुनझुनी, चुभन या 'सुई चुभन' महसूस हुई है? हाथों, पैरों या शरीर के दूसरे हिस्सों में अचानक झुनझुनी या चुभन महसूस होना एक आम बात है. इसे पेरेस्थेसिया कहते हैं. यह आमतौर पर हाथ-पैरों पर लंबे समय तक दबाव पड़ने से नसों के दबने से होता है और कुछ समय के लिए हो सकता है. यह अक्सर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर यह बना रहे तो यह अंदरूनी नर्व डैमेज या बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं कि पेरेस्थेसिया क्या है, यह क्यों होता है, इसके आम कारण क्या हैं, और यह कब चेतावनी का संकेत हो सकता है...

पैरेस्थेसिया क्या है?

साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, पैरेस्थीसिया तब होता है जब किसी व्यक्ति को ज़्यादातर हाथों, बांहों, पैरों और पंजों में जलन या झुनझुनी महसूस होती है. हालांकि, यह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकता है. यह एहसास बिना किसी वॉर्निंग के होता है और कई लोग इसे आमतौर पर शरीर में झुनझुनी या सुन्नपन, स्किन में चींटी रेंगने या 'सुई चुभने' जैसा बताते हैं.

पैरेस्थेसिया तब होता है जब किसी नर्व पर लगातार दबाव पड़ता है, और दबाव कम होते ही यह एहसास कम हो जाता है या चला जाता है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक या लंबे समय तक पैरेस्थेसिया होता है, तो यह किसी अंदरूनी न्यूरोलॉजिकल बीमारी या नर्व को हुए नुकसान का संकेत हो सकता है. यह स्थिति सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालने वाली बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, जिसमें स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस और एन्सेफलाइटिस शामिल हैं

पैरेस्थेसिया के लक्षण क्या हैं?

पैरेस्थेसिया आम तौर पर हाथों, बांहों, पैरों और तलवों पर असर डालता है, लेकिन यह शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल सकता है. पैरेस्थेसिया के ये लक्षण इस प्रकार हैं...

सुन्न होना

कमजोरी

झुनझुनी

जलन

सर्दी

खुजली

लंबे समय तक पैरेस्थेसिया का बने रहना एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे क्रोनिक पैरेस्थेसिया कहा जाता है. जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चुभने वाला दर्द, झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है, तो यह शरीर में किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है.

पैरेस्थेसिया के आम कारण

पैरेस्थेसिया के कारण आम लाइफस्टाइल से लेकर गंभीर मेडिकल कंडीशन तक हो सकते हैं. इनमें से कुछ सबसे आम हैं...

नसों पर दबाव पड़ना- बहुत देर तक पालथी मारकर बैठने, अपनी बांह पर झुकने या टाइट कपड़े पहनने से नसें दब सकती हैं, जिससे कुछ समय के लिए झुनझुनी हो सकती है. यह एक आम 'सुई चुभने' जैसा एहसास होता है जो आमतौर पर दबाव कम होने के बाद चला जाता है.