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हाथ-पैरों में बार-बार झनझनाहट? हो सकता है गंभीर रोग का संकेत, जानें पैरेस्थेसिया क्या है?

हाथों और पैरों में जलन, झुनझुनी, सुन्नपन या "पिन्स एंड नीडल्स" जैसी फीलिंग को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए, जानिए क्यों और किस समस्या...

Etv BharatFrequent Tingling in Your Hands and Feet? It Could Be a Sign of a Serious Condition, Learn What Paresthesia Is.
हाथ-पैरों में बार-बार झनझनाहट? हो सकता है गंभीर रोग का संकेत, जानें पैरेस्थेसिया क्या है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 7, 2026 at 2:17 PM IST

7 Min Read
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क्या आपको कभी अपने हाथों, पैरों या शरीर के दूसरे हिस्सों में अचानक झुनझुनी, चुभन या 'सुई चुभन' महसूस हुई है? हाथों, पैरों या शरीर के दूसरे हिस्सों में अचानक झुनझुनी या चुभन महसूस होना एक आम बात है. इसे पेरेस्थेसिया कहते हैं. यह आमतौर पर हाथ-पैरों पर लंबे समय तक दबाव पड़ने से नसों के दबने से होता है और कुछ समय के लिए हो सकता है. यह अक्सर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर यह बना रहे तो यह अंदरूनी नर्व डैमेज या बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं कि पेरेस्थेसिया क्या है, यह क्यों होता है, इसके आम कारण क्या हैं, और यह कब चेतावनी का संकेत हो सकता है...

पैरेस्थेसिया क्या है?
साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, पैरेस्थीसिया तब होता है जब किसी व्यक्ति को ज़्यादातर हाथों, बांहों, पैरों और पंजों में जलन या झुनझुनी महसूस होती है. हालांकि, यह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकता है. यह एहसास बिना किसी वॉर्निंग के होता है और कई लोग इसे आमतौर पर शरीर में झुनझुनी या सुन्नपन, स्किन में चींटी रेंगने या 'सुई चुभने' जैसा बताते हैं.

पैरेस्थेसिया तब होता है जब किसी नर्व पर लगातार दबाव पड़ता है, और दबाव कम होते ही यह एहसास कम हो जाता है या चला जाता है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक या लंबे समय तक पैरेस्थेसिया होता है, तो यह किसी अंदरूनी न्यूरोलॉजिकल बीमारी या नर्व को हुए नुकसान का संकेत हो सकता है. यह स्थिति सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालने वाली बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, जिसमें स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस और एन्सेफलाइटिस शामिल हैं

पैरेस्थेसिया के लक्षण क्या हैं?
पैरेस्थेसिया आम तौर पर हाथों, बांहों, पैरों और तलवों पर असर डालता है, लेकिन यह शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल सकता है. पैरेस्थेसिया के ये लक्षण इस प्रकार हैं...

  • सुन्न होना
  • कमजोरी
  • झुनझुनी
  • जलन
  • सर्दी
  • खुजली

लंबे समय तक पैरेस्थेसिया का बने रहना एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे क्रोनिक पैरेस्थेसिया कहा जाता है. जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चुभने वाला दर्द, झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है, तो यह शरीर में किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है.

पैरेस्थेसिया के आम कारण
पैरेस्थेसिया के कारण आम लाइफस्टाइल से लेकर गंभीर मेडिकल कंडीशन तक हो सकते हैं. इनमें से कुछ सबसे आम हैं...

नसों पर दबाव पड़ना- बहुत देर तक पालथी मारकर बैठने, अपनी बांह पर झुकने या टाइट कपड़े पहनने से नसें दब सकती हैं, जिससे कुछ समय के लिए झुनझुनी हो सकती है. यह एक आम 'सुई चुभने' जैसा एहसास होता है जो आमतौर पर दबाव कम होने के बाद चला जाता है.

नसों को नुकसान या न्यूरोपैथी- पेरिफेरल न्यूरोपैथी तब होती है जब दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बाहर की नसें डैमेज हो जाती हैं. डायबिटीज इसका एक बड़ा कारण है, जिससे सुन्नपन, झुनझुनी और जलन होती है, जो अक्सर पैरों से शुरू होती है.

विटामिन की कमी- विटामिन B12, B6, या E जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम होने से नर्व को गंभीर नुकसान हो सकता है. इससे नर्व कमजोरी होती है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, और इससे लंबे समय तक पैरेस्थीसिया (हाथों और पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या जलन) हो सकता है.

मेडिकल कंडीशन के कारण, जिसमें शामिल है...

  • मल्टीपल स्क्लेरोसिस (MS) – इससे हाथ या पैर में झुनझुनी हो सकती है.
  • स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (TIAs) – अचानक सुन्नपन स्ट्रोक का संकेत हो सकता है.
  • माइग्रेन – कुछ तरह के माइग्रेन में चेहरे या हाथ-पैर में झुनझुनी होती है.

ट्रॉमा और चोट - क्रोनिक या टेम्पररी पेरेस्टेसिया चोट, हर्नियेटेड डिस्क, या बार-बार होने वाली हरकत (जैसे टाइपिंग) से नर्व पर दबाव पड़ने की वजह से हो सकता है.

इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर- कुछ इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून बीमारियां, जैसे शिंगल्स या ल्यूपस, नर्व में जलन और असामान्य सनसनी पैदा कर सकती हैं. जैसे कि

  • डायबिटीज या प्रीडायबिटीज
  • विटामिन की कमी
  • शराब का अधिक इस्तेमाल (जिससे नसों को नुकसान हो सकता है)
  • उम्र से जुड़ी नसों का खराब होना
  • बार-बार होने वाली स्ट्रेन इंजरी

मेडिकल मदद कब लें?
अगर पैरेस्थीसिया के लक्षण बने रहते हैं और जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालते हैं, तो यह किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है जिसके लिए इलाज की जरूरत है. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को नीचे दिए गए जैसे और भी लक्षण महसूस होते हैं...

  • ब्लैडर या बाउल पर कंट्रोल न होना
  • पैरालिसिस
  • कन्फ्यूजन
  • हाथ-पैर में कमजोरी
  • बोलने में दिक्कत

अगर ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लें. जल्दी जाँच से कॉम्प्लीकेशंस को रोकने और गंभीर अंदरूनी बीमारियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.

पैरेस्थेसिया का खतरा क्या है?
बार-बार ऐसी चीजें करना जिनसे नर्व पर लगातार दबाव पड़ता है, जैसे टाइपिंग करना और कोई इंस्ट्रूमेंट या गेम खेलना.

  • जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं
  • जो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं, उनमें विटामिन, खासकर विटामिन B-12 और फोलेट की कमी हो सकती है.
  • टाइप 1 या 2 डायबिटीज वाले मरीज
  • ऑटोइम्यून, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और कार्पल टनल सिंड्रोम से पीड़ित.
  • कुछ मामलों में, ये दवाएं भी पैरेस्थेसिया का कारण बन सकती हैं...
  • किसी तरह की कीमोथेरेपी
  • कुछ एंटीबायोटिक्स
  • HIV के लिए दवाएं
  • स्ट्रोक के कुछ इलाज.
  • यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर दवा पैरेस्थेसिया का मूल कारण है, तो दवा की डोज को एडजस्ट करने या दवा बदलने से लक्षणों से राहत मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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