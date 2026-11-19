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फरीदाबाद के डॉक्टरों का कमाल, 4 नवजात बच्चों का सफल लीवर ट्रांसप्लांट, इस तकनीक से मिली नई जिंदगी

Domino Liver Transplant ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: मेडिकल साइंस में अंग प्रत्यारोपण की तकनीक लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है. अब एक मरीज के शरीर से निकाला गया लिवर दूसरे मरीज की जिंदगी बचाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस खास तकनीक को डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है. फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में इस तकनीक के जरिए चार शिशुओं को नया जीवन मिला है. इनमें दो बच्चे दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित थे, जबकि दो अन्य गंभीर लिवर बीमारी से जूझ रहे थे. आखिर क्या होता है डोमिनो ट्रांसप्लांट, कैसे काम करती है यह तकनीक और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है? इस एक्सप्लेनर में समझिए पूरी प्रक्रिया.

क्या होता है डोमिनो ट्रांसप्लांट? मेडिकल साइंस में डोमिनो ट्रांसप्लांट लिवर प्रत्यारोपण की एक विशेष तकनीक है. ये एक ऐसी विशेष अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है, और उस दूसरे व्यक्ति का निकाला गया अंग (जो किसी खास स्थिति के लिए पूरी तरह काम कर रहा होता है) तुरंत किसी तीसरे मरीज़ को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है