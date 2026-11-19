फरीदाबाद के डॉक्टरों का कमाल, 4 नवजात बच्चों का सफल लीवर ट्रांसप्लांट, इस तकनीक से मिली नई जिंदगी
Domino liver Transplant: डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए फरीदाबाद में 4 बच्चों को नई जिंदगी मिली है. जानें क्या है ये तकनीक.
Published : November 19, 2026 at 1:11 PM IST
फरीदाबाद: मेडिकल साइंस में अंग प्रत्यारोपण की तकनीक लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है. अब एक मरीज के शरीर से निकाला गया लिवर दूसरे मरीज की जिंदगी बचाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस खास तकनीक को डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है. फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में इस तकनीक के जरिए चार शिशुओं को नया जीवन मिला है. इनमें दो बच्चे दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित थे, जबकि दो अन्य गंभीर लिवर बीमारी से जूझ रहे थे. आखिर क्या होता है डोमिनो ट्रांसप्लांट, कैसे काम करती है यह तकनीक और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है? इस एक्सप्लेनर में समझिए पूरी प्रक्रिया.
क्या होता है डोमिनो ट्रांसप्लांट? मेडिकल साइंस में डोमिनो ट्रांसप्लांट लिवर प्रत्यारोपण की एक विशेष तकनीक है. ये एक ऐसी विशेष अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है, और उस दूसरे व्यक्ति का निकाला गया अंग (जो किसी खास स्थिति के लिए पूरी तरह काम कर रहा होता है) तुरंत किसी तीसरे मरीज़ को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है
इन चीजों का रखा जाता है ध्यान: इस तरह एक मरीज को नया लिवर मिलता है और उसके शरीर से निकला लिवर दूसरे मरीज के काम आ जाता है. यानी एक प्रत्यारोपण प्रक्रिया के जरिए दो मरीजों को फायदा पहुंचने की संभावना बनती है. इसी प्रक्रिया को डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है. हालांकि, यह तकनीक हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती. इसके लिए लिवर की कार्यक्षमता, बीमारी की प्रकृति और दूसरे मरीज के लिए संभावित जोखिमों का विस्तृत मेडिकल मूल्यांकन किया जाता है.
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किन बीमारियों में किया जाता है डोमिनो ट्रांसप्लांट? डोमिनो ट्रांसप्लांट के लिए कुछ विशेष आनुवंशिक और मेटाबॉलिक बीमारियों के मामले सामने आते हैं. जैसे मेपल सिरप यूरिन डिजीज (MSUD). यह एक दुर्लभ आनुवंशिक मेटाबॉलिक बीमारी है. इसमें शरीर तीन महत्वपूर्ण अमीनो एसिड- ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलीन को सही तरीके से तोड़ नहीं पाता. इसके कारण ये तत्व शरीर में जमा होने लगते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इस बीमारी में मेटाबॉलिक संकट की स्थिति बन सकती है, जिससे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. ऐसे बच्चों को विशेष आहार और पोषण की जरूरत होती है. कुछ मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.
MSUD (मेपल सिरप यूरिन डिजीज) से पीड़ित मरीज का लिवर संरचनात्मक रूप से स्वस्थ हो सकता है. इसकी वजह यह है कि बीमारी में लिवर का पूरा अंग खराब नहीं होता, बल्कि एक विशेष एंजाइम की कार्यक्षमता प्रभावित होती है. शरीर के दूसरे ऊतकों में भी संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं. इसलिए विशेषज्ञों की जांच के बाद कुछ मामलों में इस लिवर को दूसरे मरीज में प्रत्यारोपित किया जा सकता है.
फैमिलियल एमाइलॉइड पॉलीन्यूरोपैथी (FAP): यह भी एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है. इसमें लिवर से बनने वाला ट्रांसथायरेटिन (TTR) नामक प्रोटीन असामान्य रूप से व्यवहार करता है. यह प्रोटीन शरीर की नसों और दूसरे अंगों में जमा होकर उन्हें प्रभावित कर सकता है. ऐसे मरीज का लिवर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, लेकिन इससे प्राप्तकर्ता में भविष्य में बीमारी से जुड़े प्रभाव विकसित होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए इस तरह के प्रत्यारोपण के लिए विशेष सावधानी और लंबे समय तक निगरानी जरूरी होती है.
कैसे काम करती है डोमिनो ट्रांसप्लांट की तकनीक? इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले डॉक्टर यह जांच करते हैं कि मरीज का लिवर किस बीमारी से प्रभावित है और उसकी कौन-कौन सी कार्यक्षमताएं सामान्य हैं. इसके बाद यह देखा जाता है कि मरीज को नया लिवर देने के बाद उसके शरीर से निकाला जाने वाला लिवर किसी दूसरे मरीज के लिए उपयुक्त होगा या नहीं. अगर जांच में यह लिवर दूसरे मरीज के लिए सुरक्षित और उपयोगी पाया जाता है, तो दोनों प्रत्यारोपण की योजना बनाई जाती है. पहले मरीज को डोनर का नया लिवर या लिवर का हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है. इसके बाद उसके शरीर से निकाले गए लिवर को दूसरे मरीज में लगाया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में दोनों मरीजों की मेडिकल स्थिति, अंग का आकार, ब्लड ग्रुप की अनुकूलता और संभावित जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है.
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फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में चार बच्चों को मिला नया जीवन: डॉक्टर शालीन अग्रवाल प्रिंसिपल कंसल्टेंट एवं चीफ, लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी (HPB) सर्विसेज, अमृता अस्पताल ने बताया कि इस तकनीक के जरिए चार शिशुओं का लिवर ट्रांसप्लांट किया. इस प्रक्रिया में चार बच्चे शामिल थे. इनमें आरव और अन्वी (दोनों बदले हुए नाम) मेपल सिरप यूरिन डिजीज यानी MSUD से पीड़ित थे. वहीं राघव और कबीर (बदले हुए नाम) प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस (PFIC) नामक गंभीर आनुवंशिक लिवर बीमारी से जूझ रहे थे. सभी बच्चों की उम्र 4 से 6 महीने के बीच है.
ऐसी थी प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में आरव को उसकी मां ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया, जबकि अन्वी को उसकी दादी ने लिवर का एक हिस्सा दिया इसके बाद आरव और अन्वी (बदला हुआ नाम) के शरीर से निकाले गए लिवर को राघव और कबीर में प्रत्यारोपित किया गया. अस्पताल की मेडिकल टीम ने लगातार दो दिनों में दोनों प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को पूरा किया. आरव का निकाला गया लिवर राघव को और अन्वी का निकाला गया लिवर कबीर को लगाया गया. अस्पताल के मुताबिक, प्रत्यारोपण के बाद चारों बच्चों ने अच्छी रिकवरी की है. सभी के लिवर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. आरव और अन्वी के अमीनो एसिड का स्तर भी सामान्य हो गया है और उनमें MSUD से संबंधित कोई नया मेटाबॉलिक संकट सामने नहीं आया है.
डॉक्टर ने क्या बताया? फरीदाबाद स्थित अमृता अस्तपाल के डॉक्टर अग्रवाल (प्रिंसिपल कंसल्टेंट एवं चीफ, लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी सर्विसेज) ने बताया कि इन बच्चों की मेटाबॉलिक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए नए डोनर लिवर की जरूरत थी, लेकिन इन बच्चों के शरीर से निकाला गया लिवर भी स्वस्थ और कार्यशील अंग था. डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक, ऐसे लिवर को बेकार जाने देने के बजाय किसी अन्य उपयुक्त मरीज की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यही डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है. उन्होंने यह भी बताया कि छोटे बच्चों में लिवर प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त अंग मिलना बड़ी चुनौती है. सिर्फ डोनर मिलना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रत्यारोपित किए जाने वाले लिवर का आकार भी बच्चे के शरीर के अनुरूप होना चाहिए. ऐसे में डोमिनो ट्रांसप्लांट चुनिंदा मामलों में एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है.
डोमिनो ट्रांसप्लांट के क्या है फायदे? इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक मरीज के इलाज के दौरान निकाला गया लिवर दूसरे मरीज के काम आ सकता है. दो मरीजों को लाभएक ही प्रत्यारोपण श्रृंखला से दो मरीजों को नया जीवन मिलने की संभावना बनती है.
- अंगों का बेहतर इस्तेमाल: कुछ विशेष बीमारियों में निकाले गए कार्यशील लिवर का उपयोग दूसरे मरीज के लिए किया जा सकता है.
- बच्चों के लिए अतिरिक्त विकल्प: छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार का लिवर मिलना मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति में यह तकनीक मददगार हो सकती है.
- आधुनिक इलाज की नई संभावना: कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों में यह तकनीक प्रत्यारोपण के नए विकल्प उपलब्ध कराती है.
क्या हैं डोमिनो ट्रांसप्लांट के जोखिम? इस तकनीक के फायदे के साथ कुछ चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मरीज से लिवर निकाला जा रहा है, उसकी बीमारी का प्रभाव दूसरे मरीज पर क्या पड़ सकता है. उदाहरण के तौर पर FAP से पीड़ित व्यक्ति का लिवर दूसरे मरीज में लगाने पर भविष्य में TTR प्रोटीन से जुड़ी समस्या विकसित होने का जोखिम रहता है. इसके अलावा किसी भी लिवर ट्रांसप्लांट की तरह संक्रमण, अंग का ठीक से काम नहीं करना, शरीर द्वारा नए अंग को अस्वीकार किया जाना और सर्जरी से जुड़ी जटिलताएं हो सकती हैं. इसलिए इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों का चयन करती है. प्रत्यारोपण से पहले सभी संभावित जोखिमों की जानकारी देना और परिवार की सहमति लेना भी जरूरी होता है.
मेडिकल साइंस के लिए क्यों अहम है यह तकनीक? डोमिनो ट्रांसप्लांट यह दिखाता है कि मेडिकल साइंस में किसी अंग की उपयोगिता सिर्फ इस आधार पर तय नहीं होती कि वह एक मरीज के लिए उपयुक्त है या नहीं. कुछ विशेष परिस्थितियों में वही अंग दूसरे मरीज के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है.हालांकि, इसे अंगों की कमी का सामान्य समाधान नहीं माना जा सकता. यह तकनीक सिर्फ चुनिंदा बीमारियों और विस्तृत मेडिकल जांच के बाद ही अपनाई जाती है. फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में चार शिशुओं का सफल डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट आधुनिक चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इस प्रक्रिया में दो बच्चों को उनकी मां और दादी से नया लिवर मिला, जबकि उनके शरीर से निकाले गए लिवर से दो अन्य बच्चों का इलाज संभव हुआ. यह तकनीक बताती है कि सही मेडिकल विशेषज्ञता, बेहतर योजना और अंगदान के सहयोग से एक प्रत्यारोपण प्रक्रिया कई परिवारों के लिए नई उम्मीद बन सकती है.
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