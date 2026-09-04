सुअर की किडनी के सहारे बिना डायलिसिस 271 दिनों तक जीवित रहा शख्स, पहली बार हुआ करिश्मा
वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. एक जीवित इंसान में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद बिना डायलिसिस के...
Published : September 4, 2026 at 1:41 PM IST
वैज्ञानिकों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिसर्च में एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है. जीन-एडिटेड सुअर की किडनी का इस्तेमाल करके एक मरीज को नई जिंदगी मिली और बाद में उन्हें सफलतापूर्वक इंसानी किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया. मास जनरल ब्रिघम के डॉक्टरों और रिसर्चर्स ने यह कारनामा कर दिखाया.
इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरने वाले मरीज का नाम टिम एंड्रयूज है और वह अमेरिका के रहने वाले हैं. टिम एंड्रयूज जेनोट्रांसप्लांटेशन (जानवर से इंसान में अंग प्रत्यारोपण) के समय 66 साल के थे. सर्जरी के बाद, एंड्रयूज बिना डायलिसिस के रिकॉर्ड 271 दिनों (लगभग 9 महीने) तक जीवित रहे.. सुअर की किडनी के सहारे बिना डायलिसिस के जीवित रहने वाले किसी इंसान के लिए यह दुनिया भर में दर्ज सबसे लंबी अवधि है. जीन-एडिटेड सुअर की किडनी के इस्तेमाल से, टिम एंड्रयूज को न केवल नई जिंदगी मिली, बल्कि बाद में उनका सक्सेसफुली ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ. वे अभी हेल्दी और बहुत खुश हैं.
'द लैंसेट' में छपी इस अहम कामयाबी से पता चलता है कि पहली बार किसी जीवित मरीज में इंसानी ट्रांसप्लांट के लिए जानवर के अंग ने सफलतापूर्वक एक अस्थायी ब्रिज (कड़ी) का काम किया है. इससे गंभीर रूप से बीमार और अंग का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को नई उम्मीद मिली है.
सुअर की किडनी में 69 खास जेनेटिक बदलाव किए गए
एंड्रयूज किडनी की बीमारी के आखिरी स्टेज से जूझ रहे थे और उन्हें सही इंसानी किडनी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था. उन्हें FDA के 'एक्सपेंडेड एक्सेस इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग' एप्लीकेशन के तहत जेनेटिकली मॉडिफाइड युकाटन मिनिएचर सुअर से एक किडनी मिली. टिम एंड्र्यूज में युकाटन मिनिएचर सुअर की जीन-एडिटेड किडनी ट्रांसप्लांट की गई. सुअर में 69 जेनेटिक बदलाव किए गए थे ताकि वायरस फैलने और इंसानी इम्यून सिस्टम द्वारा अंग को रिजेक्ट किए जाने से रोका जा सके. सर्जरी के तुरंत बाद ही जेनोट्रांसप्लांट ने काम करना शुरू कर दिया. नौ महीने (271 दिन) तक एंड्र्यूज को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने खाना बनाना, टहलना और घर के काम-काज जैसे रोजमर्रा के काम फिर से शुरू कर दिए. एंड्र्यूज ने इस अस्थायी ट्रांसप्लांट को जान बचाने वाला एक जरिया बताया.
लगभग छह महीने बाद, एंड्रयूज के शरीर में सुअर की किडनी कम असरदार होने लगी, जिससे सूजन जैसी दिक्कतें होने लगीं. इसलिए, नौ महीने बाद, मास जनरल ब्रिघम के सर्जनों ने सुअर की किडनी निकालकर इंसान की किडनी ट्रांसप्लांट की. सर्जनों ने बताया कि ब्लड टेस्ट से पता चला कि सुअर की किडनी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाए जिनसे भविष्य में इंसानी अंगों के ट्रांसप्लांट में दिक्कत हो सकती थी, और न ही इसने कोई जानवर वाला वायरस फैलाया.
इसके बाद एंड्रयूज को कुछ समय के लिए फिर से डायलिसिस पर रहना पड़ा, और फिर जनवरी 2026 में उन्हें मृत डोनर से मिली इंसानी किडनी ट्रांसप्लांट की गई. खास बात यह है कि इंसानी किडनी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, और फॉलो-अप में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पहले सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से उनका शरीर इंसानी अंग के प्रति संवेदनशील (sensitised) हो गया हो. सुअर से जुड़े कोई पैथोजन भी नहीं पाए गए.
इस बड़ी कामयाबी की मुख्य बातें
- रिकॉर्ड समय तक जीवित रहना: 271 दिनों की यह अवधि किसी जीवित व्यक्ति के सूअर के अंग की मदद से बिना डायलिसिस के जीवित रहने का सबसे लंबा समय है. यह रिकॉर्ड मानव इतिहास में एक अहम पड़ाव है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भविष्य में अंगों की कमी का सामना कर रहे मरीजों के लिए यह तकनीक एक जीवन-रक्षक सहारा बन सकती है.
- कोई सेंसिटाइजेशन नहीं: जानवर के अंग से इम्यून सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ, जिससे मरीज बाद में सुरक्षित रूप से इंसानी डोनर का अंग ले सका.
- सुरक्षा की पुष्टि: मॉनिटरिंग से पुष्टि हुई कि पोर्सिन एंडोजेनस रेट्रोवायरस या अन्य पैथोजन का कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ.
जेनोट्रांसप्लांट के लिए सुअर के अंग ही क्यों ?
यह जेनोट्रांसप्लांट पहली बार नहीं हुआ है, जानवरों के अंगों को इंसानों में ट्रांसप्लांट करने की कोशिशें दशकों से चल रही हैं, जिसमें पहले सूअर के दिल और लिवर का इस्तेमाल करके काफी रिसर्च और कोशिशें की गई थीं. सूअर के अंगों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका साइज और फिजियोलॉजिकल फंक्शन इंसानों के अंगों से काफी मिलते-जुलते हैं.
लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण
दुनिया भर में ट्रांसप्लांट के लिए इंसानी अंगों की बहुत कमी है, जिससे किडनी की आखिरी स्टेज की बीमारी वाले हजारों मरीज सही डोनर का इंतजार करते हुए मुश्किल डायलिसिस पर निर्भर हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स इस ट्रायल को इस बात के सबूत के तौर पर देखते हैं कि जेनोट्रांसप्लांटेशन गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जरूरी समय दिला सकता है. हालांकि रिसर्चर इम्यून कंट्रोल के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए और क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत पर जोर देते हैं, लेकिन यह सफल 'ब्रिज' दुनिया भर में जान बचाने वाले ट्रांसप्लांट के विकल्पों को बढ़ाने की नई संभावनाएं खोलता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)