ETV Bharat / health

ये खराब आदत दांतों को बना रही है कमजोर, आयुर्वेद के प्राकृतिक तरीकों से माउथ-टीथ को रखें एकदम चकाचक

ऐसे करें दांतों की देखभाल ( ETV Bharat )

सिरमौर: आधुनिक जीवनशैली में जहां बच्चों के हाथों में चमकीले टूथब्रश और महंगे टूथपेस्ट आम हो चुके हैं, वहीं एक चिंता भी तेजी से बढ़ रही है-कम उम्र में ही दांतों का खराब होना. कभी हमारे बुजुर्ग बिना केमिकल युक्त उत्पादों के भी उम्रभर मजबूत दांतों के साथ जीवन बिताते थे, लेकिन आज बच्चों में दांतों की सड़न, पायरिया और मसूड़ों से खून आने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? जिससे ये समस्याएं आती हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका जवाब हमारी जीवनशैली और परंपराओं से दूरी में छिपा है. जिला आयुष अधिकारी सिरमौर डॉ. इंदु शर्मा का कहना है कि समाधान बहुत जटिल नहीं, बल्कि बेहद सरल और प्राकृतिक है. आयुर्वेद में वर्णित दातुन, घरेलू मर्दन और ऑयल पुलिंग जैसी परंपराएं न केवल दांतों को मजबूत बनाती हैं, बल्कि मुंह की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती हैं. यदि बचपन से ही इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाया जाएं, तो मुस्कान उम्रभर स्वस्थ और मजबूत रह सकती है. ओवरब्रशिंग से बचें, समय तय करें डॉ. इंदु शर्मा बताती हैं कि 'बच्चे अक्सर लंबे समय तक जोर-जोर से ब्रश करते हैं, जिससे मसूड़े (गम्स) कमजोर हो जाते हैं. उनकी सलाह है कि ब्रशिंग का समय तय होना चाहिए. एक से दो मिनट पर्याप्त हैं. इससे ज्यादा देर तक ब्रश रगड़ना मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. ओवरब्रशिंग, दातों को जोर जोर से लंबे समय तक रगड़ना दांतों को खराब कर रहा है.' दातुन : पुरानी परंपरा, आधुनिक समाधान आयुर्वेद में नीम, बबूल (किकर) और अकरकरा की दातुन को दांतों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. नीम प्राकृतिक कीटाणुनाशक होने के कारण दांतों को सड़न से बचाने में मदद करता है, वहीं बबूल मसूड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें ढीला पड़ने से रोकता है. अकरकरा दांतों की जड़ों को सक्रिय और सशक्त रखने में सहायक माना जाता है. जिला आयुष अधिकारी के अनुसार यदि इन पारंपरिक दातुनों का नियमित उपयोग किया जाए तो यह न केवल दांतों की सफाई करता है, बल्कि मुंह की कई समस्याओं से भी प्राकृतिक रूप से बचाव करता है. घरेलू मर्दन: आसान और दांतों के लिए बेस्ट फॉर्मूला