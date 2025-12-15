ETV Bharat / health

दिल में फ्लूइड जमा होने से भी हो सकता है हार्ट अटैक, जानें किसे होता है गंभीर पेरिकार्डियल इफ्यूजन का खतरा

दिल हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है. यह शरीर के सभी हिस्सों में खून पंप करने में अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, आजकल हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे . यहां तक ​​कि युवा लोग भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं. दिल से जुड़ी कोई भी समस्या जानलेवा हो सकती है. इसीलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. दिल को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान और लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना चाहिए. आजकल बहुत से लोग दिल से जुड़ी एक और समस्या से अनजान हैं और वह है पेरिकार्डियल इफ्यूजन (pericardial effusion). इस स्थिति में, दिल के चारों ओर फ्लूइड जमा हो जाता है. यह एक गंभीर स्थिति है. इस खबर में डॉक्टर से जानिए कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन असल में क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं...

पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल के चारों ओर की थैली (पेरिकार्डियम) में अधिक फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है और उसकी नॉर्मल रूप से पंप करने की क्षमता पर असर पड़ता है. यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन, चोट, कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियां या थायराइड की समस्याएं शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या दिल के चारों ओर फ्लूइड जमा होना, एक गंभीर स्थिति है. अगर लक्षणों की पहचान समय पर हो जाए, तो जानलेवा स्थितियों से बचा जा सकता है. दिल के चारों ओर फ्लूइड जमा होने से ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है.

पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लक्षण क्या हैं?