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आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण की कंधे की सर्जरी के पीछे की वजह जानें

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और 'पावर स्टार' पवन कल्याण की मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंधे की सफल सर्जरी हुई है और अभी वे ठीक हो रहे हैं. सर्जरी के अगले दिन, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने हॉस्पिटल जाकर उनका हाल-चाल जाना और उनके जल्द ठीक होने की कामना की. इस रिपोर्ट में जानिए कि डिप्टी CM पवन कल्याण को कंधे की सर्जरी क्यों करवानी पड़ी, इस प्रक्रिया में साढ़े तीन घंटे क्यों लगे और उनके ठीक होने में कितना समय लगने की उम्मीद है...

पवन कल्याण की सर्जरी की क्या वजह थी?

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की सर्जरी की मुख्य वजह उनके दोनों कंधों में रोटेटर कफ की गंभीर चोट और मांसपेशियों का फटना था. उन्हें यह चोट सबसे पहले 2016 के आसपास लगी थी. आराम करने की डॉक्टरी सलाह के बावजूद, राजनीतिक रैलियों और चुनाव प्रचार की वजह से उनके कंधों पर शारीरिक दबाव बढ़ गया. चोट की हालत इसलिए भी काफी बिगड़ गई थी क्योंकि पब्लिक इवेंट्स के दौरान उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता जोश में अक्सर उनका हाथ खींचते थे या जोर से हाथ मिलाते थे.

इस कारण साढ़े तीन घंटे तक हुई सर्जरी

मुंबई के एक मशहूर अस्पताल में जाने-माने सर्जन डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की देखरेख में जब सर्जरी की गई, तो जांच में उनके दाहिने कंधे की 'ग्रेटर ट्यूबरोसिटी' हड्डी में 'एवल्शन फ्रैक्चर' का पता चला, जिससे यह प्रक्रिया उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हो गई. इसी वजह से सर्जरी में साढ़े तीन घंटे का समय लगा. पवन कल्याण अभी एनेस्थीसिया के असर से उबर रहे हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं. उन्हें ज्यादा दर्द से बचाने के लिए डॉक्टरों ने एक ही समय में दोनों कंधों की सर्जरी न करने का फैसला किया. फिलहाल, साढ़े तीन घंटे की प्रक्रिया के बाद उनके दाहिने कंधे की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. डॉक्टरी सलाह के अनुसार, उनके बाएं कंधे की सर्जरी लगभग दो महीने बाद की जाएगी.

रोटेटर कफ क्या है?

मेडलाइन प्लस के अनुसार, रोटेटर कफ आपके कंधे के जोड़ का एक हिस्सा है. यह मांसपेशियों और टेंडन का एक समूह है जो आपकी ऊपरी बांह की हड्डी के ऊपरी हिस्से को कंधे के सॉकेट में मजबूती से पकड़कर रखता है. जब आप अपनी बांह को किसी भी दिशा में घुमाते हैं, तो रोटेटर कफ आपके कंधे को स्थिर रखता है.

रोटेटर कफ की चोटें क्या हैं?

रोटेटर कफ की चोटें आम हैं। इनमें से ज़्यादातर चोटें बार-बार हाथ हिलाने (खासकर सिर के ऊपर हाथ ले जाने वाले मूवमेंट) की वजह से होती हैं. समय के साथ, रोटेटर कफ के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं या फट जाते हैं, जिससे ये चोटें लगती हैं