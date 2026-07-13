आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण की कंधे की सर्जरी के पीछे की वजह जानें
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण की मुंबई के अस्पताल में सफल शोल्डर सर्जरी हुई, जिसने रोटेटर कफ की समस्या को उजागर किया...
Published : July 13, 2026 at 5:27 PM IST
आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और 'पावर स्टार' पवन कल्याण की मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंधे की सफल सर्जरी हुई है और अभी वे ठीक हो रहे हैं. सर्जरी के अगले दिन, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने हॉस्पिटल जाकर उनका हाल-चाल जाना और उनके जल्द ठीक होने की कामना की. इस रिपोर्ट में जानिए कि डिप्टी CM पवन कल्याण को कंधे की सर्जरी क्यों करवानी पड़ी, इस प्रक्रिया में साढ़े तीन घंटे क्यों लगे और उनके ठीक होने में कितना समय लगने की उम्मीद है...
पवन कल्याण की सर्जरी की क्या वजह थी?
आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की सर्जरी की मुख्य वजह उनके दोनों कंधों में रोटेटर कफ की गंभीर चोट और मांसपेशियों का फटना था. उन्हें यह चोट सबसे पहले 2016 के आसपास लगी थी. आराम करने की डॉक्टरी सलाह के बावजूद, राजनीतिक रैलियों और चुनाव प्रचार की वजह से उनके कंधों पर शारीरिक दबाव बढ़ गया. चोट की हालत इसलिए भी काफी बिगड़ गई थी क्योंकि पब्लिक इवेंट्स के दौरान उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता जोश में अक्सर उनका हाथ खींचते थे या जोर से हाथ मिलाते थे.
इस कारण साढ़े तीन घंटे तक हुई सर्जरी
मुंबई के एक मशहूर अस्पताल में जाने-माने सर्जन डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की देखरेख में जब सर्जरी की गई, तो जांच में उनके दाहिने कंधे की 'ग्रेटर ट्यूबरोसिटी' हड्डी में 'एवल्शन फ्रैक्चर' का पता चला, जिससे यह प्रक्रिया उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हो गई. इसी वजह से सर्जरी में साढ़े तीन घंटे का समय लगा. पवन कल्याण अभी एनेस्थीसिया के असर से उबर रहे हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं. उन्हें ज्यादा दर्द से बचाने के लिए डॉक्टरों ने एक ही समय में दोनों कंधों की सर्जरी न करने का फैसला किया. फिलहाल, साढ़े तीन घंटे की प्रक्रिया के बाद उनके दाहिने कंधे की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. डॉक्टरी सलाह के अनुसार, उनके बाएं कंधे की सर्जरी लगभग दो महीने बाद की जाएगी.
रोटेटर कफ क्या है?
मेडलाइन प्लस के अनुसार, रोटेटर कफ आपके कंधे के जोड़ का एक हिस्सा है. यह मांसपेशियों और टेंडन का एक समूह है जो आपकी ऊपरी बांह की हड्डी के ऊपरी हिस्से को कंधे के सॉकेट में मजबूती से पकड़कर रखता है. जब आप अपनी बांह को किसी भी दिशा में घुमाते हैं, तो रोटेटर कफ आपके कंधे को स्थिर रखता है.
रोटेटर कफ की चोटें क्या हैं?
रोटेटर कफ की चोटें आम हैं। इनमें से ज़्यादातर चोटें बार-बार हाथ हिलाने (खासकर सिर के ऊपर हाथ ले जाने वाले मूवमेंट) की वजह से होती हैं. समय के साथ, रोटेटर कफ के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं या फट जाते हैं, जिससे ये चोटें लगती हैं
- टेंडिनाइटिस- रोटेटर कफ में मौजूद टेंडन आपकी मांसपेशियों को कंधे की हड्डियों से जोड़ते हैं. टेंडिनाइटिस में, कंधे की हरकत के दौरान टेंडन दबने की वजह से उनमें जलन और सूजन आ जाती है.
- बर्सिटिस- बर्सा एक छोटी, तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जो रोटेटर कफ और कंधे की हड्डियों के बीच की जगह में गद्दे का काम करती है. बर्सिटिस तब होता है जब मांसपेशी और हड्डी बर्सा को बहुत ज्यादा रगड़ते हैं. इसमें अतिरिक्त तरल पदार्थ भर जाता है और सूजन आ जाती है, जिससे दर्द होता है.
- रोटेटर कफ टियर – रोटेटर कफ टेंडन में टियर समय के साथ या अचानक किसी चोट की वजह से हो सकता है, जैसे कि हाथ फैलाकर गिरने या कोई भारी चीज उठाने से. यह टियर टेंडन के सिर्फ एक हिस्से (पार्शियल टियर) पर असर डाल सकता है या पूरे टेंडन (फुल-थिकनेस टियर) तक फैल सकता है.
रोटेटर कफ इंजरी होने की संभावना किसे ज्यादा होती है?
किसी को भी रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है. लेकिन कुछ लोगों को यह होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि...
- 40 साल से अधिक उम्र के लोग- ज्यादातर रोटेटर कफ इंजरी उम्र बढ़ने के साथ होने वाली टूट-फूट से होती हैं. 80 साल की उम्र तक, ज्यादातर एडल्ट्स में यह फट जाता है.
- एथलीट- बार-बार कंधे हिलाने वाले खेल खेलने से रोटेटर कफ इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि टेनिस, स्विमिंग और बेसबॉल - खासकर पिचिंग.
- ऐसे कामों में लगे लोग जिन्हें अक्सर सिर के ऊपर हाथ उठाकर काम करना पड़ता है या भारी सामान उठाना पड़ता है, उन्हें रोटेटर कफ की समस्या होने का खतरा ज्यादा हो सकता है. बढ़ई, कंस्ट्रक्शन वर्कर और पेंटर ऐसे ही कामगारों के उदाहरण हैं.
रोटेटर कफ इंजरी के लक्षण क्या हैं?
रोटेटर कफ इंजरी से हमेशा दर्द नहीं होता, लेकिन जब होता है, तो दर्द अक्सर आपके हाथ या कंधे के ऊपरी हिस्से में होता है. आपको ज्यादा दर्द तब महसूस हो सकता है जब आप...
- लेटते हैं, खासकर चोट वाले कंधे पर
- अपनी बांह को ऊपर उठाते हैं या सामने या बगल में नीचे लाते हैं
- अपनी पीठ के पीछे हाथ ले जाते हैं
फटे हुए रोटेटर कफ के अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं...
- बांह की ताकत कम होना.
- बांह हिलाते समय क्लिक करने या पॉपिंग की आवाज आना.
- कुछ लोगों को इस चोट के बावजूद कोई दर्द महसूस नहीं हो सकता है.
रोटेटर कफ इंजरी के कारण
- मांसपेशियों का कमजोर होना: ऐसा अक्सर उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के ऊतकों (टिश्यू) के प्राकृतिक रूप से कमजोर होने और घिसने-पिटने के कारण होता है.
- लगातार खिंचाव: काम करते समय बार-बार हाथों को सिर के ऊपर उठाने या भारी वज़न उठाने से टेंडन को नुकसान पहुंच सकता है.
- हादसे: अचानक गिरने या किसी भी तरह की चोट लगने से भी मांसपेशियां फट सकती हैं.
नोट: पवन कल्याण को डॉक्टर ने कम से कम 6 से 12 हफ्तों तक आराम करना और नियमित रूप से फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)