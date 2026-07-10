फेफड़ों की धमनियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना बेहद खतरनाक, जानिए कैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर का बन सकता है कारण
आपने शायद हाइपरटेंशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन या PH के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो...
Published : July 10, 2026 at 6:06 PM IST
पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसे PH भी कहा जाता है, फेफड़ों की ब्लड वेसल पर असर डालने वाली एक गंभीर कंडिशन है. यह तब होता है जब फेफड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है. मतलब, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में फेफड़ों को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज में प्रेशर काफी बढ़ जाता है. इससे फेफड़ों की ब्लड वेसल पतली या सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल के दाहिने हिस्से को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एक ऐसा दबाव जो आखिर में हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है.
असल में, आपका दिल फेफड़ों में खून पंप करता है ताकि खून में ऑक्सीजन मिल सके. फिर खून आपके दिल में वापस आता है, जहां से यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचता है ताकि आपके टिशू को जरूरी ऑक्सीजन मिल सके. खून आपके दिल से आपके फेफड़ों तक पल्मोनरी आर्टरीज नाम की ब्लड वेसल के जरिए जाता है. अगर ये पल्मोनरी आर्टरीज डैमेज, पतली या ब्लॉक हो जाती हैं, तो खून उनसे ठीक से नहीं बह पाता है. इससे आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है.
मेडलाइन प्लस के अनुसार, पल्मोनरी हाइपरटेंशन (PH) कई तरह का होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) इसे अंदरूनी कारणों के आधार पर पांच मुख्य ग्रुप में बांटता है. इलाज का तरीका तय करने के लिए यह क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है. यहां पांच मुख्य टाइप दिए गए हैं...
- ग्रुप 1 – पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (PAH): इस टाइप में, जेनेटिक वजहों, कुछ दवाओं के असर, ऑटोइम्यून बीमारियों या बिना किसी साफ वजह के फेफड़ों की आर्टरीज पतली और सख्त हो जाती हैं.
- ग्रुप 2 – PH जो बाईं तरफ दिल की बीमारी से जुड़ा है: यह PH का सबसे आम टाइप है, जो दिल के बाईं तरफ ठीक से काम न करने (जैसे वाल्व की समस्या या हार्ट फेलियर) की वजह से होता है.
- ग्रुप 3 – PH जो फेफड़ों की बीमारी से जुड़ा है: यह टाइप फेफड़ों की बीमारियों (जैसे COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या स्लीप एपनिया) और शरीर में लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है.
- ग्रुप 4 – लंबे समय तक खून के थक्के जमने की वजह से होने वाला PH: यह फेफड़ों में बार-बार खून के थक्के जमने या ब्लॉकेज की वजह से होता है.
- ग्रुप 5 – दूसरे साफ न होने वाले कारण- इस कैटेगरी में ऐसी कंडीशन शामिल हैं जो मिली-जुली हैं या जिनकी शुरुआत साफ नहीं है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर या कुछ दूसरी बीमारियां
पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस वजह से होता है?
पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपने आप हो सकता है या किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकता है. कभी-कभी इसका कारण पता नहीं चलता या साफ नहीं होता, हालांकि, कुछ संभावित कारणों में ये शामिल हैं...
- दिल से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि लेफ्ट-साइडेड हार्ट फेलियर और जन्मजात हृदय रोग
- फेफड़ों की बीमारियां, जैसे कि COPD (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज), इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एम्फाइजिमा और स्लीप एपनिया
- अन्य मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि...
- लिवर की बीमारी
- सिकल सेल डिजीज
- पल्मोनरी एम्बोलिज्म (फेफड़ों में खून के थक्के जमना)
- कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा
पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने का खतरा किसे ज्यादा होता है?
कुछ बातें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे कि...
- आपकी उम्र – उम्र बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ता है. आमतौर पर इस बीमारी का पता 30 से 60 साल की उम्र के बीच चलता है.
- आपका माहौल – एस्बेस्टस या कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन के संपर्क में आने से खतरा बढ़ सकता है.
- आपकी फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स – कुछ जेनेटिक बीमारियां, जैसे डाउन सिंड्रोम, जन्मजात हृदय रोग और गौचर रोग, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ा सकती हैं. खून के थक्के जमने की फैमिली हिस्ट्री भी खतरा बढ़ा सकती है.
- आपकी लाइफस्टाइल की आदतें – स्मोकिंग और गैर-कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल पल्मोनरी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ा सकता है.
- कुछ दवाएं – उदाहरण के लिए, कैंसर और डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं पल्मोनरी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ा सकती हैं.
- आपका जेंडर – पुरुषों की तुलना में महिलाओं में पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज्यादा आम है.
पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं?
पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लक्षणों को पहचानना कभी-कभी मुश्किल होता है और ये दूसरी बीमारियों के लक्षणों जैसे ही होते हैं. इसलिए, कभी-कभी किसी व्यक्ति को पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पता चलने में सालों लग सकते हैं.
पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...
- सांस फूलना
- सीने में दर्द या दबाव महसूस होना
- चक्कर आना, जिससे बेहोशी भी आ सकती है
- थकान
- पेट, पैरों या पंजों में सूजन
- दिल की धड़कन का तेज होना या धक-धक महसूस होना
पल्मोनरी हाइपरटेंशन से और कौन सी समस्याएं हो सकती हैं?
- पल्मोनरी हाइपरटेंशन समय के साथ बिगड़ सकता है और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, जिनमें शामिल हैं...
- एनीमिया, जिससे आपके शरीर को ऑक्सीजन से भरपूर खून नहीं मिल पाता
- एरिदमिया, यानी दिल की धड़कन की गति या लय में समस्या
- पल्मोनरी आर्टरीज में खून के थक्के जमना
- फेफड़ों से खून बहना
- हार्ट फेलियर
- लिवर को नुकसान पहुंचना
- पेरिकार्डियल एफ्यूजन, यानी दिल के आस-पास तरल पदार्थ का जमा होना
- प्रेग्नेंसी में गंभीर जटिलताएं
पल्मोनरी हाइपरटेंशन का इलाज क्या है?
अक्सर पल्मोनरी हाइपरटेंशन का कोई पक्का इलाज नहीं होता है, लेकिन इलाज से लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. आपके डॉक्टर आपके साथ मिलकर इलाज का प्लान बनाएंगे. यह आपकी जरूरतों और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण पर आधारित होगा. इस प्लान में ये चीजें शामिल हो सकती हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे कि...
- हेल्दी खान-पान, जिसमें कम नमक खाना शामिल है
- नियमित फिजिकल एक्टिविटी, जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के जरिए की जा सकती है
- दवाएं, जैसे कि
- ब्लड थिनर (खून पतला करने वाली दवाएं)
- पूरे शरीर में ब्लड पंप होने की गति को कंट्रोल करने वाली दवाएं
- ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाओं) को आराम देने और ब्लड के बेहतर बहाव में मदद करने वाली दवाएं
- सूजन कम करने वाली दवा (डाययुरेटिक्स)
- ऑक्सीजन थेरेपी
- दिल या पल्मोनरी आर्टरी में दबाव कम करने की प्रक्रियाएं
- कुछ गंभीर मामलों में, फेफड़े का ट्रांसप्लांट
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)