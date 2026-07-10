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फेफड़ों की धमनियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना बेहद खतरनाक, जानिए कैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर का बन सकता है कारण

पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसे PH भी कहा जाता है, फेफड़ों की ब्लड वेसल पर असर डालने वाली एक गंभीर कंडिशन है. यह तब होता है जब फेफड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है. मतलब, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में फेफड़ों को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज में प्रेशर काफी बढ़ जाता है. इससे फेफड़ों की ब्लड वेसल पतली या सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल के दाहिने हिस्से को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एक ऐसा दबाव जो आखिर में हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है.

असल में, आपका दिल फेफड़ों में खून पंप करता है ताकि खून में ऑक्सीजन मिल सके. फिर खून आपके दिल में वापस आता है, जहां से यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचता है ताकि आपके टिशू को जरूरी ऑक्सीजन मिल सके. खून आपके दिल से आपके फेफड़ों तक पल्मोनरी आर्टरीज नाम की ब्लड वेसल के जरिए जाता है. अगर ये पल्मोनरी आर्टरीज डैमेज, पतली या ब्लॉक हो जाती हैं, तो खून उनसे ठीक से नहीं बह पाता है. इससे आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है.

मेडलाइन प्लस के अनुसार, पल्मोनरी हाइपरटेंशन (PH) कई तरह का होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) इसे अंदरूनी कारणों के आधार पर पांच मुख्य ग्रुप में बांटता है. इलाज का तरीका तय करने के लिए यह क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है. यहां पांच मुख्य टाइप दिए गए हैं...

ग्रुप 1 – पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (PAH): इस टाइप में, जेनेटिक वजहों, कुछ दवाओं के असर, ऑटोइम्यून बीमारियों या बिना किसी साफ वजह के फेफड़ों की आर्टरीज पतली और सख्त हो जाती हैं.

इस टाइप में, जेनेटिक वजहों, कुछ दवाओं के असर, ऑटोइम्यून बीमारियों या बिना किसी साफ वजह के फेफड़ों की आर्टरीज पतली और सख्त हो जाती हैं. ग्रुप 2 – PH जो बाईं तरफ दिल की बीमारी से जुड़ा है: यह PH का सबसे आम टाइप है, जो दिल के बाईं तरफ ठीक से काम न करने (जैसे वाल्व की समस्या या हार्ट फेलियर) की वजह से होता है.

यह PH का सबसे आम टाइप है, जो दिल के बाईं तरफ ठीक से काम न करने (जैसे वाल्व की समस्या या हार्ट फेलियर) की वजह से होता है. ग्रुप 3 – PH जो फेफड़ों की बीमारी से जुड़ा है: यह टाइप फेफड़ों की बीमारियों (जैसे COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या स्लीप एपनिया) और शरीर में लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है.

यह टाइप फेफड़ों की बीमारियों (जैसे COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या स्लीप एपनिया) और शरीर में लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है. ग्रुप 4 – लंबे समय तक खून के थक्के जमने की वजह से होने वाला PH: यह फेफड़ों में बार-बार खून के थक्के जमने या ब्लॉकेज की वजह से होता है.

यह फेफड़ों में बार-बार खून के थक्के जमने या ब्लॉकेज की वजह से होता है. ग्रुप 5 – दूसरे साफ न होने वाले कारण- इस कैटेगरी में ऐसी कंडीशन शामिल हैं जो मिली-जुली हैं या जिनकी शुरुआत साफ नहीं है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर या कुछ दूसरी बीमारियां

पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस वजह से होता है?

पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपने आप हो सकता है या किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकता है. कभी-कभी इसका कारण पता नहीं चलता या साफ नहीं होता, हालांकि, कुछ संभावित कारणों में ये शामिल हैं...