स्ट्रोक से एक हफ्ता पहले आपका शरीर आपको क्या संकेत देता है, जान लीजिए यहां
स्ट्रोक किसी को भी कभी भी हो सकता है, लेकिन शरीर इसके होने से एक हफ्ता पहले कुछ चेतावनी के संकेत देता है...
Published : May 14, 2026 at 6:22 PM IST
ज्यादातर लोगों का मानना है कि स्ट्रोक अचानक और बिना किसी चेतावनी के आता है, लेकिन, असल में ऐसा नहीं है. विशेषज्ञ बताते हैं कि गंभीर स्ट्रोक आने से पहले ( कई दिन या एक हफ्ता पहले) शरीर अक्सर कई तरह के चेतावनी संकेत देने लगता है. ये चेतावनी संकेत अक्सर इतने हल्के होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. नतीजतन, कई लोगों की जान अस्पताल पहुंचने से पहले ही चली जाती है. आज की रिपोर्ट में, विस्तार से जानें कि शरीर स्ट्रोक की शुरुआत के संकेत कैसे देने लगता है, लेकिन सबसे पहले, आइए ठीक से समझते हैं कि स्ट्रोक कब और कैसे आता है...
जानिए कब और कैसे होता है?
CDC के अनुसार, स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है या उसमें रुकावट आती है. ऑक्सीजन के बिना, दिमाग के सेल्स कुछ ही मिनटों में मरने लगते हैं. समय पर मेडिकल मदद मिलने से जान बच सकती है और लंबे समय तक चलने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है.
बदकिस्मती से, बहुत से लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्ट्रेस, थकान, उम्र बढ़ने या डिहाइड्रेशन की वजह से हैं. इन संभावित चेतावनी के संकेतों को समझने से लोगों को जल्दी मेडिकल मदद लेने और किसी बड़ी घटना को रोकने में मदद मिल सकती है.
यहां स्ट्रोक से पहले आपके शरीर द्वारा दिए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए हैं, जो इस प्रकार है...
शरीर के एक तरफ अचानक कमजोरी या सुन्नपन: अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक, स्ट्रोक के सबसे आम शुरुआती चेतावनी संकेतों में से एक शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नपन का होना है, जैसे कि...
- चेहरे का एक तरफ झुक जाना
- हाथ या पैर का कमजोर होना
- झुनझुनी महसूस होना
- वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई
कभी-कभी ये लक्षण जल्दी गायब हो जाते हैं, खासकर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (TIA) के दौरान, जिसे मिनी-स्ट्रोक भी कहा जाता है. अगर लक्षण गायब भी हो जाएं, तो उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
बोलने या समझने में परेशानी: स्ट्रोक से पहले कई लोगों को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है. इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं,
- बोलने का तरीका साफ न होना
- भ्रम
- शब्द खोजने में दिक्कत होना
- बातचीत समझने में दिक्कत
व्यक्ति को कुछ भी गलत महसूस होने से पहले दोस्त और परिवार के सदस्य इन बदलावों को देख सकते हैं. बोलने में दिक्कत अक्सर दिमाग के जरूरी भाषा-प्रोसेसिंग हिस्सों में खून के बहाव की कमी का संकेत देती है.
नजर में अचानक बदलाव: स्ट्रोक से पहले कभी-कभी नजर में बदलाव दिख सकता है. इसके लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं, जैसे कि...
- धुंधली नजर
- दोहरी नजर
- एक आंख में कुछ समय के लिए अंधापन
- अचानक काले धब्बे
- ध्यान लगाने में मुश्किल
स्ट्रोक से जुड़ी ब्लड फ्लो की समस्याओं की वजह से होने वाली नजर की समस्याएं अक्सर धीरे-धीरे होने के बजाय अचानक होती हैं.
तेज या असामान्य सिरदर्द: अचानक और तेज सिरदर्द कभी-कभी दिमाग में खून की नसों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है. लोग अक्सर इसे ऐसे बताते हैं…
- जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द
- अचानक और तेज सिरदर्द
- चक्कर आने या कन्फ्यूजन के साथ दर्द
हर सिरदर्द खतरनाक नहीं होता, लेकिन असामान्य न्यूरलजिक सिरदर्द का तुरंत इलाज करवाना चाहिए.
चक्कर आना और बैलेंस बिगड़ना: अचानक चक्कर आना, चलने में दिक्कत होना या तालमेल बिगड़ना, दिमाग के उन हिस्सों में खून के बहाव में कमी से जुड़ा हो सकता है जो बैलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं. चेतावनी के संकेतों में शामिल हैं…
- बेहोशी महसूस होना
- एक जगह खड़े होने में दिक्कत
- अचानक लड़खड़ाना
- अचानक गिरना
जब ये लक्षण बिना किसी साफ वजह के अचानक दिखें, तो इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए.
बिना किसी साफ वजह के बहुत ज्यादा थकान: कुछ लोगों को स्ट्रोक से कुछ दिन या एक हफ्ता पहले बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है. यह थकान कुछ ऐसी महसूस हो सकती है…
- अचानक
- बहुत ज्यादा
- लगातार
- नॉर्मल थकान से अलग
दिमाग और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक साथ काम करते हैं. जब सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो एनर्जी लेवल काफी कम हो सकता है. जिससे लंबे समय तक बिना कंट्रोल वाला हाई ब्लड प्रेशर समय के साथ दिमाग की ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचा सकता है
जल्दी पहचान क्यों जरूरी है?
कई स्ट्रोक को रिस्क फैक्टर और शुरुआती चेतावनी संकेतों पर तुरंत ध्यान देकर और जीवनशैली में बदलाव करके रोका जा सकता है. 80 फीसदी तक इस्केमिक स्ट्रोक को नियंत्रित किया जा सकता है.
डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)