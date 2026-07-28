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प्रेग्नेंसी कंसीव करने की कोशिश करने से पहले हर कपल को क्या करना चाहिए? जानें फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की राय

कई कपल्स के लिए, परिवार शुरू करने का फैसला जिंदगी के सबसे अहम पड़ावों में से एक होता है. फिर भी, ज्यादातर लोग मानते हैं कि कंसीव करना एक नेचुरल और तुरंत होने वाला प्रोसेस है, उन्हें लगता है कि एक बार बच्चा पैदा करने का फैसला हो जाने के बाद, यह आसानी से और जल्दी हो जाएगा. असल में, एक हेल्दी और सेफ प्रेग्नेंसी के लिए फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल तैयारी की जरूरत होती है. कंसीव करने को पूरी तरह से एक ऑटोमैटिक प्रोसेस मानना ​​एक गलती है, क्योंकि इसमें कई मेडिकल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं. इसके लिए असल में फिजिकल और मेंटल तैयारी के साथ-साथ सही टाइमिंग की भी जरूरत होती है. ऐसे में, कपल्स को परिवार शुरू करने से पहले कई जरूरी बातों पर विचार करना चाहिए...

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के 'वेल वुमन सेंटर' की डायरेक्टर और जानी-मानी ऑब्सटेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और प्रमुख IVF स्पेशलिस्ट डॉ. फिरोजा पारिख का कहना है कि उन्हें सबसे बड़ी गलतफहमी यह देखने को मिलती है कि लोग मानते हैं कि फर्टिलिटी (प्रजनन क्षमता) सिर्फ महिला की जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि यह बिल्कुल गलत है. असल में, फर्टिलिटी का सफर हमेशा कपल (जोड़े) का साझा सफर होता है. इनफर्टिलिटी (बांझपन) के लगभग 40 प्रतिशत मामले महिलाओं से जुड़े कारणों से होते हैं और दूसरे 40 प्रतिशत मामले पुरुषों से जुड़े कारणों से होते हैं, जबकि बाकी मामले मिले-जुले या अज्ञात कारणों से होते हैं. इसलिए, अगर गर्भधारण में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, तो दोनों पार्टनर को टेस्ट करवाना चाहिए.

डॉ. फिरोजा पारिख कहती हैं कि प्री-कंसेप्शन कंसल्टेशन से प्रॉब्लम होने से पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जांचने का मौका मिलता है. इससे उन फैक्टर्स को पहचानने में मदद मिलती है जो फर्टिलिटी पर असर डाल सकते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स, पिछली सर्जरी, मेडिकल कंडीशन, दवाएं, जेनेटिक डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल की आदतें. इससे भी जरूरी बात यह है कि इससे कपल्स को प्रेग्नेंसी के दौरान नहीं, बल्कि प्रेग्नेंसी से पहले अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का मौका मिलता है.

एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मायने रखती है

फर्टिलिटी तय करने में उम्र सबसे जरूरी फैक्टर है. एक महिला तय संख्या में एग्स के साथ पैदा होती है, और इन एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उम्र के साथ नेचुरली कम हो जाती हैं, खासकर 35 साल की उम्र के बाद. हालांकि कई महिलाएं 30s के आखिर में या उसके बाद नेचुरली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होती जाती है, और मिसकैरेज और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का खतरा बढ़ जाता है. उम्र के साथ पुरुषों में भी स्पर्म क्वालिटी में बदलाव आते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव नतीजों पर असर पड़ सकता है. इसका मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना है, ताकि कपल्स फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच-समझकर फैसले ले सकें.

डॉ. फिरोजा पारिख के अनुसार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लाइफस्टाइल की पसंद बहुत जरूरी होती है. हेल्दी वजन बनाए रखना, बैलेंस्ड डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस मैनेज करना, ये सभी बेहतर फर्टिलिटी में मदद करते हैं. स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल, ज्यादा शराब पीना और ड्रग्स का गलत इस्तेमाल अंडे की क्वालिटी, स्पर्म हेल्थ और प्रेग्नेंसी के नतीजों पर बुरा असर डाल सकता है. प्रेग्नेंसी प्लान कर रही महिलाओं को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा कम करने के लिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, कंसीव करने से पहले फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए.