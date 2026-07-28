प्रेग्नेंसी कंसीव करने की कोशिश करने से पहले हर कपल को क्या करना चाहिए? जानें फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की राय
डॉ. फिरोजा पारिख का कहना है कि महिला के पूरे मासिक धर्म चक्र के दौरान केवल 5 से 6 दिन ही ऐसे होते हैं जब...
Published : July 28, 2026 at 4:36 PM IST
कई कपल्स के लिए, परिवार शुरू करने का फैसला जिंदगी के सबसे अहम पड़ावों में से एक होता है. फिर भी, ज्यादातर लोग मानते हैं कि कंसीव करना एक नेचुरल और तुरंत होने वाला प्रोसेस है, उन्हें लगता है कि एक बार बच्चा पैदा करने का फैसला हो जाने के बाद, यह आसानी से और जल्दी हो जाएगा. असल में, एक हेल्दी और सेफ प्रेग्नेंसी के लिए फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल तैयारी की जरूरत होती है. कंसीव करने को पूरी तरह से एक ऑटोमैटिक प्रोसेस मानना एक गलती है, क्योंकि इसमें कई मेडिकल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं. इसके लिए असल में फिजिकल और मेंटल तैयारी के साथ-साथ सही टाइमिंग की भी जरूरत होती है. ऐसे में, कपल्स को परिवार शुरू करने से पहले कई जरूरी बातों पर विचार करना चाहिए...
सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के 'वेल वुमन सेंटर' की डायरेक्टर और जानी-मानी ऑब्सटेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और प्रमुख IVF स्पेशलिस्ट डॉ. फिरोजा पारिख का कहना है कि उन्हें सबसे बड़ी गलतफहमी यह देखने को मिलती है कि लोग मानते हैं कि फर्टिलिटी (प्रजनन क्षमता) सिर्फ महिला की जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि यह बिल्कुल गलत है. असल में, फर्टिलिटी का सफर हमेशा कपल (जोड़े) का साझा सफर होता है. इनफर्टिलिटी (बांझपन) के लगभग 40 प्रतिशत मामले महिलाओं से जुड़े कारणों से होते हैं और दूसरे 40 प्रतिशत मामले पुरुषों से जुड़े कारणों से होते हैं, जबकि बाकी मामले मिले-जुले या अज्ञात कारणों से होते हैं. इसलिए, अगर गर्भधारण में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, तो दोनों पार्टनर को टेस्ट करवाना चाहिए.
डॉ. फिरोजा पारिख कहती हैं कि प्री-कंसेप्शन कंसल्टेशन से प्रॉब्लम होने से पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जांचने का मौका मिलता है. इससे उन फैक्टर्स को पहचानने में मदद मिलती है जो फर्टिलिटी पर असर डाल सकते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स, पिछली सर्जरी, मेडिकल कंडीशन, दवाएं, जेनेटिक डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल की आदतें. इससे भी जरूरी बात यह है कि इससे कपल्स को प्रेग्नेंसी के दौरान नहीं, बल्कि प्रेग्नेंसी से पहले अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का मौका मिलता है.
एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मायने रखती है
फर्टिलिटी तय करने में उम्र सबसे जरूरी फैक्टर है. एक महिला तय संख्या में एग्स के साथ पैदा होती है, और इन एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उम्र के साथ नेचुरली कम हो जाती हैं, खासकर 35 साल की उम्र के बाद. हालांकि कई महिलाएं 30s के आखिर में या उसके बाद नेचुरली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होती जाती है, और मिसकैरेज और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का खतरा बढ़ जाता है. उम्र के साथ पुरुषों में भी स्पर्म क्वालिटी में बदलाव आते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव नतीजों पर असर पड़ सकता है. इसका मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना है, ताकि कपल्स फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच-समझकर फैसले ले सकें.
डॉ. फिरोजा पारिख के अनुसार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लाइफस्टाइल की पसंद बहुत जरूरी होती है. हेल्दी वजन बनाए रखना, बैलेंस्ड डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस मैनेज करना, ये सभी बेहतर फर्टिलिटी में मदद करते हैं. स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल, ज्यादा शराब पीना और ड्रग्स का गलत इस्तेमाल अंडे की क्वालिटी, स्पर्म हेल्थ और प्रेग्नेंसी के नतीजों पर बुरा असर डाल सकता है. प्रेग्नेंसी प्लान कर रही महिलाओं को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा कम करने के लिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, कंसीव करने से पहले फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए.
मौजूदा मेडिकल कंडीशन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), थायरॉइड डिसऑर्डर, डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन अगर ठीक से मैनेज न की जाएं तो फर्टिलिटी पर असर डाल सकती हैं. कंसीव करने की कोशिश करने से पहले, कपल्स को अपनी सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, न कि खुद से ट्रीटमेंट शुरू या बंद करना चाहिए. प्री-कंसेप्शन विजिट से वैक्सीनेशन, जेनेटिक स्क्रीनिंग (अगर जरूरी हो), और पिछली प्रेग्नेंसी से जुड़ी किसी भी चिंता पर बात करने का मौका भी मिलता है.
एक और जरूरी बात है 'फर्टाइल विंडो' को समझना
ओव्यूलेशन आम तौर पर पीरियड्स के बीच में होता है, हालांकि इसका सही समय अलग हो सकता है. ओव्यूलेशन से पहले के पांच दिनों में और ओव्यूलेशन के दिन रेगुलर इंटरकोर्स करने पर कंसीव करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए ऐप्स और प्रेडिक्टर किट मददगार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस सफर में सिर्फ मदद करनी चाहिए, न कि इसे हावी करना चाहिए. फर्टिलिटी की चिंता कभी भी लगातार स्ट्रेस का कारण नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इमोशनल वेल-बीइंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक जरूरी हिस्सा है.
ध्यान देने वाली बात
- डॉ. फिरोजा पारिख कहती हैं कि कपल्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंसीव करना हमेशा तुरंत नहीं होता, हेल्दी कपल्स को भी प्रेग्नेंसी होने में कई महीने लग सकते हैं. हालांकि, समय पर मेडिकल सलाह लेना जरूरी है. 35 साल से कम उम्र की महिलाओं को अगर 12 महीने तक रेगुलर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें जांच करवानी चाहिए, जबकि 35 या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को छह महीने बाद फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए. इर्रेगुलर पीरियड्स, बार-बार मिसकैरेज, पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द, पहले पेल्विक सर्जरी, पुरुषों में फर्टिलिटी की समस्या, या कैंसर ट्रीटमेंट की हिस्ट्री होने पर जल्दी जांच करवाना सही रहता है.
- मॉडर्न रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने काफी तरक्की की है, और पूरी टेस्टिंग, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, एडवांस्ड एम्ब्रियोलॉजी और सबूतों पर आधारित इलाज के जरिए पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी केयर दी है. हालांकि, सबसे बड़ा फायदा अक्सर सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि जल्दी जानकारी और सही समय पर सही कदम उठाने में होता है.
- पेरेंट बनने का सफर प्रेग्नेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने से बहुत पहले शुरू हो जाता है, यह आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और सही समय पर एक्सपर्ट की सलाह लेने से शुरू होता है. हर कपल के लिए मेरी सबसे जरूरी सलाह यह है कि मदद लेने से पहले फर्टिलिटी की दिक्कतों के गंभीर होने का इंतजार न करें. जल्दी प्लानिंग, प्रोएक्टिव केयर और सोच-समझकर फैसले लेने से हेल्दी प्रेग्नेंसी पाने और अपने सपनों का परिवार बनाने में बड़ा फर्क पड़ सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर दे रहे हैं. इनका पालन करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)