प्रोटीन की तरह फाइबर भी है जरूरी, सावधान फाइबर की कमी से बढ़ सकती हैं ये परेशानियां!

अगर स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो प्रोटीन के साथ-साथ शरीर में किस उम्र के लोगों के लिए कितना फाइबर जरूरी है ख्याल रखें.

fiber Essential for health
फाइबर सेहत के लिए जरूरी (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 30, 2025 at 8:11 PM IST

श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: आजकल हर जगह प्रोटीन डाइट की चर्चा होती है. हर कोई यह जानना चाहता है कि शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए और कौन-से फूड प्रोटीन से भरपूर हैं, लेकिन इसी चर्चा के बीच एक बहुत अहम पोषक तत्व की बात अक्सर पीछे रह जाती है वो है फाइबर. डाइटीशियन विपाशा कहती हैं कि, "फाइबर हमारी डाइट का साइलेंट न्यूट्रिएंट है. यह शरीर को अंदर से हेल्दी रखता है, पाचन को दुरुस्त करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और वजन को संतुलित रखता है."

सेहत के लिए फाइबर बेहद जरूरी

फाइबर की कमी आजकल आम है, क्योंकि ज्यादातर लोग फास्ट फूड, प्रोसेस्ड चीजें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. इससे कब्ज, ब्लोटिंग, थकान, मोटापा और पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. वहीं, पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेने से पेट हल्का रहता है, स्किन ग्लो करती है और एनर्जी लेवल बेहतर रहता है. फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह नहीं पचा पाता, लेकिन यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह दो तरह का होता है. सॉल्युबल फाइबर, जो पानी में घुलता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और इनसोल्युबल फाइबर, जो पेट को साफ रखता है और कब्ज से बचाता है. हर उम्र और लिंग के अनुसार फाइबर की जरूरत अलग-अलग होती है.

कितना फाइबर जरूरी है?

डाइटीशियन विपाशा के अनुसार, 1 से 3 साल के बच्चों को रोज 8 ग्राम, 4 से 8 साल के बच्चों को 13 ग्राम और 9 से 13 साल वालों को 18 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है. टीनएज (14-18 साल) में यह बढ़कर 23 ग्राम तक पहुंच जाता है.महिलाओं के लिए 25 ग्राम और पुरुषों के लिए 35 ग्राम फाइबर रोजाना जरूरी है.

शरीर के लिए रोजाना कितना फाइबर जरूरी
शरीर के लिए रोजाना कितना फाइबर जरूरी (ETV Bharat GFX)

"फाइबर को एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए. इसे धीरे-धीरे डाइट में शामिल करें, वरना गैस या ब्लोटिंग हो सकती है. सब्जियां, फाइबर का सबसे सस्ता और आसान सोर्स हैं. चुकंदर, ब्रॉकली और मूली जैसी सब्जियां भी गट हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं." - विपाशा, डाइटीशियन

कौन-सी सब्जियां फाइबर से भरपूर हैं?

डाइटीशियन विपाशा ने बताया कि अलग-अलग सब्जियों में फाइबर की मात्रा अलग-अलग होती है. जैसे बीन्स में 9.2 ग्राम, कद्दू में 7.1 ग्राम में अरबी में 6.7 ग्राम, शकरकंद में 6.3 ग्राम, मटर में 4 ग्राम, आलू में 3.7 ग्राम, गाजर में 3.08 ग्राम, फूलगोभी में 2.86 ग्राम, पालक में 2.5 ग्राम और करेला, बैंगन, पत्ता गोभी में लगभग 2.5 ग्राम फाइबर की मात्रा होती है.

कौन-कौन सी सब्जियां फाइबर से भरपूर?
कौन-कौन सी सब्जियां फाइबर से भरपूर? (ETV Bharat GFX)

फाइबर सिर्फ सब्जियों में ही नहीं

डाइटीशियन विपाशा के अनुसार, फाइबर सिर्फ सब्जियों तक सीमित नहीं है. ओट्स, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, दालें, नट्स, सेब, केला और चिया सीड्स भी फाइबर के बेहतरीन स्रोत हैं. अगर आप रोज सुबह ओट्स या फ्रूट सलाद लेते हैं, तो आपकी फाइबर की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है.

सब्जी के अलावा फाइबर के स्रोत
सब्जी के अलावा फाइबर के स्रोत (ETV Bharat GFX)

फाइबर की कमी के संकेत

अगर शरीर में फाइबर की कमी हो तो इसके कुछ संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं. फाइबर की कमी के कारण बार-बार कब्ज होना, सख्त स्टूल, गैस या ब्लोटिंग की समस्या, जल्दी-जल्दी भूख लगना और ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है. ऐसे में अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, तो डाइट में फाइबर बढ़ाना जरूरी है.

फाइबर की कमी के संकेत
फाइबर की कमी के संकेत (ETV Bharat GFX)

फाइबर खाने के फायदे

डाइटीशियन के अनुसार, फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे बार-बार स्नैक्स खाने की इच्छा कम होती है. यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हार्ट को स्वस्थ रखता है. फाइबर से वजन कंट्रोल में रहता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और स्किन को ग्लो देता है.

फाइबर खाने के फायदे
फाइबर खाने के फायदे (ETV Bharat GFX)

धीरे-धीरे बढ़ाएं फाइबर की मात्रा

डाइटीशियन विपाशा के अनुसार, फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाएं और पानी की मात्रा पर्याप्त रखें. फाइबर रिच फूड दिन के किसी भी समय लिया जा सकता है, लेकिन सुबह या दोपहर में लेना सबसे फायदेमंद रहता है क्योंकि इस समय पाचन सबसे एक्टिव होता है. रात में भारी फाइबर फूड खाने से डाइजेशन धीमा हो सकता है.

