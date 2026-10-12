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IVF प्रोसेस के दौरान रख रहे हैं व्रत, तो जान लें आपको अपने डॉक्टर से क्या बात करनी चाहिए

IVF प्रोसेस के दौरान रख रहे हैं व्रत, तो जान लें आपको अपने डॉक्टर से क्या बात करनी चाहिए ( IANS )

IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के दौरान फास्टिंग करने से आपकी हेल्थ और प्रोसेस की सफलता को खतरा हो सकता है. हार्मोनल स्टिम्युलेशन, एग रिट्रीवल और एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसे स्टेज में लगातार न्यूट्रिशन, दवा का सही समय और सही फ्लूइड बैलेंस यानी हाइड्रेशन की जरूरत होती है. लंबे समय तक फास्टिंग करने से (जो अक्सर त्योहारों से जुड़ा होता है) डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे IVF के नतीजों पर असर पड़ सकता है. इसलिए, कोई भी फास्ट करने से पहले अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

IVF के दौरान फास्टिंग करने पर कोई यूनिवर्सल मेडिकल रोक नहीं है. हालांकि, फास्टिंग करना सही है या नहीं, यह ट्रीटमेंट के खास फेज, पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशन और खाने-पीने की चीजों से परहेज के समय जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है. फास्टिंग करने का फैसला करने से पहले आपको इन बातों पर अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर बात करनी चाहिए...