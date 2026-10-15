क्या सुंदर और ग्लोइंग स्किन के लिए क्विक-फिक्स तरीकों का लेते हैं सहारा? जानिए यह आपकी सेहत के लिए कितना है खतरनाक?
सुंदरता की अंधी दौड़ में लोग अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक किए बिना इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए खतरनाक...
Published : October 15, 2026 at 1:23 PM IST
त्योहारों और शादी-ब्याह के मौसम में हर कोई सुंदर और चमकदार दिखना चाहता है. इसी वजह से 'क्विक-फिक्स' ब्यूटी ट्रीटमेंट्स (जैसे कि स्किन वाइटनिंग, केमिकल पील्स, हेयर स्ट्रेटनिंग, भारी मेकअप और इम्युनिटी बढ़ाने वाली IV ड्रिप्स) की लोकप्रियता में तेजी से उछाल आया है. हालांकि, इन तरीकों से तुरंत निखार तो मिल सकता है, लेकिन इनके सुरक्षित इस्तेमाल और इनसे जुड़े संभावित खतरों को समझना बहुत जरूरी है. इस खबर में, हम जानेंगे कि ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स असल में कितने सुरक्षित हैं और इनसे हमारे शरीर को लंबे समय में क्या नुकसान हो सकते हैं.
क्या कहते हैं डॉक्टर?
वडोदरा के भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल में ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन डॉ. हेतांशु पारिख बताते हैं कि कैंसर के मरीजों के साथ रोजाना काम करते समय, एक जरूरी सवाल उठता है कि सुंदरता पाने के चक्कर में हम अपनी सेहत से किस हद तक समझौता कर रहे हैं? डॉ. पारिख बताते हैं कि कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बाल सीधे करने वाले केमिकल्स और फेयरनेस क्रीम में पैराबेन, सल्फेट्स, फॉर्मेल्डिहाइड और हेवी मेटल्स जैसे पदार्थ होते हैं, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. सुंदरता की अंधी दौड़ में, लोग अक्सर इन प्रोडक्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वेरिफाई किए बिना इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी क्यों है जरूरी?
डॉ. हेतांशु पारिख के अनुसार, समस्या मेकअप करने, सैलून जाने या ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने में नहीं है. असली चिंता यह है कि क्या हमें इन ब्यूटी ट्रीटमेंट और उनमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी है और क्या हम इनसे जुड़े संभावित खतरों को जानते हैं? उदाहरण के लिए, बालों को स्ट्रेट करने वाले कुछ प्रोडक्ट्स से 'फॉर्मेल्डिहाइड' निकल सकता है, जो कैंसर पैदा करने वाला एक जाना-माना पदार्थ (कार्सिनोजेन) है. इस केमिकल के बार-बार संपर्क में आने से सिरदर्द, अस्थमा और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, कुछ मामलों में इसके संपर्क में आने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है.
इसी तरह, कुछ स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में हानिकारक तत्व या अशुद्धियां हो सकती हैं. उदाहरण के लिए, बेंजीन, जो कैंसर पैदा करने वाला एक जाना-माना केमिकल है. यह त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य, दोनों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. बेंजीन का इस्तेमाल कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में किया जाता है. इसी तरह, पैराबेंस, जिनका इस्तेमाल उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, शरीर में हार्मोन (जैसे एस्ट्रोजन) की तरह काम कर सकते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं.
इसके अलावा, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और घर की कई अन्य चीजों में बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ने वाले प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, ये त्वचा और पूरे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं. इन पदार्थों से त्वचा में जलन और एलर्जी हो सकती है. सिंथेटिक फ्रैगरेंस की वजह से भी त्वचा की एलर्जी, सूजन, सिरदर्द या अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, इन सामग्रियों की मौजूदगी और उनसे जुड़े खतरों को समझना जरूरी है. हालांकि, इन पदार्थों वाले सभी उत्पादों से एक जैसा खतरा नहीं होता है.
हमें रोजमर्रा की चीजों, जैसे कि नेल पॉलिश, परफ्यूम, क्रीम, लोशन और डिओडोरेंट पर भी ध्यान देना चाहिए. इनमें से कुछ चीजों में 'थैलेट्स' (phthalates) हो सकते हैं. ये ऐसे केमिकल हैं जो कई उपभोक्ता उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं. कुछ थैलेट्स शरीर के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकते हैं. फिलहाल इस बात पर रिसर्च चल रही है कि क्या इन पदार्थों का संबंध प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं या हार्मोन से जुड़े कैंसर से है. हालांकि, खतरे का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन केमिकल्स के संपर्क में कितनी मात्रा में और कितने लंबे समय तक रहते हैं. इसलिए, रोजमर्रा के कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल को सीधे तौर पर कैंसर से नहीं जोड़ा जा सकता है.
क्या करना चाहिए?
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने पास मौजूद सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को फेंक देना चाहिए. इसके बजाय, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप किन चीजों के संपर्क में आ रहे हैं और आप क्या चुन रहे हैं. प्रोडक्ट्स के लेबल पढ़ें, उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री को समझें और ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने से पहले सावधानी बरतें. अगर आप किसी प्रोडक्ट या प्रक्रिया को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो आगे बढ़ने से पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से सलाह लें.
इस्तेमाल होने वाली सामग्री, संभावित साइड इफेक्ट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सुरक्षा के बारे में सवाल पूछें. किसी विशेषज्ञ की सलाह से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आपकी त्वचा और सेहत के लिए क्या सही है. त्योहारी सीजन में अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी भी आपकी सेहत की कीमत पर नहीं होना चाहिए. जानकारी रखें, उत्पादों का चुनाव सावधानी से करें और अपने सौंदर्य उपचारों के साथ-साथ अपनी सेहत को भी प्राथमिकता दें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)