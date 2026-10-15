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क्या सुंदर और ग्लोइंग स्किन के लिए क्विक-फिक्स तरीकों का लेते हैं सहारा? जानिए यह आपकी सेहत के लिए कितना है खतरनाक?

क्या सुंदर और ग्लोइंग स्किन के लिए क्विक-फिक्स तरीकों का लेते हैं सहारा? जानिए यह आपकी सेहत के लिए कितना है खतरनाक? ( ETV BHARAT )

त्योहारों और शादी-ब्याह के मौसम में हर कोई सुंदर और चमकदार दिखना चाहता है. इसी वजह से 'क्विक-फिक्स' ब्यूटी ट्रीटमेंट्स (जैसे कि स्किन वाइटनिंग, केमिकल पील्स, हेयर स्ट्रेटनिंग, भारी मेकअप और इम्युनिटी बढ़ाने वाली IV ड्रिप्स) की लोकप्रियता में तेजी से उछाल आया है. हालांकि, इन तरीकों से तुरंत निखार तो मिल सकता है, लेकिन इनके सुरक्षित इस्तेमाल और इनसे जुड़े संभावित खतरों को समझना बहुत जरूरी है. इस खबर में, हम जानेंगे कि ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स असल में कितने सुरक्षित हैं और इनसे हमारे शरीर को लंबे समय में क्या नुकसान हो सकते हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

वडोदरा के भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल में ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन डॉ. हेतांशु पारिख बताते हैं कि कैंसर के मरीजों के साथ रोजाना काम करते समय, एक जरूरी सवाल उठता है कि सुंदरता पाने के चक्कर में हम अपनी सेहत से किस हद तक समझौता कर रहे हैं? डॉ. पारिख बताते हैं कि कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बाल सीधे करने वाले केमिकल्स और फेयरनेस क्रीम में पैराबेन, सल्फेट्स, फॉर्मेल्डिहाइड और हेवी मेटल्स जैसे पदार्थ होते हैं, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. सुंदरता की अंधी दौड़ में, लोग अक्सर इन प्रोडक्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वेरिफाई किए बिना इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.