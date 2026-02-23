बार-बार भूख लगना नहीं है नॉर्मल, इन गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, जानिए डॉक्टर का क्या है कहना?
Published : February 23, 2026 at 12:31 PM IST
भूख लगना और भूख लगने पर खाना खाना काफी आम बात है। लेकिन, कभी-कभी, कई लोगों को खाने के बाद भी लगातार भूख लगती है. इसे अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर का संकेत माना जाता है. लेकिन, लगातार भूख लगना हमेशा ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता है. कभी-कभी, यह पोषक तत्वों की कमी, लाइफस्टाइल में बदलाव या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है. इस कंडीशन में लगातार चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और कॉन्संट्रेशन की कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर किसी को ये लक्षण महसूस हों, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...
बार-बार भूख लगना एक बड़ी समस्या है
लखनऊ में MD डॉक्टर आरिफा शेख बताती हैं कि खाने के बाद लोगों को दोबारा भूख लगने में आमतौर पर कुछ घंटे लगते हैं. जिन लोगों का खाने का समय तय होता है, उनके लिए उस समय भूख लगना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे शरीर की अंदरूनी घड़ी (सर्कडियन रिदम) कंट्रोल करती है. हालांकि, कभी-कभी, कुछ खास हालात में, कुछ लोगों को समय पर पूरा खाना खाने के बावजूद दोबारा भूख लग सकती है. जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं, बढ़ते बच्चों, या जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें नॉर्मल हालात में दोबारा भूख लगना नॉर्मल है. लेकिन, अगर आपको खाने के तुरंत या कुछ मिनटों के अंदर दोबारा भूख लगती है, और क्रेविंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ न खाने पर भी आपको बेचैनी महसूस होती है, तो यह किसी सीरियस प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. यह सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि मेंटल प्रॉब्लम का भी संकेत हो सकता है.
यह समस्या क्यों होती है?
- डॉ. आरिफा बताती हैं कि खाने की बीमारियों के अलावा, शरीर में प्रोटीन, फैट, फाइबर या पानी की कमी को अक्सर लगातार भूख लगने का मुख्य कारण माना जाता है. स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी और बेचैनी भी इसकी वजह हो सकती है, और ऐसे कई और कारण हैं जिनसे बार-बार भूख लग सकती है. इसके साथ ही इन कारणों से भी भूख लग सकती है...
- बार-बार भूख लगना डायबिटीज के मुख्य लक्षणों में से एक माना जाता है. अगर डायबिटीज की वजह से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो लगातार भूख लगने के अलावा, बहुत ज्यादा प्यास लगना, थकान और वजन कम होना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं.
- हाइपोग्लाइसीमिया, यानी लो ब्लड शुगर की वजह से भी भूख का लेवल बढ़ सकता है.
- बहुत से लोग बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं. इससे अक्सर बार-बार भूख लग सकती है. कई स्टडीज में इस बात की पुष्टि हुई है.
- भरपूर नींद न लेने से भी भूख बढ़ सकती है. दिमाग और इम्यून सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए नींद जरूरी है. इसके अलावा, भूख कंट्रोल करने के लिए पूरी नींद बहुत जरूरी मानी जाती है क्योंकि यह भूख बढ़ाने वाले हॉर्मोन घ्रेलिन को कंट्रोल करती है. नींद की कमी से घ्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे बार-बार भूख लगती है.
- यह समस्या प्रोटीन, फाइबर या पानी की कमी से भी हो सकती है.
डॉ. आरिफा शेख सलाह देती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यह समस्या हो रही है और इसके साथ दूसरी शारीरिक समस्याएं भी हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. यह कभी-कभी आम समस्या से ज्यादा गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)