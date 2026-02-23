ETV Bharat / health

बार-बार भूख लगना नहीं है नॉर्मल, इन गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, जानिए डॉक्टर का क्या है कहना?

भूख लगना और भूख लगने पर खाना खाना काफी आम बात है। लेकिन, कभी-कभी, कई लोगों को खाने के बाद भी लगातार भूख लगती है. इसे अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर का संकेत माना जाता है. लेकिन, लगातार भूख लगना हमेशा ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता है. कभी-कभी, यह पोषक तत्वों की कमी, लाइफस्टाइल में बदलाव या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है. इस कंडीशन में लगातार चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और कॉन्संट्रेशन की कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर किसी को ये लक्षण महसूस हों, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...

बार-बार भूख लगना एक बड़ी समस्या है

लखनऊ में MD डॉक्टर आरिफा शेख बताती हैं कि खाने के बाद लोगों को दोबारा भूख लगने में आमतौर पर कुछ घंटे लगते हैं. जिन लोगों का खाने का समय तय होता है, उनके लिए उस समय भूख लगना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे शरीर की अंदरूनी घड़ी (सर्कडियन रिदम) कंट्रोल करती है. हालांकि, कभी-कभी, कुछ खास हालात में, कुछ लोगों को समय पर पूरा खाना खाने के बावजूद दोबारा भूख लग सकती है. जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं, बढ़ते बच्चों, या जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें नॉर्मल हालात में दोबारा भूख लगना नॉर्मल है. लेकिन, अगर आपको खाने के तुरंत या कुछ मिनटों के अंदर दोबारा भूख लगती है, और क्रेविंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ न खाने पर भी आपको बेचैनी महसूस होती है, तो यह किसी सीरियस प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. यह सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि मेंटल प्रॉब्लम का भी संकेत हो सकता है.

यह समस्या क्यों होती है?