बच्चों में बढ़ रहा फैटी लीवर का खतरा, जंक फूड और स्क्रीन टाइम बना सबसे बड़ा कारण, पीजीआई ने पैरेंट्स को किया अलर्ट
पीजीआई ने चेताया कि जंक फूड, गलत जीवनशैली और स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में फैटी लीवर बढ़ रहा है. समय पर बचाव जरूरी है.
Published : June 11, 2026 at 11:27 AM IST
चंडीगढ़: फैटी लीवर को आमतौर पर वयस्कों की बीमारी माना जाता है, लेकिन अब यह समस्या बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवनशैली, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण कम उम्र में ही बच्चों का लीवर प्रभावित हो रहा है. ग्लोबल फैटी लीवर डे के अवसर पर पीजीआई के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टरों ने अभिभावकों को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी.
जंक फूड और मीठे पेय बढ़ा रहे जोखिम: पीजीआई के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. साधना लाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, "बच्चों की खानपान की आदतों में तेजी से बदलाव आया है. बाहर का खाना, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक और अत्यधिक मीठे पदार्थों का सेवन बढ़ा है, जबकि खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं. इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और लीवर पर पड़ रहा है."
बिना लक्षण बढ़ सकती है बीमारी: डॉ. साधना लाल ने कहा कि, "कई मामलों में बच्चों में फैटी लीवर के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते. बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है और समय पर पहचान न होने पर आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. इस स्थिति में भविष्य में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है."
दवा नहीं, स्वस्थ जीवनशैली है उपचार: डॉ. साधना लाल ने कहा कि, " बच्चों में फैटी लीवर का इलाज किसी विशेष दवा से नहीं बल्कि स्वस्थ जीवनशैली से संभव है. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्क्रीन टाइम में कमी लाकर फैटी लीवर की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित और रोका जा सकता है. मेरी अभिभावकों से बच्चों को सक्रिय जीवनशैली अपनाने की अपील है."
मोटापे से जूझ रहे बच्चों की जांच जरूरी: कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मोटापे से प्रभावित बच्चों में फैटी लीवर का खतरा अधिक होता है. ऐसे बच्चों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है ताकि बीमारी का पता शुरुआती चरण में लगाया जा सके और समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें.
घर से शुरू होती है अच्छी सेहत: विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की अच्छी सेहत की नींव घर से ही रखी जाती है. यदि माता-पिता बच्चों को शुरुआत से ही पौष्टिक भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधियों और स्वस्थ आदतों की ओर प्रेरित करें तो फैटी लीवर समेत कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है. डॉक्टरों ने अभिभावकों से बच्चों के खानपान और दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
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