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बच्चों में बढ़ रहा फैटी लीवर का खतरा, जंक फूड और स्क्रीन टाइम बना सबसे बड़ा कारण, पीजीआई ने पैरेंट्स को किया अलर्ट

जंक फूड और स्क्रीन टाइम बना फैटी लीवर का बड़ा कारण ( GETTY IMAGES )

चंडीगढ़: फैटी लीवर को आमतौर पर वयस्कों की बीमारी माना जाता है, लेकिन अब यह समस्या बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवनशैली, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण कम उम्र में ही बच्चों का लीवर प्रभावित हो रहा है. ग्लोबल फैटी लीवर डे के अवसर पर पीजीआई के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टरों ने अभिभावकों को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी. जंक फूड और मीठे पेय बढ़ा रहे जोखिम: पीजीआई के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. साधना लाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, "बच्चों की खानपान की आदतों में तेजी से बदलाव आया है. बाहर का खाना, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक और अत्यधिक मीठे पदार्थों का सेवन बढ़ा है, जबकि खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं. इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और लीवर पर पड़ रहा है." बच्चों में बढ़ रहा फैटी लीवर का खतरा (ETV Bharat) बिना लक्षण बढ़ सकती है बीमारी: डॉ. साधना लाल ने कहा कि, "कई मामलों में बच्चों में फैटी लीवर के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते. बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है और समय पर पहचान न होने पर आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. इस स्थिति में भविष्य में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है."