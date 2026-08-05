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फेमस एक्टर प्रदीप रावत की ब्लड कैंसर से मौत, डॉक्टर से जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और कारण

'लगान' और 'गजनी' जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का ब्लड कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया है....

Famous actor Pradeep Rawat passes away due to blood cancer; learn about the early symptoms and causes of this disease from a doctor.
फेमस एक्टर प्रदीप रावत की ब्लड कैंसर से मौत, डॉक्टर से जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और कारण (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 5, 2026 at 4:13 PM IST

8 Min Read
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लगान' और 'गजनी' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर के कारण निधन हो गया. उन्होंने 4 अगस्त, 2026 की शाम मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. प्रदीप साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड, दोनों ही जगह एक जाने-माने एक्टर थे. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ज्यादातर विलेन के रोल किए, लेकिन कई फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन भी किया. उनके निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है और बॉलीवुड तथा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दोनों में ही शोक की लहर दौड़ गई है. इस रिपोर्ट में जानें कि ब्लड कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है और इसके लक्षण क्या हैं...

Famous actor Pradeep Rawat passes away due to blood cancer; learn about the early symptoms and causes of this disease from a doctor.
फेमस एक्टर प्रदीप रावत की ब्लड कैंसर से मौत, डॉक्टर से जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और कारण (IANS)

ब्लड कैंसर क्या है?
हैदराबाद में हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉ. पद्मजा लोकिरेड्डी के अनुसार, ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो शरीर की हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता पर असर डालती है. इसे हेमेटोलॉजिक कैंसर भी कहा जाता है. यह बोन मैरो में शुरू होता है, जहां ब्लड सेल्स बनती हैं. आम तौर पर, बोन मैरो तीन तरह की मुख्य ब्लड सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स (ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए), व्हाइट ब्लड सेल्स (इंफेक्शन से लड़ने के लिए), और प्लेटलेट्स (खून का थक्का जमने में मदद करने के लिए). ब्लड कैंसर के मामलों में, बोन मैरो असामान्य सेल्स बनाने लगती है जो बेकाबू होकर बढ़ती हैं और शरीर के जरूरी कामों (जैसे इंफेक्शन से लड़ना, ऑक्सीजन पहुंचाना और ब्लीडिंग रोकना) में रुकावट डालती हैं. समय के साथ, ये कैंसर वाली सेल्स तेजी से बढ़ती हैं और स्वस्थ सेल्स के बनने में रुकावट डालती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. ब्लड कैंसर के कारणों, स्टेज और शुरुआती लक्षणों को समझना समय पर पता लगाने और असरदार इलाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दी पता चलने से इलाज के नतीजों में काफी सुधार हो सकता है.

ब्लड कैंसर के प्रकार
ब्लड कैंसर को मुख्य रूप से तीन तरह का बांटा जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ब्लड सेल्स पर असर पड़ा है और बीमारी कैसे बढ़ती है. यहां मुख्य तरह के बारे में जानकारी दी गई है...

ल्यूकेमिया
ल्यूकेमिया बोन मैरो में शुरू होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स पर असर डालता है, जिससे उनकी संख्या बेकाबू होकर बढ़ जाती है. ये एबनॉर्मल सेल्स हेल्दी सेल्स की जगह ले लेते हैं, जिससे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने, रेड ब्लड सेल्स बनाने और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है. यह एक्यूट (तेजी से बढ़ने वाला) या क्रोनिक (धीरे-धीरे बढ़ने वाला) हो सकता है. ल्यूकेमिया के कुछ आम प्रकार इस तरह हैं...

  • एक्यूट मायलोइड ल्यूकेमिया (AML)
  • एक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (AMBL)
  • एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया (AMoL)
  • एक्यूट मायलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया (AMML)

लिम्फोमा
लिम्फोमा लिम्फैटिक सिस्टम में होता है, जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है. यह तब होता है जब लिम्फोसाइट्स (एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल) असामान्य रूप से बढ़ते हैं और लिम्फ नोड्स, स्प्लीन या दूसरे अंगों में जमा हो जाते हैं. लिम्फोमा मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं.

  • नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा: एक बड़ा ग्रुप जिसमें कई तरह के लिम्फोमा शामिल हैं.
  • हॉजकिन लिम्फोमा: रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स की मौजूदगी से पहचाना जाता है.

मायलोमा (मल्टीपल मायलोमा)
मायलोमा, जिसे मल्टीपल मायलोमा भी कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स से बनता है. यह एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है. जब ये सेल्स कैंसर वाले हो जाते हैं, तो वे बिना कंट्रोल के बढ़ते हैं और बोन मैरो में जमा हो जाते हैं. इससे नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन में रुकावट आती है और हड्डियों में दर्द, एनीमिया और किडनी की समस्या जैसी दिक्कतें होती हैं.

ब्लड कैंसर के कारण
ब्लड कैंसर तब शुरू होता है जब ब्लड सेल्स के अंदर का DNA बदल जाता है या उसमें म्यूटेशन हो जाता है. आपका DNA सेल्स को बताता है कि क्या करना है, खासकर, कब बढ़ना है, कब डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, और कब मरना है. जब ब्लड सेल का DNA गलत निर्देश देता है, तो आपका शरीर एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है. ये सेल्स नॉर्मल सेल्स की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते और मल्टीप्लाई करते हैं. नतीजतन, नॉर्मल ब्लड सेल्स एबनॉर्मल सेल्स के ढेर से दब जाते हैं, जो आखिरकार हेल्दी सेल्स की जगह ले लेते हैं.

ब्लड कैंसर के फेज
ब्लड कैंसर का फेज यह बताता है कि बीमारी कितनी बढ़ चुकी है और शरीर पर इसका कितना असर हुआ है. हालांकि ब्लड कैंसर के हर प्रकार के लिए अलग-अलग स्टेजिंग सिस्टम होता है, लेकिन ज्यादातर में एक जैसा पैटर्न होता है जिससे डॉक्टर बीमारी की गंभीरता को समझ पाते हैं और सही इलाज की योजना बना पाते हैं. ब्लड कैंसर के विभिन्न फेज इस प्रकार हैं.

  • फेज I: कैंसर एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है, जैसे लिम्फ नोड्स का समूह या बोन मैरो.
  • फेज II: कैंसर आस-पास के लिम्फ नोड्स या ऊतकों (tissues) में फैल जाता है.
  • फेज III: कई लिम्फ नोड्स या अंग प्रभावित होते हैं.
  • फेज IV: कैंसर शरीर के कई अंगों या बोन मैरो में फैल चुका होता है. कुछ प्रकारों, जैसे कि ल्यूकेमिया, को नंबर वाले स्टेज में बांटने के बजाय एक्यूट (तेजी से बढ़ने वाले) या क्रोनिक (धीरे-धीरे बढ़ने वाले) के तौर पर बताया जाता है.

ब्लड कैंसर के लक्षण
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, ब्लड कैंसर के लक्षण इसके प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. सबसे आम लक्षणों में ये शामिल हैं,

  • थकान
  • सांस लेने में तकलीफ
  • लिम्फ नोड्स में सूजन
  • बार-बार इन्फेक्शन होना

अन्य लक्षणों में शामिल हैं,

  • हड्डियों में दर्द
  • रात में बहुत ज्यादा पसीना आना
  • लिवर या प्लीहा (spleen) का बढ़ना
  • जोड़ों में दर्द
  • लगातार बुखार रहना
  • बिना किसी कारण वजन कम होना
  • असामान्य रूप से चोट के निशान या ब्लीडिंग

ये लक्षण कैंसर न होने वाली स्थितियों में भी हो सकते हैं. इनमें से एक या ज्यादा लक्षण होने का मतलब यह नहीं है कि आपको कैंसर है. लेकिन अगर लक्षण कुछ हफ्तों से ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

रिस्क फैक्टर्स
कुछ कारक ब्लड कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं...

  • उम्र- उम्र बढ़ने के साथ आपका जोखिम बढ़ता है.
  • लिंग- पुरुषों में ब्लड कैंसर ज्यादा आम है.
  • स्मोकिंग- स्मोकिंग की आदत या सेकंडहैंड स्मोक के संपर्क में आने से आपका जोखिम बढ़ सकता है.
  • जहरीले केमिकल्स के संपर्क में आना- बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आपका जोखिम बढ़ सकता है. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों में काम करते हैं, तो इनके संपर्क में आने की संभावना ज्यादा होती है.
  • पहले हुआ कैंसर का इलाज- पहले हुई कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से ब्लड कैंसर होने का जोखिम बढ़ सकता है.
  • बायोलॉजिकल परिवार का इतिहास- कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर परिवारों में हो सकते हैं. लेकिन जिन लोगों में इसका पता चलता है, उनमें से ज्यादातर लोगों के परिवार में किसी को ब्लड कैंसर नहीं होता है.
  • कुछ अन्य स्थितियां- कई ऑटोइम्यून बीमारियां, लंबे समय तक सूजन पैदा करने वाली स्थितियां और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लड कैंसर के बढ़ते रिस्क से जुड़े हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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