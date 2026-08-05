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फेमस एक्टर प्रदीप रावत की ब्लड कैंसर से मौत, डॉक्टर से जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और कारण

लगान' और 'गजनी' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर के कारण निधन हो गया. उन्होंने 4 अगस्त, 2026 की शाम मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. प्रदीप साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड, दोनों ही जगह एक जाने-माने एक्टर थे. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ज्यादातर विलेन के रोल किए, लेकिन कई फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन भी किया. उनके निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है और बॉलीवुड तथा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दोनों में ही शोक की लहर दौड़ गई है. इस रिपोर्ट में जानें कि ब्लड कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है और इसके लक्षण क्या हैं...

फेमस एक्टर प्रदीप रावत की ब्लड कैंसर से मौत, डॉक्टर से जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और कारण (IANS)

ब्लड कैंसर क्या है?

हैदराबाद में हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉ. पद्मजा लोकिरेड्डी के अनुसार, ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो शरीर की हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता पर असर डालती है. इसे हेमेटोलॉजिक कैंसर भी कहा जाता है. यह बोन मैरो में शुरू होता है, जहां ब्लड सेल्स बनती हैं. आम तौर पर, बोन मैरो तीन तरह की मुख्य ब्लड सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स (ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए), व्हाइट ब्लड सेल्स (इंफेक्शन से लड़ने के लिए), और प्लेटलेट्स (खून का थक्का जमने में मदद करने के लिए). ब्लड कैंसर के मामलों में, बोन मैरो असामान्य सेल्स बनाने लगती है जो बेकाबू होकर बढ़ती हैं और शरीर के जरूरी कामों (जैसे इंफेक्शन से लड़ना, ऑक्सीजन पहुंचाना और ब्लीडिंग रोकना) में रुकावट डालती हैं. समय के साथ, ये कैंसर वाली सेल्स तेजी से बढ़ती हैं और स्वस्थ सेल्स के बनने में रुकावट डालती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. ब्लड कैंसर के कारणों, स्टेज और शुरुआती लक्षणों को समझना समय पर पता लगाने और असरदार इलाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दी पता चलने से इलाज के नतीजों में काफी सुधार हो सकता है.

ब्लड कैंसर के प्रकार

ब्लड कैंसर को मुख्य रूप से तीन तरह का बांटा जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ब्लड सेल्स पर असर पड़ा है और बीमारी कैसे बढ़ती है. यहां मुख्य तरह के बारे में जानकारी दी गई है...

ल्यूकेमिया

ल्यूकेमिया बोन मैरो में शुरू होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स पर असर डालता है, जिससे उनकी संख्या बेकाबू होकर बढ़ जाती है. ये एबनॉर्मल सेल्स हेल्दी सेल्स की जगह ले लेते हैं, जिससे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने, रेड ब्लड सेल्स बनाने और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है. यह एक्यूट (तेजी से बढ़ने वाला) या क्रोनिक (धीरे-धीरे बढ़ने वाला) हो सकता है. ल्यूकेमिया के कुछ आम प्रकार इस तरह हैं...

एक्यूट मायलोइड ल्यूकेमिया (AML)

एक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (AMBL)

एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया (AMoL)

एक्यूट मायलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया (AMML)

लिम्फोमा

लिम्फोमा लिम्फैटिक सिस्टम में होता है, जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है. यह तब होता है जब लिम्फोसाइट्स (एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल) असामान्य रूप से बढ़ते हैं और लिम्फ नोड्स, स्प्लीन या दूसरे अंगों में जमा हो जाते हैं. लिम्फोमा मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं.