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40 की उम्र में डायबिटीज वाली महिलाओं के लिए आंखों की देखभाल क्यों जरूरी? जानिए एक छोटी सी लापरवाही कैसे बन सकती है अंधेपन का कारण

40 की उम्र में डायबिटीज वाली महिलाओं के लिए आंखों की देखभाल क्यों जरूरी? ( GETTY IMAGES )