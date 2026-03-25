बेहद खतरनाक होता है आंखों का कैंसर, डॉक्टर से जानिए क्या है इसके शुरुआती लक्षण और इलाज
आंखों के कैंसर के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. यह प्रभावित क्षेत्र और कैंसर की अवस्था पर निर्भर करता है. शुरुआती लक्षण आमतौर हल्के और...
Published : March 25, 2026 at 4:55 PM IST
आंखों का कैंसर, या ऑक्युलर कैंसर, तब होता है जब आंख के अंदर या उसके आस-पास की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं. ये ट्यूमर बिनाइन (गैर-कैंसर वाले) या मैलिग्नेंट (कैंसर वाले) हो सकते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर बढ़ सकते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं. कैंसर को फैलने से रोकने के लिए इसका जल्दी पता चलना और इलाज होना बहुत जरूरी है. अगर समय पर पता चल जाए, तो आंखों के कैंसर के कई रूपों का असरदार तरीके से इलाज किया जा सकता है, जिससे आंखों की रोशनी और पूरी सेहत बनी रहती है. संभावित समस्याओं का पता लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही लगाने के लिए, नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना अत्यंत आवश्यक है. आज इस खबर में जानें कि आंखों के कैंसर का खतरा किसे हो सकता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं...
आंखों के कैंसर के लक्षणों की पहचान
कैनेडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, आंखों का कैंसर कई अलग-अलग तरीकों से सामने आ सकता है. आंखों के कैंसर के लक्षण वयस्कों और बच्चों में अलग-अलग होते हैं. इसकी शुरुआती पहचान बहुत जरूरी है. वयस्कों में, आंखों के कैंसर के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...
- आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याए: धुंधला दिखना, टेढ़ा-मेढ़ा दिखना, किनारे की चीजें न दिखना (पेरिफेरल विजन का चले जाना), या अचानक आंखों की रोशनी चले जाना.
- फ्लोटर्स और चमक: आपकी आंखों के सामने धब्बे, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें, या रोशनी की चमक दिखना.
- आंखों में बदलाव: आइरिस (आंख की पुतली के रंगीन हिस्से) या आंख के सफेद हिस्से पर कोई गहरा धब्बा बढ़ना, पुतली के आकार या बनावट में बदलाव, या आंख का बाहर की ओर उभर आना.
- आंखों में जलन: लगातार जलन या लालिमा जो ठीक न हो रही हो.
- गांठ या उभार: पलक पर या आंख के गोले के अंदर कोई बढ़ती हुई गांठ.
- आंखों की हलचल में बदलाव: आंखों की हलचल या स्थिति में बदलाव (जैसे कोटर या सॉकेट में असामान्य हलचल या पुतली का स्थान बदलना) शामिल है.
बच्चों में आंखों के कैंसर के लक्षण
- तिरछी आंखें
- आंख की पुतली में सफेद चमक दिखना
- आंखों में तेज दर्द और लालिमा
- ग्लूकोमा के लक्षण
आंखों के कैंसर के लक्षण अक्सर आंखों की आम समस्याओं, जैसे कि आंखों पर जोर पड़ने या इन्फेक्शन से मिलते-जुलते होते हैं, जिससे भ्रम हो सकता है. उदाहरण के लिए, आंखों के नीचे काले घेरे होना कैंसर का लक्षण है, यह बात अक्सर एक मिथक (गलतफहमी) होती है. काले घेरे आमतौर पर आंखों के कैंसर का संकेत नहीं होते हैं, लेकिन आंखों के आस-पास होने वाले किसी भी लगातार बदलाव की जांच जरूर करवानी चाहिए.
जल्दी पता चलना बहुत जरूरी है
अक्सर, आंखों के कैंसर का पता किसी नेत्र विशेषज्ञ (ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट) या ऑप्टोमेट्रिस्ट को आंखों की नियमित जांच के दौरान चलता है. अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी या आंखों की सेहत में कोई भी असामान्य बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से मिलकर पूरी जांच करवाना बहुत जरूरी है.
आंखों के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स
कुछ फैक्टर्स आंखों के कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं. इनमें शामिल हैं...
- उम्र: रेटिनोब्लास्टोमा को छोड़कर (जो मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है) आंखों के ज्यादातर कैंसर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाए जाते हैं.
- त्वचा और आंखों का रंग: गोरी त्वचा और हल्के रंग की आंखों (नीली या हरी) वाले लोगों में, गहरे रंग की त्वचा और आंखों (भूरी) वाले लोगों की तुलना में आंखों का कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है.
- जेनेटिक स्थितियां: कुछ आनुवंशिक स्थितियां (जैसे कि डिस्प्लास्टिक नेवस सिंड्रोम या BAP1 ट्यूमर प्रीडिस्पोजिशन सिंड्रोम) आंखों के कैंसर होने का खतरा बढ़ा सकती हैं.
- अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन: सूर्य की रोशनी या टैनिंग बेड से निकलने वाले अल्ट्रावॉयलेट (UV) रेडिएशन और इंट्राओकुलर मेलानोमा के बढ़ते खतरे के बीच एक संभावित संबंध है, हालांकि, इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि UV विकिरण (जो सूर्य और टैनिंग बेड दोनों से निकलता है) त्वचा के कैंसर, आंखों के कैंसर, या आंखों से संबंधित विभिन्न स्थितियों के विकास में योगदान दे सकता है. आंखों की नियमित जांच और इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जागरूकता, बीमारी का जल्दी पता लगाने और उसके इलाज में मदद कर सकती है.
- आंखों पर लगातार स्ट्रेस- आंखों पर लगातार स्ट्रेस (Eye Strain) स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल, कम रोशनी या लंबे समय तक गाड़ी चलाने से होता है, जो थकान, सिरदर्द और सूखी आंखों का कारण बन सकता है.
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) के अनुसार, आंखों के कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका सबसे आम रूप ऑक्युलर मेलानोमा है. (मेलानोमा आंखों की तुलना में त्वचा में ज्यादा पाया जाता है) मेलानोमा आमतौर पर आंख की बीच वाली परत में शुरू होता है, जिसे यूविया कहते हैं, इसे यूवियल मेलानोमा कहा जाता है. मेलानोमा आंख के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, जैसे कि कंजंक्टाइवा- एक पतली, पारदर्शी झिल्ली जो आंख के सफेद हिस्से को ढकती है, इसे कंजंक्टाइवल मेलानोमा के नाम से जाना जाता है, अगर आपको अपनी आंखों में ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. आपके डॉक्टर आपको इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं कि आपको किस खास तरह का आंखों का कैंसर हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की जा रही है. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा)