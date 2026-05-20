बच्चों में मायोपिया और नियरसाइटेडनेस की बढ़ती समस्या से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने जारी किया 20-20-20 नियम, जानें नई गाइडलाइंस
भारत में बच्चों में मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) के मामलों में खतरनाक बढ़ोतरी के बाद, जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, जानिए क्या...
Published : May 20, 2026 at 12:52 PM IST
बदलती लाइफस्टाइल और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बच्चों में मायोपिया (नजदीकी नजर) की समस्या बढ़ रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाहर कम एक्टिविटी और डिजिटल डिवाइस के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की मसल्स पर दबाव पड़ता है.भारत समेत पूरी दुनिया भर में बच्चों में मायोपिया (निकट-दृष्टि दोष) के मामलों में खतरनाक बढ़ोतरी हो रही है, जो एक चिंता का विषय है. इस समस्या को देखते हुए, 'ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी' (AIOS) ने 'वर्ल्ड मायोपिया वीक' के दौरान बच्चों में तेजी से बढ़ रही नजदीकी नजर की समस्या (मायोपिया) को रोकने और मैनेज करने के लिए नई नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं. इन गाइडलाइंस में '20-20-20 रूल' का सख्ती से पालन करने और स्क्रीन टाइम को कम करने की सलाह दी गई है.
'20-20-20 रूल' इस प्रकार है
आंखों का स्ट्रेस कम करने के लिए यह सबसे असरदार तरीका है. जिसमें डिजिटल स्क्रीन मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या किताबें पढ़ते समय हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें. ब्रेक के दौरान 20 फीट दूर किसी चीज या सीन पर फोकस करें. इससे आंखों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं. मतलब उन्हें आराम मिलता है
इसके साथ ही इन गाइडलाइंस में हर साल आंखों की जांच करवाने, स्कूलों में आंखों की स्क्रीनिंग करवाने और रोजाना दो घंटे बाहर खुले में बिताने पर भी जोर दिया गया है. देश के जाने-माने बच्चों के नेत्र विशेषज्ञों द्वारा तैयार और Sun Pharma के बिना शर्त सहयोग से बनी इन गाइडलाइंस का मकसद माता-पिता, शिक्षकों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को इस स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए सबूतों पर आधारित सुझाव देना है.
यह पहल ऐसे समय में की गई है जब इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि बचपन में निकट दृष्टि दोष, एक आम रिफ्रैक्टिव एरर जिसे नियरसाइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें दूर की चीजे धुंधली और पास की चीजे साफ दिखाई देती हैं, एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती के तौर पर उभर रहा है.
हाल के अनुमानों के मुताबिक, 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी मायोपिया से प्रभावित हो सकती है. भारत में, स्कूल जाने वाले बच्चों में इसके मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं, शहरी इलाकों में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि यह दर लगभग 14 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पिछले एक दशक में यह 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई है.
नजर चले जाने का खतरा काफी हद तक बढ़ा सकता है मायोपिया
सन फार्मा द्वारा 13 शहरों और 12 राज्यों में एक लाख से ज्यादा बच्चों के बीच किए गए स्कूल स्क्रीनिंग के नतीजों ने इस समस्या को और भी अधिक उजागर किया है. इन नतीजों से पता चला कि जिन बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, उनमें से लगभग 13.6 प्रतिशत बच्चे मायोपिया (निकट-दृष्टि दोष) से प्रभावित थे, और 27 प्रतिशत बच्चों की नजर असामान्य थी, जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी.
ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी (AIOS) के प्रेसिडेंट और AIIMS, दिल्ली के RP सेंटर फॉर ऑप्थल्मिक साइंसेज के पूर्व प्रमुख डॉ. जीवन सिंह टिटियाल ने कहा कि बचपन में मायोपिया अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि बच्चों को कम उम्र में ही चश्मे की जरूरत होती है. बल्कि यह तेजी से आंखों की सेहत के लिए एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली चिंता बनती जा रही है. उन्होंने कहा कि गंभीर मायोपिया आंखों की बनावट को हमेशा के लिए बदल सकता है, और जिंदगी में आगे चलकर रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और हमेशा के लिए नजर चले जाने का खतरा काफी हद तक बढ़ा सकता है.
रिएक्टिव ट्रीटमेंट के बजाय प्रोएक्टिव रोकथाम की जरूरत
ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की साइंटिफिक कमेटी की चेयरमैन डॉ. नम्रता शर्मा ने कहा कि बचपन में मायोपिया की रोकथाम और मैनेजमेंट के लिए रिएक्टिव ट्रीटमेंट के बजाय प्रोएक्टिव रोकथाम की जरूरत होती है. लंबे समय तक पास रहकर काम करना, उंगलियों का ज्यादा इस्तेमाल और बाहर कम समय बिताना जैसे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स ऐसे रिस्क हैं जिन्हें बदला जा सकता है और इन पर तुरंत समाज का ध्यान देने की जरूरत है.
डॉ. सक्सेना का कहना है कि पढ़ाई का बढ़ता दबाव और ऑनलाइन क्लास की तरफ झुकाव ने लंबे समय तक बंद होकर काम करना जरूरी बना दिया है, फिर भी बच्चों को डिजिटल स्क्रीन डिवाइस इस्तेमाल करते समय बार-बार ब्रेक लेने और वीडियो गेम या सोशल मीडिया जैसे गैर-जरूरी स्क्रीन टाइम को जितना हो सके कम करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पढ़ते समय स्क्रीन से एक हाथ की सही दूरी बनाए रखना और सही रोशनी में काम करना जरूरी है. टीचर और माता-पिता को बच्चों को दिन में कम से कम दो घंटे नेचुरल लाइट में बाहर की एक्टिविटी करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए.
निकट दृष्टि दोष को बढ़ने से रोकने के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी
मायोपिया (पास की नजर कमजोर होना) को कंट्रोल करने के लिए कई उपाय मौजूद हैं. डॉ. सक्सेना ने कहा कि एट्रोपिन ड्रॉप्स, मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए खास तौर पर बनाए गए चश्मे, ऑर्थोकेरेटोलॉजी और सॉफ्ट मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस मौजूद ऑप्शन हैं. हालांकि, इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. आपका आई स्पेशलिस्ट यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे असरदार होगा, साथ ही संभावित साइड इफेक्ट को कम करने के तरीके भी बताएगा. एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि उपलब्ध एंटी-मायोपिया ट्रीटमेंट मायोपिया के बढ़ने को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते.
डॉ. सक्सेना बताते हैं कि मायोपिया को बढ़ने से रोकने के कई तरीके हैं, जिसमें शामिल है...
- विटामिन के साथ-साथ मैक्रो- और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें.
- अपने बच्चे को दिन में कम से कम दो घंटे बाहर की एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए बढ़ावा दें.
- डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कम करें, और जब उनका इस्तेमाल हो रहा हो तो एक हेल्दी विज़ुअल माहौल पक्का करें, उदाहरण के लिए, बैकग्राउंड में सही रोशनी रखें, स्क्रीन से कम से कम एक हाथ की दूरी रखें, और टैबलेट और स्मार्टफोन के बजाय बड़ी स्क्रीन (जैसे टीवी और मॉनिटर) चुनें.
- क्लोज-अप काम का समय कम रखें.
- 20/20/20 नियम का पालन करें: स्क्रीन पर हर 20 मिनट देखने के बाद, कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें, जिससे आपकी आंखों की मसल्स पूरी तरह से आराम कर सकें.
- भोजन करते समय स्क्रीन का उपयोग करने से बचें
- सोने से कम से कम एक घंटा पहले स्क्रीन का उपयोग करने से बचें.
- रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी और पूरी नींद से कोई समझौता नहीं करना चाहिए. डिवाइस पर डिपेंडेंस का पैटर्न बंद करें.
- स्क्रीन टाइम लिमिट करें.
- 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए: स्क्रीन का इस्तेमाल पूरी तरह मना है.
- उम्र 2–5 साल: <1 घंटा (सुपरवाइज्ड)
- उम्र 5–10 साल: <2 घंटे (स्ट्रक्चर्ड/सुपरवाइज्ड)
- उम्र 10–15 साल: एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए 2–3 घंटे, स्कूल, नींद और फिजिकल एक्टिविटी के बीच बैलेंस बनाए रखें, कंटेंट पर नजर रखें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)