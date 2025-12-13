ETV Bharat / health

आप भी तो नहीं ले रहे वेट लॉस वाली पिल्स या इंजेक्शन, एक्सपर्ट्स ने बताए कैसे शरीर को खोखला कर रहीं ये दवाएं

आजकल, बिजी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं. अगर एक बार वजन बढ़ जाए तो इसे कम करना बहुत चुनौती भरा हो जाता है. ऐसी स्थितियों में, बहुत से लोग सोशल मीडिया या दोस्तों से प्रभावित होकर, डॉक्टर से सलाह लिए बिना जल्दी नतीजों की उम्मीद में वजन कम करने वाली दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं. लेकिन, कई एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि वजन कम करने के ये शॉर्टकट तरीके आपको जल्दी पतला तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपके शरीर को अंदर से कमजोर भी कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे वजन कम करने वाली दवाइयां लेने से बचें या वे इन दवाइयों को सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें. आइए इस आर्टिकल में तेजी से वजन कम करने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानें..

तेजी से वजन कम करने वाली दवाएं कैसे काम करती हैं?

बाजार में मिलने वाली कुछ पॉपुलर वजन कम करने वाली दवाएं (जैसे GLP-1-बेस्ड इंजेक्शन या गोलियां) शरीर में उन हार्मोन्स को एक्टिवेट करती हैं जो भूख को कंट्रोल करते हैं और डाइजेशन को धीमा करते हैं. नतीजतन, कम खाने के बाद भी आपको जल्दी पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस होता है, जिससे तेजी से वजन कम होता है. लेकिन, ये दवाएं आमतौर पर डॉक्टर सिर्फ डायबिटीज, मोटापा या दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को ही देते हैं. खतरा तब होता है जब कोई स्वस्थ या ज्यादा वजन वाला व्यक्ति तेजी से वजन कम करने के लिए इनका इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देता है.

तेजी से वजन कम करने वाली दवाओं के क्या साइड इफेक्ट हैं?

हावर्ड हेल्थ के अनुसार, इन दवाओं का सबसे बड़ा और चिंताजनक साइड इफेक्ट मांसपेशियों में कमजोरी है. जब आपका वजन तेजी से कम होता है, तो न सिर्फ शरीर की चर्बी कम होती है, बल्कि जरूरी मांसपेशियों के टिशू भी टूटने लगते हैं. मांसपेशियों के इस नुकसान से शरीर ढीला और लटका हुआ हो जाता है. कई मामलों में, इसे "ओजेम्पिक बट" कहा जाता है क्योंकि इसमें कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों में कमी आती है. मांसपेशियों की कमजोरी से शरीर में कमजोरी महसूस होती है. थोड़ी सी भी मेहनत से थकान हो सकती है, और इससे बैलेंस भी बिगड़ सकता है.