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क्या बिस्तर पर लेटते ही आपके भी हाथों, पैरों और जोड़ों में होने लगता है दर्द? तो आज ही हो जाएं अलर्ट!

बहुत से लोगों को रात में सोते समय अपने पैरों, जोड़ों और टांगों में दर्द महसूस होता है. यह एक आम समस्या है, जिसके मुख्य कारणों में मांसपेशियों की थकान, शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन, ब्लड सर्कुलेशन में कमी, नसों पर दबाव या पोषक तत्वों की कमी शामिल हो सकती है. हालांकि, यदि यह दर्द असहनीय हो और रोजाना होता हो, तो विशेषज्ञ इसे किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत मानते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सोते समय पैरों में होने वाला दर्द खून में यूरिक एसिड के सामान्य से अधिक स्तर के कारण हो सकता है. इस खबर में जानें कि हाई यूरिक एसिड क्या है और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है...

यूरिक एसिड क्या है?

यूरिक एसिड शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है. यह तब बनता है जब शरीर 'प्यूरीन' नाम के केमिकल को तोड़ता है, ये केमिकल हमारे भोजन में पाए जाते हैं. आमतौर पर, विशेषज्ञ बताते हैं कि यूरिक एसिड ब्लड फ्लो में घुल जाता है और किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है, जिसके बाद यह पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है. हालांकि, विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जब इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या जब किडनी इसे प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं, तब यूरिक एसिड शरीर के भीतर जमा होना शुरू हो जाता है. और बाद में, यह जोड़ों और ऊतकों के आसपास सुई जैसे क्रिस्टल बना लेता है, जिससे सूजन, दर्द और गठिया जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

क्या बिस्तर पर लेटते ही आपके भी हाथों, पैरों और जोड़ों में होने लगता है दर्द? तो आज ही हो जाएं अलर्ट! (GETTY IMAGES)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार, अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो समझ लें कि खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है. इस स्थिति को 'हाइपरयूरिसीमिया' कहा जाता है. यूरिक एसिड शरीर में कहीं भी जमा हो सकता है. लेकिन, विशेषज्ञ बताते हैं कि यह मुख्य रूप से जोड़ों और किडनी के आसपास जमा होता है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल हार्ट डिजीज, डायबिटीज और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है.