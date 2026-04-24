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तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के मामले, शहर से गांव तक फैलता खतरा : डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. राकेश पारिख

जांच की कमी चिंता का विषय : चिकित्सकों के अनुसार राजस्थान में नियमित हेल्थ चेकअप की आदत अभी भी कम है. समय-समय पर ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से बीमारी को शुरुआती चरण में पकड़ा जा सकता है. डायबिटीज का सीधा संबंध हृदय रोग, किडनी फेलियर और आंखों की समस्याओं से है. लंबे समय तक अनियंत्रित रहने पर यह गंभीर रूप ले सकती है.

खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण : डॉ. पारिख का कहना है कि उनके पास इलाज के लिए आने वाले मरीजों से जब बात की जाती है तो पता चलता है कि अधिकतर मरीजों की लाइफ स्टाइल खराब हो चुकी है. मरीजों में देर रात तक जागना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज की कमी और तनाव जैसी आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं. ऐसे में गर्म और शुष्क मौसम वाले राजस्थान में लोगों को पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन लेना और नियमित व्यायाम करना जरूरी है.

शहरीकरण का असर : चिकित्सकों के अनुसार तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है. पैदल चलना कम हुआ है, बाहर का खाना और बैठकर काम करने की आदत बढ़ी है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ा है, जिसके कारण लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं. इसके साथ ही अब गांवों में भी पैकेज्ड फूड, कम शारीरिक श्रम और मोबाइल का बढ़ता उपयोग डायबिटीज के मामलों को बढ़ा रहा है.

चिकित्सकों के अनुसार केवल मोटापा ही डायबिटीज का कारण नहीं है. अनुवांशिकता, गलत खान-पान और शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसे कारणों से दुबले लोग भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं. राजस्थान में दक्षिणी भारत के मुकाबले ज्यादा घी, मिठाई खाने का प्रचलन है, यदि इनको संतुलित मात्रा में नहीं खाया जाए तो डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.

कम उम्र में बढ़ती बीमारी : डॉ. पारिख का कहना है कि पहले जहां शहरों में डायबिटीज के ज्यादा मरीज मिलते थे, वहीं अब गांवों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. फर्क इतना है कि गांवों में जागरूकता और जांच की कमी के कारण बीमारी देर से पकड़ में आती है. पहले यह बीमारी 50 साल के आस पास के मरीजों में अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन अब 25-35 साल के युवाओं में भी डायबिटीज तेजी से देखने को मिल रही है.

जयपुर : बीते कुछ सालों में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी बनकर उभरी है, जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पहले यह बीमारी शहरी जीवनशैली से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब राजस्थान के गांवों में भी तेजी से फैल रही है. प्रदेश के जाने माने डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश पारिख का कहना है कि भारत में डायबिटीज के तेजी से बढ़ने की मुख्य वजह बदलती जीवनशैली, असंतुलित खान-पान, बढ़ता तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी है. राजस्थान में भी पिछले कुछ वर्षों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है.

देश में तेजी से पैर पसार रहा है मधुमेह (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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नई तकनीक से आसान नियंत्रण : डॉ. पारिख का कहना है कि बीते कुछ सालों में डायबिटीज का इलाज काफी एडवांस हुआ है. इसमें Continuous Glucose Monitoring (CGM) जैसी तकनीकें मरीजों को ब्लड शुगर पर नजर रखने में मदद कर रही हैं. इसमे मरीज लगातार अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर कर सकता है. इसके साथ ही एडवांस किस्म की दवाओं से भी अब डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है.

रोकथाम में सरकार, स्कूल और कार्यस्थल की अहम भूमिका : डॉ. पारिख का कहना है कि देश में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के मामलों को रोकने के लिए सरकार, स्कूल और कार्यस्थलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. सरकार जागरूकता अभियान, हेल्दी फूड पॉलिसी और नियमित स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम लागू कर सकती है. स्कूलों में बच्चों को संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जा सकता है. वहीं, कार्यस्थलों पर फिटनेस प्रोग्राम, हेल्दी कैफेटेरिया और तनाव प्रबंधन पहल को बढ़ावा देना जरूरी है. सामूहिक प्रयासों से ही इस लाइफस्टाइल बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव है.

बदलती जीवनशैली और डायबिटीज की चुनौती (फोटो ईटीवी भारत GFX)

क्या डायबिटीज मरीजों को पूरी तरह चीनी छोड़नी चाहिए : डॉ. पारिख का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए चीनी पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उसका सेवन सख्ती से नियंत्रित करना बेहद अहम है. अत्यधिक शुगर ब्लड ग्लूकोज स्तर को तेजी से बढ़ाती है, जिससे जटिलताएं हो सकती हैं. इसलिए मरीजों को मिठाइयों, मीठे पेय और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करने की सलाह दी जाती है. प्राकृतिक शुगर वाले फल सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेना ही डायबिटीज नियंत्रण का सही तरीका माना जाता है.

दुबले लोगों में भी क्यों हो रही डायबिटीज : डॉ. पारिख का कहना है कि आमतौर पर डायबिटीज को मोटापे से जुड़ी बीमारी माना जाता है, लेकिन अब दुबले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. इसके पीछे मुख्य कारण अनुवांशिकता, खराब खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव हैं. कई मामलों में शरीर में इंसुलिन का उत्पादन या उसका सही उपयोग नहीं हो पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है. केवल वजन नहीं, बल्कि जीवनशैली और नियमित जांच भी इस बीमारी से बचाव में अहम भूमिका निभाते हैं.

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अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों में कौन-सी लाइफस्टाइल आदतें सबसे ज्यादा डायबिटीज को बढ़ाती हैं? डॉ. पारिख का कहना है कि उनके क्लिनिक में आने वाले अधिकतर डायबिटीज के मरीजों में कुछ समान लाइफस्टाइल आदतें देखने को मिलती हैं, जो इस बीमारी को बढ़ावा देती हैं. इनमें शारीरिक गतिविधियों की कमी, जंक फूड और मीठे पेय का अधिक सेवन, अनियमित नींद और लगातार तनाव प्रमुख हैं. लंबे समय तक बैठकर काम करना भी एक बड़ा कारण बन रहा है. ये आदतें शरीर की इंसुलिन क्षमता को प्रभावित करती हैं.

गर्म और शुष्क मौसम में डायबिटीज से बचाव के लिए जरूरी बदलाव : डॉ. पारिख का कहना है कि राजस्थान जैसे गर्म और शुष्क प्रदेश में डायबिटीज से बचाव के लिए जीवनशैली में विशेष बदलाव जरूरी हैं. पर्याप्त पानी पीना, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना और संतुलित आहार लेना बेहद अहम है. अधिक तला-भुना और मीठा भोजन से परहेज करना चाहिए. तेज गर्मी में सुबह या शाम के समय नियमित व्यायाम करना बेहतर रहता है. साथ ही, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज को आहार में शामिल करना लाभकारी है. नियमित ब्लड शुगर जांच और पर्याप्त नींद भी डायबिटीज नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

राजस्थान का पारंपरिक खान-पान और डायबिटीज का बढ़ता जोखिम : डॉ. पारिख का कहना है कि राजस्थान के पारंपरिक खान-पान में घी और चीनी का उपयोग अत्यधिक होता है और इनसे बनने वाली मिठाइयां डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा देती हैं. अधिक मात्रा में घी और चीनी का सेवन शरीर में कैलोरी और फैट बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या पैदा हो सकती है. खासकर चूरमा, घेवर, मालपुआ और अन्य मिठाइयों का नियमित सेवन ब्लड शुगर स्तर को तेजी से बढ़ाता है. हालांकि, पूरी तरह इन खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि संतुलित मात्रा में सेवन करना अधिक महत्वपूर्ण है.

इन बातों का रखें ध्यान (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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डायबिटीज का दिल की बीमारी, किडनी और आंखों की समस्या से कितना गहरा संबंध है? : डॉ. पारिख का कहना है कि डायबिटीज का असर केवल ब्लड शुगर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दिल, किडनी और आंखों पर गहरा प्रभाव डालता है. लंबे समय तक बढ़ा हुआ शुगर स्तर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. किडनी पर असर पड़ने से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, आंखों को नुकसान पहुंचने से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिससे दृष्टि कमजोर या खत्म भी हो सकती है.