शरीर में ज्यादा टॉक्सिन जमा होने पर बॉडी में होती हैं ये 7 परेशानियां, गंभीर बीमारियों से बचना हैं, तो लक्षणों को न करें नजरअंदाज
जब शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, तब आपके लिवर पर काम का बोझ बढ़ जाता है, एनर्जी बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है...
Published : March 27, 2026 at 12:05 PM IST
आज के समय में हमारा शरीर एक तरह के 'केमिकल कॉकटेल' के बीच रह रहा है. जिनमें प्रोसेस्ड खाना और हवा में मौजूद प्रदूषण से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में पाए जाने वाले केमिकल तक शामिल हैं. जहां विज्ञान ने हमें सुविधाएं दी हैं, वहीं अनजाने में कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं. हालांकि, शरीर में जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अपने खुद के नेचुरल सिस्टम होते हैं. मुख्य रूप से लिवर, किडनी और पाचन तंत्र, लेकिन कभी-कभी काम का बोझ ज्यादा होने पर ये सिस्टम भी थक जाते हैं. तब आपका शरीर कई तरह के चेतावनी संकेत भेजना शुरू कर सकता है. इन संकेतों को सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी है.
ज्यादातर लोग अक्सर अपने शरीर द्वारा भेजे गए शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, और उन्हें महज थोड़ी-बहुत थकान या तनाव मान लेते हैं. हालांकि, जब हम इन संकेतों को पहचानते हैं और अपनी जीवनशैली में सुधार करते हैं, तो हम शरीर के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन और खुद को ठीक करने वाले तंत्र को एक्टिव कर देते हैं. ऐसे में, इस खबर में जानिए शरीर में टॉक्सिन के ज्यादा जमा होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं.
शरीर में टॉक्सिन के ज्यादा जमा होने के 7 संकेत इस प्रकार है...
लगातार थकान (सबसे आम चेतावनी संकेत): शरीर में टॉक्सिन जमा होने के सबसे शुरुआती और सबसे ज्यादा नजर आने वाले संकेतों में से एक है लगातार थकान महसूस होना. अगर पूरी रात सोने के बाद भी आपको थकान महसूस होती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर हानिकारक पदार्थों को प्रोसेस करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए सामान्य से ज्यादा मेहनत कर रहा है.
जब शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, तब आपके लिवर पर काम का बोझ बढ़ जाता है, एनर्जी बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है. जिसके कारण आपका शरीर अपनी एनर्जी टॉक्सिन को बाहर निकालने के काम में लगा देता है. इसके परिणामस्वरूप, आपको पूरे दिन कमजोरी, सुस्ती और कोई भी काम करने की इच्छा में कमी महसूस होती है.
बार-बार सिरदर्द होना: बार-बार होने वाला सिरदर्द कभी-कभी टॉक्सिन्स के संपर्क में आने से जुड़ा हो सकता है. रसायन, प्रिजर्वेटिव और पर्यावरण में मौजूद प्रदूषक हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और बेचैनी पैदा कर सकते हैं. यदि आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के नियमित रूप से सिरदर्द होता है, तो आपको अपने खान-पान, पानी पीने की आदतों और पर्यावरणीय कारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. लगातार बना रहने वाला सिरदर्द शरीर के भीतर टॉक्सिन्स के अत्यधिक जमाव का संकेत हो सकता है.
स्किन से जुड़ी समस्याएं: आपकी त्वचा शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है, जो शरीर से टॉक्सिन्स (toxins) को बाहर निकालने का काम करती है. जब शरीर के अंदरूनी तंत्र पर काम का बोझ बढ़ जाता है, तो ये टॉक्सिन्स त्वचा के रास्ते बाहर निकल सकते हैं. इसकी वजह से मुहासे या फुंसियां, चकत्ते या जलन, और त्वचा का बेजान या असमान रंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. त्वचा से जुड़ी लगातार बनी रहने वाली समस्याएं, सिर्फ बाहरी कारणों के बजाय, शरीर के अंदरूनी संतुलन में गड़बड़ी का संकेत हो सकती हैं.
पाचन संबंधी समस्याएं: शरीर में जहरीले पदार्थों (toxins) के जमा होने से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, जिससे पेट फूलना, कब्ज, गैस या पेट में बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी आंतों की अहम भूमिका होती है, जब वे ठीक से काम नहीं कर पातीं, तो जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर बहुत आसानी से जमा हो सकते हैं.
मुंह से बदबू या शरीर से दुर्गंध आना: मुंह की अच्छी साफ-सफाई रखने के बाद भी, अगर आपके मुंह से असामान्य या लगातार बदबू आती है, तो यह शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा होने का संकेत हो सकता है. इसी तरह, शरीर से पसीने के जरिए गंदगी निकालने की कोशिश के कारण शरीर से तेज गंध आ सकती है. ये संकेत अक्सर बताते हैं कि शरीर के अंदर से गंदगी निकालने वाले रास्ते (detoxification pathways) पर ज्यादा जोर पड़ रहा है.
ध्यान लगाने में कठिनाई या 'ब्रेन फॉग': जहरीले पदार्थ दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डाल सकते हैं, जिससे ध्यान कम लगना, याददाश्त कमजोर होना और मानसिक थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं. इस स्थिति को अक्सर "ब्रेन फॉग" कहा जाता है, इसकी वजह से किसी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है और काम करने की कुल क्षमता भी कम हो सकती है.
गन्ध या केमिकल्स के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता: यदि आप पाते हैं कि आप तेज गन्ध, परफ्यूम या रसायनों के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील होते जा रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर विषाक्त पदार्थों को ठीक से बाहर निकालने में संघर्ष कर रहा है. यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता धीरे-धीरे विकसित हो सकती है, और यदि इस पर ध्यान न दिया जाए, तो समय के साथ यह और बिगड़ सकती है
बार-बार बीमार पड़ना या कमजोर इम्यूनिटी: जिस शरीर में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं, उसके लिए इन्फेक्शन से लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है. नतीजतन, आपको बार-बार सर्दी-जुकाम या बीमारियां होना, ठीक होने में ज्यादा समय लगना और आम तौर पर कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं. एक मजबूत इम्यून सिस्टम शरीर से बेकार और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक असरदार अंदरूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है.
अपने शरीर को नेचुरल तरीके से कैसे डिटॉक्स करें
हालांकि "टॉक्सिन्स" (विषाक्त पदार्थों) की अवधारणा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अपने शरीर की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सहारा देना हमेशा फायदेमंद होता है. जैसे कि...
- पर्याप्त पानी पिएं: पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.
- संपूर्ण, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें: मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और फाइबर पर ध्यान दें.
- पर्याप्त नींद लें: आराम करने से आपके शरीर को खुद की मरम्मत करने और तरोताजा होने का अवसर मिलता है.
- नियमित रूप से व्यायाम करें: फिजिकल एक्टिविटी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायता करती है.
- प्रोसेस्ड फूड्स और केमिकल बेस्ड फूड्स का सेवन सीमित करें: इन पदार्थों के अनावश्यक संपर्क से बचें.
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण केवल शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने के कारण ही नहीं होते, ये विभिन्न अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़े हो सकते हैं. यदि लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो उचित निदान और इलाज के लिए किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)