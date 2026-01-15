ETV Bharat / health

कम या कभी-कभी शराब पीने से भी बढ़ सकता है मुंह के कैंसर का खतरा, जानिए क्या कहता है अध्ययन

स्टडी क्या कहती है? अपनी स्टडी में, रिसर्चर्स ने 2010 और 2021 के बीच देश के पांच सेंटर्स में 1,803 कैंसर मरीजों और 1,903 स्वस्थ लोगों की तुलना की. ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स की उम्र 35 से 54 साल के बीच थी, जबकि लगभग 46 प्रतिशत मरीज 25 से 45 साल के थे, जिसस पता चलता है कि यह बीमारी अब कम उम्र के लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रही है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक स्टडी ने इस बात की पुष्टि की है कि थोड़ी मात्रा में भी शराब पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. BMJ ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार , रोजाना सिर्फ 9 ग्राम (लगभग 12 मिलीलीटर) शराब पीने से मुंह के कैंसर का खतरा 50 प्रतिशत बढ़ जाता है, और ज्यादा शराब पीने से यह खतरा 87 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. किसी भी मात्रा में शराब पीने से लिवर की समस्याएं हो सकती हैं और दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, शराब से पूरी तरह बचना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है.

आज के समय में कई कारणों से शराब का सेवन काफी बढ़ गया है. आज की मॉडर्न दुनिया में, पार्टियों, शादियों और सोशल गैदरिंग में शराब पीना एक स्टेटस सिंबल बन गया है. इसके अलावा, बहुत से लोग स्ट्रेस, काम के प्रेशर या थकान से राहत पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, जो धीरे-धीरे एक आदत बन जाती है. वहीं, कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी या कभी-कभी शराब पीना सुरक्षित है. हालांकि, एक हालिया स्टडी कहती है कि यह सोच पूरी तरह गलत है.

स्टडी के दौरान, पार्टिसिपेंट्स से उनकी शराब और तंबाकू की आदतों के बारे में विस्तार से सवाल पूछे गए, जिसमें यह भी शामिल था कि वे कितने समय से शराब पी रहे हैं, कितनी बार पीते हैं, और किस तरह की शराब पीते हैं. इसमें 11 ब्रांडेड शराबी ड्रिंक्स जैसे बीयर, व्हिस्की, वोदका, रम और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, साथ ही लगभग 30 तरह की लोकल शराबी ड्रिंक्स जैसे अपोंग, बांग्ला, चुल्ली, देसी दारू और महुआ शामिल थीं.

शराब और तंबाकू कैसे होता है हानिकारक

शराब और तंबाकू का इस्तेमाल अक्सर एक साथ किया जाता है. शराब और तंबाकू का एक साथ सेवन करने से मुंह के कैंसर का खतरा चार गुना बढ़ जाता है. हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि तंबाकू के इस्तेमाल की अवधि चाहे कितनी भी हो, शराब मुंह के कैंसर के बढ़ते खतरे में योगदान देती है. इथेनॉल मुंह की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह पतली हो जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर उसी समय तंबाकू चबाया जाए, तो उसमें मौजूद कैंसर पैदा करने वाले तत्व और टॉक्सिन आसानी से मुंह की कोशिकाओं में घुस सकते हैं. नतीजतन, कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है.

लोकल और इंपोर्टेड शराब, इनमें से ज्यादा हानिकारक कौन सी है?

बीएमजे ग्रुप जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि शराब पीने वालों में मुंह के कैंसर का खतरा शराब न पीने वालों की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक होता है. हालांकि, कई लोगों का मानना ​​है कि "अच्छी गुणवत्ता वाली शराब" पीने से यह खतरा कम हो जाता है. लेकिन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शराब पीने पर भी मुंह के कैंसर का खतरा 72 प्रतिशत तक बना रहता है. स्थानीय स्तर पर उत्पादित शराब पीने वालों के लिए यह खतरा बढ़कर 87 प्रतिशत हो जाता है. स्थानीय शराब में मेथनॉल और एसीटैल्डिहाइड जैसे विषैले पदार्थों की मौजूदगी के कारण यह खतरा और भी बढ़ जाता है.

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)