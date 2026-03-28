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1-2 पेग पीना भी हो सकता हैं खतरनाक! विटामिन B12 को सोखना बंद कर देगा शरीर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

1-2 पेग पीना भी हो सकता हैं खतरनाक! विटामिन B12 को सोखना बंद कर देगा शरीर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट ( GETTY IMAGES )

विटामिन B12 मुख्य रूप से लिवर में जमा होता है. शरीर इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान इस भंडार का उपयोग करता है. हालांकि, जब लिवर में सूजन आ जाती है या शराब के सेवन के कारण उसे नुकसान पहुंचता है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम हो जाती है. जब शराब से होने वाला नुकसान लिवर को प्रभावित करता है, तो उसमें जमा विटामिन B12 ब्लड में रिस सकता है.

शराब का नियमित सेवन पेट में सूजन पैदा कर सकता है जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं. इससे पाचन अम्लों का संतुलन बिगड़ जाता है. विटामिन बी12, जो भोजन में मौजूद प्रोटीन से जुड़ा होता है, को पचाने के लिए पेट के मजबूत अम्ल की आवश्यकता होती है. जब शराब के सेवन से यह अम्ल कम हो जाता है, तो विटामिन पच नहीं पाता और शरीर से बाहर निकल जाता है. इसके अलावा, चूंकि अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम भी शराब से प्रभावित होते हैं, इसलिए पोषक तत्वों के अवशोषण की समग्र प्रक्रिया बाधित होती है. यह धीरे-धीरे शरीर को कुपोषण की ओर धकेल देता है.

शराब से विटामिन बी12 की कमी कैसे होती है? हमारे शरीर को भोजन से न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्दी गट और आंतों की आवश्यकता होती है. जब हम शराब पीते हैं, तो यह सबसे पहले हमारे पेट और आंतों की अंदरूनी दीवारों को परेशान करती है. विटामिन बी12 को भोजन से खून में अवशोषित होने के लिए 'इंट्रिंसिक फैक्टर' नामक प्रोटीन आवश्यक है. शराब के सेवन से इस प्रोटीन का उत्पादन बाधित होता है, इसलिए आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस भोजन करें, वे पोषक तत्व व्यर्थ हो जाते हैं और आपके शरीर को उपलब्ध नहीं होते. अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रतिदिन बहुत कम शराब पीते हैं, उनमें भी इस विटामिन का एब्जॉर्प्शन लगभग 5 से 6 प्रतिशत तक कम हो जाता है.

इससे नर्व डैमेज, थकान और याददाश्त में कमी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. फलस्वरूप, शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि शराब आंतों को प्रभावित करती है और न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज प्रोसेस में बाधा डालती है.

हममें से कई लोग जानते हैं कि शराब पीना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. शराब से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें वजन बढ़ना, लिवर खराब होना और डायबिटीज शामिल हैं. अब, इस लिस्ट में एक और अहम बात जुड़ गई है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब का सेवन, भले ही कम मात्रा में किया जाए, फिर भी यह पेट और आंतों की परत को नुकसान पहुंचाकर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को 5-6 फीसदी तक कम कर सकता है. विटामिन B12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे रोज के खाने में पाया जाता है.

ऐसे मामलों में, भले ही रक्त परीक्षण में विटामिन का लेवल सामान्य दिखाई दे, लेकिन वास्तव में शरीर की कोशिकाओं को वे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें जरूरत होती है. इस स्थिति को 'कार्यात्मक कमी' (functional deficiency) कहा जाता है. इसका तात्पर्य यह है कि, भले ही प्रयोगशाला रिपोर्ट सामान्य दिखाई दें, फिर भी आप शारीरिक रूप से कमजोरी के लक्षणों का अनुभव करेंगे.

जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो 'होमोसिस्टीन' नामक एक अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है. आम तौर पर, विटामिन B12 इस एसिड को फायदेमंद प्रोटीन में बदलने के लिए जरूरी होता है. चूंकि शराब इस मेटाबॉलिक प्रक्रिया में रुकावट डालती है, इसलिए खून में होमोसिस्टीन का लेवल तेजी से बढ़ जाता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. यह सिर्फ एक पोषण संबंधी कमी नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है. इसके अलावा, चूंकि शराब आंतों में रहने वाले फायदेमंद बैक्टीरिया के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है, इसलिए आंतों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और पोषक तत्वों का अवशोषण बुरी तरह से प्रभावित होता है.

कमी के लक्षणों का पता कैसे लगाएं?

जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो यह कुछ चेतावनी भरे संकेतों के जरिए इसका संकेत देता है. आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण, त्वचा पीली पड़ सकती है या उसमें हल्के रंग के बदलाव दिख सकते हैं, जो पीलिया जैसे लगते हैं. तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो सकता है, जिससे हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है.

चलते समय आपको अस्थिरता महसूस हो सकती है या आपका संतुलन बिगड़ सकता है. इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको मानसिक बदलावों का अनुभव हो सकता है, जैसे कि बार-बार भूलना और किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाना.

कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ़, चक्कर आना और धुंधला दिखाई देना जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर इस कमी का पता न चले, तो नसों को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है. जो लोग शराब पीते हैं, उनके लिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि उनकी सामान्य थकान काम से जुड़े तनाव के कारण है या किसी पोषक तत्व की कमी के कारण. समय पर निदान और इलाज से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है.

विटामिन के लेवल को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं?

मांसाहारी लोग अपने आहार में मांस, मछली और अंडे शामिल कर सकते हैं. शाकाहारियों को दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद शामिल करने चाहिए. बादाम जैसे मेवे भी कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं.

शराब पीने वालों को विशेष रूप से अपने लिवर और पाचन तंत्र के हेल्दी पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब का सेवन कम करना या पूरी तरह से बंद करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)