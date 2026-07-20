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क्लाइमेट चेंज ने बिगाड़ दिया मानसून का पैटर्न, देशभर में Monsoon बन रहा एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट, जानिए कैसे?

क्लाइमेट चेंज और बिना प्लान के शहरीकरण की वजह से पानी का जमाव एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट बन गया है. रुका हुआ पानी और...

ETV Bharat Monsoon Health Campaign: The monsoon is becoming a serious public health crisis across the country
क्लाइमेट चेंज ने बिगाड़ दिया मानसून का पैटर्न, देशभर में मानसून बन रहा एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट, जानिए कैसे? (PTI)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 20, 2026 at 6:19 PM IST

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क्लाइमेट चेंज ने मानसून के पैटर्न को बिगाड़ दिया है. बारिश अब समय पर नहीं होती, कुछ इलाकों में एक ही दिन में एक हफ्ते जितनी बारिश हो जाती है, जबकि दूसरे इलाके बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं. मॉनसून के मौसम में भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है. नतीजतन, भारी बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ और पानी भर जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं. इस बीच, लंबे समय तक सूखे के बाद रुक-रुक कर होने वाली बारिश मच्छरों के पनपने के लिए अच्छा माहौल बनाती है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी पानी से होने वाली और वेक्टर से होने वाली बीमारियां और बढ़ जाती हैं.

क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाला पानी भर जाना एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट बन गया है. रुका हुआ पानी और खराब माहौल मलेरिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड और पेट की बीमारियों के हर साल फैलने को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हर गुजरते साल के साथ रोकथाम और भी मुश्किल होती जा रही है.

यह कहानी ETV भारत की मॉनसून से जुड़ी हेल्थ समस्याओं पर देश भर में चल रही एडिटोरियल सीरीज का एक अहम हिस्सा है. यह सीरीज भारत के बदलते मौसम के पैटर्न और उससे पैदा होने वाली हेल्थ इमरजेंसी पर फोकस करती है. इसमें असम, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे अलग-अलग राज्यों की ग्राउंड-लेवल रिपोर्ट शामिल हैं. इन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मानसून से जुड़े बदलाव अब सिर्फ मौसम की घटनाएं नहीं रह गए हैं, बल्कि वे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गए हैं.

ETV Bharat Monsoon Health Campaign: The monsoon is becoming a serious public health crisis across the country
क्लाइमेट चेंज ने बिगाड़ दिया मानसून का पैटर्न (IANS)

क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियों के पैटर्न का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है
मानसून के मौसम में डेंगू स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. यह मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो साफ और रुके हुए पानी में पनपता है. इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और त्वचा पर चकत्ते पड़ना शामिल हैं. पिछले पांच वर्षों के राज्य-वार आंकड़ों के हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के कारण मलेरिया और काला-जार जैसी बीमारियों में लगातार कमी आई है, वहीं पूरे भारत में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साथ ही, देश एक और ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है: गैर-संचारी रोग (non-communicable diseases) जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हृदय रोग. दुर्भाग्य से, ये समस्याएं अक्सर एक साथ होती हैं. और विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ लोगों की तुलना में, डायबिटीज के मरीजों को डेंगू या लेप्टोस्पायरोसिस होने पर गंभीर जटिलताओं का सामना करने की संभावना कहीं अधिक होती है.

सह्याद्रि हॉस्पिटल, बिबवेवाड़ी (जो मणिपाल हॉस्पिटल्स नेटवर्क का हिस्सा है) में इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉ. शिशिर जोशी का कहना है कि जब भारी बारिश और बाढ़ के कारण सीवेज और अन्य कचरा पीने के पानी में मिल जाता है, तो टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस A, लेप्टोस्पायरोसिस और गंभीर दस्त जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. लंबे समय तक ज्यादा तापमान रहने से मच्छरों के पनपने के तरीके बदल जाते हैं. भारी बारिश के कारण शहरी इलाकों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और गांवों में कई जगहों पर पानी जमा हो जाता है. अचानक आई बाढ़ पीने के पानी को सीवेज से दूषित कर देती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं.

वैज्ञानिक बरसों से चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध बीमारियों के बदलते स्वरूप से है. जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के पैटर्न अनिश्चित होते जा रहे हैं, बीमारियों के फैलने का पूर्वानुमान लगाना भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है.

पुणे के इनामदार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजिस्ट श्रुतिका गवली कहती हैं किलगातार बारिश के बजाय, अब कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सूखे का दौर देखने को मिलता है.मौसम के बदलते इन पैटर्न की वजह से पानी जमा हो जाता है (जहां मच्छर पनपते हैं) और बाढ़ के बाद पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. रुक-रुक कर होने वाली बारिश और बाढ़ मच्छरों और पानी से फैलने वाले कीटाणुओं के पनपने के लिए सही हालात बनाती है. हालांकि, लंबे समय तक होने वाली भारी बारिश कभी-कभी मच्छरों के पनपने की जगहों को धो सकती है, लेकिन अनियमित बारिश से पानी जमा हो जाता है. बाढ़ से पीने का पानी भी दूषित हो सकता है, जिससे लेप्टोस्पायरोसिस, हैजा और टाइफाइड जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

अक्सर छोटे बच्चों को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जानें क्यों?

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क्लाइमेट चेंज ने बिगाड़ दिया मानसून का पैटर्न (GETTY IMAGES)

मानसून का मौसम पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खास तौर पर मुश्किल भरा हो सकता है. चूंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी विकसित हो रहा होता है, इसलिए इस दौरान उन्हें डायरिया, निमोनिया और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. हर साल, बारिश के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के कारण देश भर में हजारों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है. डॉक्टर अक्सर सही पोषण और समय पर टीकाकरण के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के मेल से बच्चे की इम्यूनिटी काफी मजबूत होती है. कुपोषित शरीर में निमोनिया, डायरिया और खसरे जैसे संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जबकि एक स्वस्थ और टीका लगवा चुके बच्चे में इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता कहीं बेहतर होती है.

तैयारी अक्सर मौसमी बीमारी और पब्लिक हेल्थ आपदा के बीच का अंतर तय करती है.
असम में, हेल्थ मिनिस्टर अशोक सिंघल ने ETV भारत को बताया कि उनकी स्ट्रैटेजी पैनिक करने के बजाय तैयारी पर फोकस करती है. सर्विलांस सिस्टम, दवाओं का स्टॉक करना, हॉस्पिटल को मजबूत करना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन बनाना तब और भी जरूरी हो जाता है जब बारिश का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है.

बिहार में मॉनसून का असर सिर्फ मच्छरों और बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, यह राज्य की अर्थव्यवस्था, खेती-बाड़ी और आम लोगों की जिंदगी पर भी गहरा असर डालता है. जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि बुखार, फ्यू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, ये बीमारियां सीधे तौर पर दूषित खाने और पानी से जुड़ी हैं. हालांकि, बाढ़ के पानी ने एक और खतरा पैदा कर दिया है. मुंगेर जैसे जिलों में सांप के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जहां कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मौत भी शामिल है. पानी से भरे खेतों और अपनी जगह से हटे हुए सांपों की वजह से किसानों, मजदूरों और बच्चों के लिए खतरनाक हालात बन गए हैं.

दिल्ली में डेंगू के लिए मॉनसून की तैयारियों का जमीनी स्तर पर मरीजों की बेहतर देखभाल में बदलना अक्सर दावों और असलियत के बीच के फर्क पर निर्भर करता है. सरकार के दावों के बावजूद, फीवर क्लीनिक और डेंगू वार्ड में तय मानकों का पालन करने में कई चुनौतियां बनी हुई हैं.

ज्यादातर भारतीय डेंगू के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में सुना है. इस साल दक्षिण कन्नड़ के तटीय इलाके में इसके दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं. बाढ़ और जलभराव के बाद मुंबई, पुणे और नागपुर में भी ऐसे ही मामले देखे जा रहे हैं. यह बीमारी तब फैलती है जब लोग संक्रमित जानवरों, खासकर चूहों के पेशाब से दूषित बाढ़ के पानी के संपर्क में आते हैं.

पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है.

पिछले कई सालों में भारी निवेश के बावजूद, महाराष्ट्र के कई गांवों में साफ पीने का पानी मिलने की समस्या बनी हुई है. हर मॉनसून सीजन में, दूषित पानी की वजह से डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पाचन से जुड़ी दूसरी बीमारियां फैलती हैं. राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है. अस्पतालों के इमरजेंसी विभागों में डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. इसकी वजह लगभग हमेशा एक ही होती है: दूषित पानी.

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर कहते हैं कि मच्छर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर अमीर है या गरीब, उसे बस थोड़ा सा साफ, रुका हुआ पानी चाहिए होता है. तमिलनाडु के स्वास्थ्य विशेषज्ञ कुछ सरल घरेलू सावधानियों पर जोर देते हैं जैसे कि पानी के बर्तनों को नियमित रूप से खाली करें, छत पर बने टैंकों को साफ करें, खिड़कियों पर जाली लगाएं और बुखार होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें.

केरल के डेटा से एक और चिंता की बात सामने आई है. केरल में शिगेला (कोविड इन्फेक्शन) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग संक्रमित हैं.कोझिकोड, वायनाड, और मलप्पुरम सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. मेडिकल एक्सपोर्ट्स के अनुसार, दूषित पानी और खराब स्वच्छता इसके मुख्य कारण हैं, और बारिश के प्रतिकूल मंदी से ऐसे प्रकोप का खतरा और बढ़ जाता है.

मानसून स्वास्थ्य नियमावली
क्लाइमेट चेंज अब भविष्य की बात नहीं है. यह पहले से ही मच्छरों के पनपने की जगहों, बैक्टीरिया के फैलने पर असर डाल रहा है, और अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है. डॉक्टर देख रहे हैं कि बीमारियां पहले दिख रही हैं, ज्यादा समय तक रह रही हैं, और अचानक जगहों पर उभर रही हैं.

अच्छी खबर यह है कि मानसून से होने वाली कई बीमारियों से बचाव संभव है. ईटीवी भारत अभियान भारत भर के चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श करके यह समझने का प्रयास करता है कि इस मौसम में व्यक्तिगत, पारिवारिक और स्थानीय स्तर पर संक्रमण और बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है. बारिश तो हर साल आती है. लेकिन बीमारियों का प्रकोप होना जरूरी नहीं है.

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