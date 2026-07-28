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Monsoon Diseases : बढ़ रहा उल्टी-दस्त व गैस्ट्रो का खतरा, राजस्थान में हर वर्ष 3900 से अधिक बच्चों की मौत

मानसून की सक्रियता से बीमारियों का खतरा. दूषित पेयजल-खाद्य पदार्थों के कारण संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. आदित्य आत्रेय की रोपोर्ट...

Monsoon Diseases in Rajasthan
मानसून की सक्रियता के साथ ही बीमारियों का खतरा... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 6:34 AM IST

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जयपुर: प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. मानसून के दौरान दूषित पेयजल और खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण अस्पतालों में डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी-दस्त और पेट संबंधी संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है. चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के दौरान पेयजल स्रोतों के दूषित होने और स्वच्छता में कमी के कारण संक्रमण तेजी से फैलता है.

चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज अपेक्षाकृत अधिक सामने आते हैं. इनमें छोटे बच्चों, बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक देखा जाता है. दूषित पानी पीने, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन, बिना धोए फल-सब्जियां खाने और हाथों की साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने से संक्रमण तेजी से फैलता है. समय पर उपचार नहीं मिलने पर शरीर में पानी और लवण की कमी (डिहाइड्रेशन) गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है.

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हेपेटाइटिस-डायरिया का खतरा : गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. नीरज नागायच का कहना है कि बारिश के दौरान सबसे अधिक खतरा हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारी का होता है. इन बीमारियों का इलाज नहीं हो तो जान पर बन सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में समय पर उपचार और सावधानी बरतने से बीमारी पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है. इसलिए मानसून के दौरान स्वच्छ पेयजल, व्यक्तिगत स्वच्छता और संतुलित खानपान पर विशेष ध्यान देना ही डायरिया और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

मौत का आंकड़ा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की मानें तो देश में 5 साल तक के करीब 5.8 प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण डायरिया है. हालांकि, डायरिया नियंत्रण में राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत एवं अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी भी प्रदेश में हर वर्ष 3900 से अधिक बच्चों की मौत डायरिया से होती है जो एक चिंताजनक है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे- 6 (2023-24) की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बच्चों में दस्त रोग का प्रसार दर 6.1 प्रतिशत से कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.9 है.

Monsoon Diseases in Rajasthan
डायरिया और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय... (ETV Bharat GFX)

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स्टॉप डायरिया कैंपेन : हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की है. यह अभियान विशेषकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रदेशभर में 31 जुलाई तक चलाया जाएगा. इस अभियान में दस्त रोग से बचाव, उपचार के लिए बच्चों को ओआरएस एवं जिंक की गोली उपलब्थ कराई जाएगी.

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रति बच्चा 2 ओआरएस के पैकेट एवं 14 दिन की जिंक की खुराक उपलब्ध कराएगी. इससे दस्त होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक उपचार किया जा सकेगा. सभी चिकित्सा संस्थानों व आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओआरएस-जिंक कॉर्नर की स्थापना की जाएगी.

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