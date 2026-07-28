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Monsoon Diseases : बढ़ रहा उल्टी-दस्त व गैस्ट्रो का खतरा, राजस्थान में हर वर्ष 3900 से अधिक बच्चों की मौत

जयपुर: प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. मानसून के दौरान दूषित पेयजल और खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण अस्पतालों में डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी-दस्त और पेट संबंधी संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है. चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के दौरान पेयजल स्रोतों के दूषित होने और स्वच्छता में कमी के कारण संक्रमण तेजी से फैलता है.

चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज अपेक्षाकृत अधिक सामने आते हैं. इनमें छोटे बच्चों, बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक देखा जाता है. दूषित पानी पीने, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन, बिना धोए फल-सब्जियां खाने और हाथों की साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने से संक्रमण तेजी से फैलता है. समय पर उपचार नहीं मिलने पर शरीर में पानी और लवण की कमी (डिहाइड्रेशन) गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है.

दूषित पानी से बढ़ रहा डायरिया और गैस्ट्रो का खतरा, सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

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हेपेटाइटिस-डायरिया का खतरा : गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. नीरज नागायच का कहना है कि बारिश के दौरान सबसे अधिक खतरा हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारी का होता है. इन बीमारियों का इलाज नहीं हो तो जान पर बन सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में समय पर उपचार और सावधानी बरतने से बीमारी पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है. इसलिए मानसून के दौरान स्वच्छ पेयजल, व्यक्तिगत स्वच्छता और संतुलित खानपान पर विशेष ध्यान देना ही डायरिया और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

मौत का आंकड़ा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की मानें तो देश में 5 साल तक के करीब 5.8 प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण डायरिया है. हालांकि, डायरिया नियंत्रण में राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत एवं अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी भी प्रदेश में हर वर्ष 3900 से अधिक बच्चों की मौत डायरिया से होती है जो एक चिंताजनक है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे- 6 (2023-24) की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बच्चों में दस्त रोग का प्रसार दर 6.1 प्रतिशत से कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.9 है.