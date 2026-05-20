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दिल की मांसपेशियों का बढ़ना भी हो सकता है जानलेवा, क्यों और कैसे होती है यह समस्या, जानें इसके लक्षण

दिल की मांसपेशियों के कमजोर पड़ने या उन पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण दिल का आकार बढ़ जाता है. इस समस्या को नजरअंदाज नहीं...

Enlargement of the Heart Muscles Can Also Be Life-Threatening: Learn What Cardiomyopathy Is and Its Symptoms.
दिल की मांसपेशियों का बढ़ना भी हो सकता है जानलेवा, क्यों और कैसे होती है यह समस्या, जानें इसके लक्षण (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 20, 2026 at 5:53 PM IST

6 Min Read
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आजकल, दिल की बीमारियां उम्र की सीमाओं को पार कर गई हैं. खराब लाइफस्टाइल, लगातार स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, जंक फूड का ज्यादा सेवन और स्मोकिंग इस ट्रेंड के मुख्य कारण हैं. यह समस्या अब 20 से 40 साल के युवाओं को भी तेजी से प्रभावित कर रही है. कार्डियोमायोपैथी दिल की ऐसी ही एक बीमारी है. इसे दिल की मांसपेशियों की एक गंभीर बीमारी माना जाता है, जिसमें दिल का आकार बढ़ जाता है या मांसपेशियां मोटी और सख्त हो जाती हैं. नतीजतन, दिल के लिए शरीर के बाकी हिस्सों में खून पंप करना मुश्किल हो जाता है. अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह स्थिति हार्ट फेलियर का कारण बन सकती है.

क्योंकि कार्डियोमायोपैथी समय के साथ आपके दिल को कमजोर कर देती है, इसलिए इससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है. यह मुख्य रूप से चार तरह का होता है, जिसमें डाइलेटेड, हाइपरट्रॉफिक, रिस्ट्रिक्टिव और एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर शामिल हैं. इसके इलाज में दवाएं और कभी-कभी सर्जिकल डिवाइस और हार्ट सर्जरी शामिल हैं. गंभीर कार्डियोमायोपैथी वाले कुछ लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. इलाज कार्डियोमायोपैथी के प्रकार और यह कितनी गंभीर है, इस पर निर्भर करता है.

कार्डियोमायोपैथी के लक्षण
कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित कुछ लोगों में कभी कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. वहीं, कुछ अन्य लोगों में, जैसे-जैसे यह स्थिति बिगड़ती है, लक्षण सामने आने लगते हैं. कार्डियोमायोपैथी के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

  • सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना, फिर चाहे आप कोई काम कर रहे हों या आराम कर रहे हों.
  • सीने में दर्द, खासकर कोई पिजिकल एक्टिविटी करने या भारी भोजन करने के बाद.
  • दिल की धड़कनों का तेज, जोरदार या फड़फड़ाता हुआ महसूस होना.
  • पैरों, टखनों, पंजों, पेट के हिस्से और गर्दन की नसों में सूजन आना.
  • शरीर में तरल पदार्थ जमा होने के कारण पेट का फूलना.
  • लेटने पर खांसी आना.
  • सीधे लेटकर सोने में दिक्कत होना.
  • आराम करने के बाद भी थकान महसूस होना.
  • चक्कर आना.
  • बेहोश हो जाना.

कार्डियोमायोपैथी का कारण
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कार्डियोमायोपैथी, (जिसे दिल की मांसपेशियों की बीमारी कहते हैं) कई वजहों से हो सकती है, जिसमें जेनेटिक बीमारी, लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर, वायरल इन्फेक्शन या बहुत ज्यादा शराब पीना शामिल है. कई मामलों में, इसका सही कारण पता नहीं चल पाता है.
कार्डियोमायोपैथी के मुख्य कारणों और रिस्क फैक्टर्स में ये भी शामिल हो सकते हैं...

  • लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहना.
  • हार्ट अटैक से हार्ट टिशू को नुकसान पहुंचना.
  • लंबे समय तक हार्ट रेट का तेज होना.
  • हार्ट वाल्व की समस्याएं.
  • COVID-19 संक्रमण भी इसका कारण हो सकता है.
  • कुछ इन्फेक्शन, खासकर वे जो हार्ट में सूजन पैदा करते हैं. जैसे कि...
  • मेटाबोलिक डिसऑर्डर, जैसे मोटापा, थायरॉइड की बीमारी या डायबिटीज.
  • डाइट में जरूरी विटामिन या मिनरल की कमी, जैसे थायमिन (विटामिन B-1).
  • प्रेग्नेंसी में दिक्कतें.
  • दिल की मांसपेशियों में आयरन का जमाव, जिसे हीमोक्रोमैटोसिस कहते हैं.
  • शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन वाली सेल्स की छोटी गांठों का बढ़ना, जिसे ग्रैनुलोमा कहते हैं. जब यह दिल या फेफड़ों में होता है, तो इसे सारकॉइडोसिस कहते हैं.
  • अंगों में अनियमित प्रोटीन का जमाव, जिसे एमाइलॉयडोसिस कहते हैं.
  • कनेक्टिव टिशू की बीमारियां.
  • कई सालों तक बहुत ज्यादा शराब पीना.
  • कोकेन, एम्फैटेमिन या एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल
  • कैंसर के इलाज के लिए कुछ कीमोथेरेपी दवाओं और रेडिएशन का इस्तेमाल.

डॉक्टर को कब दिखाएं
अगर आपको कार्डियोमायोपैथी के इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, तो अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से मिलें. अगर आप बेहोश हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है या सीने में दर्द कुछ मिनट से ज्यादा रहता है, तो अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें. कुछ तरह की कार्डियोमायोपैथी परिवारों में भी फैल सकती है. अगर आपको यह बीमारी है, तो आपका हेल्थकेयर प्रोफेशनल आपके परिवार के सदस्यों को चेकअप कराने की सलाह दे सकता है.

कॉम्प्लीकेशंस क्या होती है?
कार्डियोमायोपैथी से गंभीर मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं...

  • हार्ट फेलियर- हृदय शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप करने में असमर्थ हो जाता है, और बिना इलाज के, हार्ट फेलियर हो जाता है. जब हृदय शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप करने में विफल रहता है, तो इस स्थिति को हार्ट फेलियर के रूप में जाना जाता है.
  • खून के थक्के- दिल की खराब पंपिंग की वजह से खून की रफ्तार धीमी हो सकती है और उसमें थक्के बन सकते हैं. जब ये थक्के (एम्बोलिज्म) टूटकर खून के जरिए दिमाग या फेफड़ों तक पहुंचते हैं, तो वे जानलेवा स्ट्रोक या हार्ट अटैक का कारण बनते हैं..
  • हार्ट वाल्व की समस्याएं- जब कार्डियोमायोपैथी के कारण दिल की मांसपेशियां फैल जाती हैं या बढ़ जाती हैं. तो दिल का आकार बढ़ने से वाल्व के किनारे एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं.अगर वाल्व से खून पीछे की तरफ जाता है, तो इससे फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है. यह जानलेवा हो सकता है.
  • कार्डियक अरेस्ट और अचानक मौत- कार्डियोमायोपैथी से दिल की धड़कनें अनियमित हो सकती हैं जिससे बेहोशी हो सकती है. कभी-कभी, अनियमित दिल की धड़कनें अचानक मौत का कारण बन सकती हैं. अगर दिल ठीक से धड़कना बंद कर दे, तो इसे कार्डियक अरेस्ट (SCA) कहते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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