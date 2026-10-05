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एंडोमेट्रियोसिस चुपचाप बढ़ा रहा है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा? हर 7 में से 1 महिला को प्रभावित

एंडोमेट्रियोसिस चुपचाप बढ़ा रहा है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा? हर 7 में से 1 महिला को प्रभावित ( GETTY IMAGES )

एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं को होने वाली एक बहुत पीड़ादायक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. हाल की मेडिकल स्टडीज के अनुसार, दुनिया भर में सात में से एक महिला इस कंडीशन से परेशान है. यह बीमारी न केवल महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी काफी बढ़ा देती है. एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 46 फीसदी तक अधिक होता है. यह संबंध उन महिलाओं ( प्रीमोनोपॉजल और बिना मोटापे वाली महिलाओं) में सबसे मजबूद देखा गया है. जिन्हें आमतौर पर डायबिटीज के कम जोखिम वाला माना गया है.