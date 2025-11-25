ETV Bharat / health

क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ लेवल बन सकता है किडनी फेलियर का कारण, जानें बढ़े हुए Creatinine के लक्षण और इलाज

दिल के बाद, किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. दोनों ही जिंदगी के लिए जरूरी हैं. किडनी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है. किडनी बहुत मेहनत करती हैं. लेकिन, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्रिएटिनिन नाम का एक केमिकल होता है. यह मसल्स में क्रिएटिनिन नाम के प्रोटीन के टूटने से बनता है. यह यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है. लेकिन, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तब खून में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है. क्रिएटिनिन का लेवल जितना ज्यादा होगा, किडनी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा. इसलिए, किडनी की हेल्थ बनाए रखने के लिए क्रिएटिनिन के लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है. आप इसे कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? जब खून में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है तो आपको क्या लक्षण महसूस होते हैं? आइए इस खबर में जानते हैं...

ब्लड टेस्ट के जरिए

डॉक्टर आपकी किडनी के काम करने के तरीके को चेक करने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं. यह एक ब्लड टेस्ट है जो खून में क्रिएटिनिन के लेवल को मापता है. क्रिएटिनिन एक मसल वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे किडनी फिल्टर करती है. अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है.

प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ डॉ. दिव्या गुप्ता का कहना है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.5 और 1.2 mg/dL के बीच है, तो यह आमतौर पर इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है. लेकिन, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.2 से ज्यादा है, तो आपकी किडनी पर असर पड़ने की संभावना है. दूसरे शब्दों में, प्रतिशत जितना अधिक होगा, आपकी किडनी का काम उतना ही गंभीर होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 mg से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी 80 प्रतिशत से ज्यादा किडनी खराब हो गई है.

खून में क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण