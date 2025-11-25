ETV Bharat / health

क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ लेवल बन सकता है किडनी फेलियर का कारण, जानें बढ़े हुए Creatinine के लक्षण और इलाज

हमारी किडनी खून में पानी, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स का सही बैलेंस बनाए रखती है और एसिड्स को हटाती है...

Elevated creatinine levels can lead to kidney failure; learn about its symptoms and treatment.
क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ लेवल बन सकता है किडनी फेलियर का कारण (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 25, 2025 at 3:33 PM IST

4 Min Read
दिल के बाद, किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. दोनों ही जिंदगी के लिए जरूरी हैं. किडनी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है. किडनी बहुत मेहनत करती हैं. लेकिन, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्रिएटिनिन नाम का एक केमिकल होता है. यह मसल्स में क्रिएटिनिन नाम के प्रोटीन के टूटने से बनता है. यह यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है. लेकिन, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तब खून में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है. क्रिएटिनिन का लेवल जितना ज्यादा होगा, किडनी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा. इसलिए, किडनी की हेल्थ बनाए रखने के लिए क्रिएटिनिन के लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है. आप इसे कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? जब खून में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है तो आपको क्या लक्षण महसूस होते हैं? आइए इस खबर में जानते हैं...

ब्लड टेस्ट के जरिए
डॉक्टर आपकी किडनी के काम करने के तरीके को चेक करने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं. यह एक ब्लड टेस्ट है जो खून में क्रिएटिनिन के लेवल को मापता है. क्रिएटिनिन एक मसल वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे किडनी फिल्टर करती है. अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है.

प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ डॉ. दिव्या गुप्ता का कहना है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.5 और 1.2 mg/dL के बीच है, तो यह आमतौर पर इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है. लेकिन, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.2 से ज्यादा है, तो आपकी किडनी पर असर पड़ने की संभावना है. दूसरे शब्दों में, प्रतिशत जितना अधिक होगा, आपकी किडनी का काम उतना ही गंभीर होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 mg से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी 80 प्रतिशत से ज्यादा किडनी खराब हो गई है.

खून में क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण

  • हाई प्रोटीन का सेवन
  • दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक उपयोग
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • डायबिटीज
  • किडनी इन्फेक्शन
  • प्रोस्टेट सूजन

कुछ लक्षण जो ब्लड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का संकेत दे सकते हैं, उनमें शामिल हैं...

  • यूरिन का रंग बदलना
  • मांसपेशियों में ऐंठन
  • भूख न लगना
  • थकान
  • मतली या उल्टी
  • आंखों के आसपास सूजन
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरों या टखनों में सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं.

2018 में "जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी" में छपी एक स्टडी के अनुसार, रिसर्चर्स ने पाया कि किडनी की बीमारी वाले जिन लोगों के पैरों या टखनों में सूजन थी, उनके ब्लड क्रिएटिनिन लेवल भी ज्यादा थे.

क्रिएटिन लेवल कैसे कम करें?

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई-प्रोटीन मीट खाने से खून में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है.
  • अगर क्रिएटिनिन लेवल लंबे समय तक हाई रहता है, तो इससे किडनी डैमेज हो सकती है. इसलिए, आपको मीट कम खाना चाहिए.
  • हर दिन अपनी डाइट में हाई-फाइबर वाले ताजे फल और सब्जियां शामिल करें.
  • साबुत अनाज खाना भी अच्छा है.
  • नमक कम खाएं.
  • जंक फूड और फास्ट फूड से दूर रहें.
  • खूब पानी पिएं. दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं.
  • हर्बल टी पिएं.
  • शराब कम पिएं और स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दें.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ़ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

