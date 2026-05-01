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उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा डायबिटीज, प्रदेश में 3 लाख से अधिक मरीज होने की आशंका

उत्तराखंड में डायबिटीज के बढ़ते मरीजों की संख्या से निपटने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर रोहित सोनी की विस्तृत रिपोर्ट.

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उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेजी से पैर प्रसार रहा डायबिटीज (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2026 at 1:09 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 1:16 PM IST

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देहरादून: मधुमेह यानी डायबिटीज एक वैश्विक बीमारी है, जिसके मरीज हर देश में मौजूद हैं. ऐसे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है. वर्तमान स्थिति यह है कि डायबिटीज पहले एक स्पेसिफिक उम्र के बाद लोगों को होती थी. लेकिन आज के इस दौर में नवजात से लेकर युवाओं को भी डायबिटीज की बीमारी हो रही है, जो एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. आइए जानते हैं उत्तराखंड में डायबिटीज मरीजों की स्थिति क्या है और डायबिटिक मरीजों के उपचार के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज कोई दुर्लभ बीमारी नहीं रही है. बल्कि ये बीमारी आम होती जा रही है. पहले डायबिटीज की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों की ही बीमारी मानी जाती थी. लेकिन वर्तमान समय में ये बीमारी छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को अपने चपेट में ले रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में करीब 7.70 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं. समय के साथ डायबिटीज से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. इससे यह बीमारी शरीर को अंदर से खोखला करने लग जाती है.

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेजी से पैर प्रसार रहा डायबिटीज (VIDEO-ETV Bharat)

कब होता है डायबिटीज: डायबिटीज की बीमारी लोगों को तब होती है, जब उनका शरीर इंसुलिन हार्मोन का सही उत्पादन या फिर उपयोग नहीं कर पता है. क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है. डायबिटीज होने के तमाम कारण है जिसमें अनियमित जीवन शैली यानी जंक फूड का सेवन, कम व्यायाम और तनाव है. इसके अलावा, आनुवंशिक कारक भी है, जिसके तहत परिवार कि किसी सदस्य के डायबिटीज होने पर उसके आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज होने की संभावना दो गुनी हो जाती है. यही नहीं, बच्चों में डायबिटीज का खतरा भी मंडरा रहा है क्योंकि वर्तमान समय में फास्ट फूड और स्क्रीन टाइम को बच्चों में डायबिटीज होने का जिम्मेदार माना जा रहा है.

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डायबिटीज के लक्षण (PHOTO-ETV Bharat)

डायबिटीज के लक्षण: डायबिटीज की बीमारी होने पर शरीर में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं. शुरुआती दौर में बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन घटना, थकान, धुंधला दिखना या घाव देर से ठीक होना, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. लिहाजा, अगर किसी भी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय पर ही डायबिटीज बीमारी को कंट्रोल किया जा सके. ऐसे में ब्लड शुगर से बचने और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और नियमित चेकअप बेहद जरूरी है.

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कैसे होता है डायबिटीज. (PHOTO-ETV Bharat)

मुख्य रूप से तीन तरह के डायबिटीज होते हैं:

  • टाइप-1 डायबिटीज: ऑटोइम्यून की वजह से शरीर में इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है. टाइप-1 डायबिटीज से ज्यादातर बच्चे और युवा प्रभावित होते हैं.
  • टाइप-2 डायबिटीज: ये डायबिटीज सबसे आम है जो 30 साल से अधिक उम्र के लोगों में होता है. जो जीवन शैली से जुड़ा हुआ है.
  • जेस्टेशनल डायबिटीज: यह डायबिटीज महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होता है. जो गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकता है.

बच्चों और युवाओं को खतरा: डायबिटीज बीमारी देश दुनिया के साथ ही उत्तराखंड में भी तेजी से पैर पास रहा है. यह बीमारी न सिर्फ उम्र दराज लोगों को हो रही है, बल्कि बच्चों और युवाओं को भी तेजी से अपने चपेट में ले रही है. यही वजह है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर टाइप 1 डायबिटीज प्रबंधन के लिए पहली बार राज्य स्तरीय गाइडलाइन जारी की थी. ताकि उत्तराखंड में टाइप- 1 डायबिटीज से प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्थित, वैज्ञानिक और मानवीय स्वास्थ्य प्रणाली (ह्यूमन हेल्थ सिस्टम) स्थापित किया जा सकें. क्योंकि, टाइप 1 डायबिटीज मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं में पाई जाती है और उपचार में देरी होने पर जीवन को खतरे में डाल सकती है.

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डायबिटीज बीमारी तीन प्रकार की होती है. (PHOTO-ETV Bharat)

डायबिटीज मरीजों का चिन्हिकरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में दिसंबर 2024 को प्रदेश के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में टाइप वन डायबिटीज प्रोग्राम को लॉन्च किया था. इसके बाद 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से टाइप वन डायबिटीज प्रोग्राम को प्रदेश के सभी जिलों में लॉन्च किया गया. जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में 16 गुब्बारा क्लीनिक (GUBARA Clinics) संचालित किए जा रहे हैं. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक टाइप वन डायबिटीज के 326 लोगों को चिन्हित कर नामांकित किया गया है. जबकि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य में मधुमेह से प्रभावित 800 लोगों तक इस कार्यक्रम की सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

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जानिए क्यों होता है डायबिटीज (PHOTO-ETV Bharat)

प्रदेश में टाइप वन डायबिटीज के चिन्हित मरीज:

  • अल्मोड़ा जिले में 7 लोग चिन्हित किए गए है.
  • बागेश्वर जिले में 1 लोग चिन्हित किए गए है.
  • चमोली जिले में 4 लोग चिन्हित किए गए है.
  • चंपावत जिले में 6 लोग चिन्हित किए गए है.
  • देहरादून जिले में 185 लोग चिन्हित किए गए है.
  • हरिद्वार जिले में 99 लोग चिन्हित किए गए है.
  • नैनीताल जिले में 2 लोग चिन्हित किए गए है.
  • पौड़ी गढ़वाल जिले में 0 लोग चिन्हित किए गए है.
  • पिथौरागढ़ जिले में 2 लोग चिन्हित किए गए है.
  • रुद्रप्रयाग जिले में 11 लोग चिन्हित किए गए है.
  • टिहरी गढ़वाल जिले में 5 लोग चिन्हित किए गए है.
  • उधम सिंह नगर जिले में 3 लोग चिन्हित किए गए है.
  • उत्तरकाशी जिले में 1 लोग चिन्हित किए गए है.

प्रदेश भर में टाइप 1 डायबिटीज के 326 लोगों को चिन्हित कर नामांकित किया गया है.

टारगेटेड पापुलेशन के 7.7 फीसदी लोग डायबिटीज से ग्रसित होने की संभावना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड की ओर से प्रदेश भर में 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को टारगेट किया गया है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड ने प्रदेश में 39 लाख 85 हजार 960 लोगों को टारगेट पापुलेशन की श्रेणी में रखा है. जिसमें से अभी तक 32 लाख 20 हजार 563 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. तो वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अभी तक 22 लाख 20 हजार 142 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है. यानी टारगेटेड पापुलेशन के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 57 फीसदी लोगों की स्क्रीनिंग हुई है. जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस बात को मान रहा है कि टारगेटेड पापुलेशन के 7.7 फीसदी लोग डायबिटीज से ग्रसित होंगे. ऐसे में आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश भर में टाइप 2 डायबिटीज के करीब 3 लाख 6 हजार 919 मरीज होने की संभावना है. जिसमें से वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 लाख 24 हजार 535 मरीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है. यानी 41 फीसदी मरीज अंडर ट्रीटमेंट है. ये आंकड़ा 2024 से 28 मार्च 2026 तक का है.

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उत्तराखंड में टाइप 1 डायबिटीज के 326 लोगों को चिन्हित कर नामांकित किया गया है. (PHOTO-ETV Bharat)

प्रदेश में टाइप- 2 डायबिटीज के 3,06,919 मरीज होने की संभावना:

  • अल्मोड़ा जिले में 15, 523 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 3,774 उपचार ले रहे हैं.
  • बागेश्वर जिले में 7,917 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 1,343 उपचार ले रहे हैं.
  • चमोली जिले में 9,912 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 5,014 उपचार ले रहे हैं.
  • चंपावत जिले में 7,007 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 3,384 उपचार ले रहे हैं.
  • देहरादून जिले में 55,672 मरीज होने की संभावना, जिसमें से 27,360 उपचार ले रहे हैं.
  • हरिद्वार जिले में 62,029 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 25,232 उपचार ले रहे हैं.
  • नैनीताल जिले में 31,323 मरीज होने की संभावना, जिसमें से 18,269 उपचार ले रहे हैं.
  • पौड़ी गढ़वाल जिले में 16,925 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 7,053 उपचार ले रहे हैं.
  • पिथौरागढ़ जिले में 13,874 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 3,430 उपचार ले रहे हैं.
  • रुद्रप्रयाग जिले में 7,324 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से 2,934 उपचार ले रहे हैं.
  • टिहरी गढ़वाल जिले में 15,593 मरीज होने की संभावना, जिसमें से 6,872 उपचार ले रहे हैं.
  • उधम सिंह नगर जिले में 54,104 मरीज होने की संभावना, जिसमें से 16,439 उपचार ले रहे हैं.
  • उत्तरकाशी जिले में 9,716 मरीज होने की संभावना, जिसमें से 3,431 उपचार ले रहे हैं.

प्राइवेट अस्पताल और क्लीनिक में उपचार कराने वाले मरीजों का डाटा नहीं: हालांकि, ये सभी आंकड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं और सरकारी अस्पतालों में यह सभी मरीज उपचार ले रहे हैं. लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या और अधिक है, जो निजी अस्पतालों या क्लीनिक से उपचार करवा रहे हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोग डायबिटीज बीमारी के प्रति जागरूक हो और समय पर उपचार ले सकें.

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प्रदेश में टाइप- 2 डायबिटीज के 3,06,919 मरीज होने की संभावना (PHOTO-ETV Bharat)

ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तराखंड की निदेशक डॉ. रश्मि पंत ने बताया कि,

प्रदेश में 1 लाख 24 हजार 535 डायबिटीज मरीज हैं, जो सरकारी केंद्रों से उपचार ले रहे हैं. इसके अलावा विभाग की कोशिश है कि ऐसे लोग जो निजी अस्पतालों या क्लीनिक से उपचार ले रहे हैं, उनका भी डाटा उन्हें मिल सके.
-डॉ. रश्मि पंत, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड-

उत्तराखंड के मैदानी जिलों के साथ ही पर्वतीय जिलों में भी डायबिटीज से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मैदानी क्षेत्र के मुकाबले काफी अधिक फिजिकली फिट होते हैं. जिसकी मुख्य वजह है कि न सिर्फ वह खेतों में काम करते हैं बल्कि ऑर्गेनिक भोजन का सेवन करते हैं. बावजूद इसके पर्वतीय क्षेत्रों में डायबिटीज के मामलों का बढ़ना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. जिसके सवाल पर एनएचएम उत्तराखंड की निदेशक डॉ रश्मि पंत ने कहा कि,

एनएचएम उत्तराखंड के तहत चलाए जा रहे प्रोग्राम के जरिए प्रदेश भर में स्क्रीनिंग की जा रही है. यही वजह है कि डायबिटीज से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है.
-डॉ. रश्मि पंत, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड-

ग्रामीण क्षेत्रों में शुगर और कैंसर से ज्यादा मौतें: इसके साथ ही लोग पहले के मुकाबले अब अपने हेल्थ को लेकर काफी अधिक अलर्ट से हो गए हैं. छोटी-मोटी बीमारी से लेकर किसी भी बीमारी तक लोग तत्काल उपचार पर जोर देते हैं. यही वजह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी ब्लड शुगर के मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं. हालांकि, स्क्रीनिंग के दौरान जब डायबिटीज के मरीजों का पता चलता है तो तत्काल उनका उपचार भी किया जाता है. भारत सरकार की ओर से जो इंडिकेट किए गए हैं, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मौतें शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से ही हो रही है. यही वजह है कि 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक डायबिटीज से ग्रसित मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज किया जा सके.

डॉ. रश्मि पंत ने बताया कि,

पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में डायबिटीज के मामले बढ़ने के पीछे की एक वजह ये भी है कि वहां पर चाय का सेवन भी काफी अधिक होता है. जिसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल काफी अधिक किया जाता है. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना अधिक खा रहे हैं, जिसमें चावल और रोटी शामिल है. जबकि लोगों को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कम से कम करें. साथ ही चावल का सेवन भी कम करने के साथ ही सिर्फ गेहूं के आटे का सेवन न करें, बल्कि गेहूं के आटे में अन्य मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, रागी, चना और जौ) को भी शामिल करें.
-डॉ. रश्मि पंत, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड-

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Last Updated : May 1, 2026 at 1:16 PM IST

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