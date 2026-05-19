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अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ इबोला वायरस, 131 लोगों की मौत हुई मौत, जानिए भारत में यह खतरा कितना गंभीर?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो (DRC) और युगांडा में इबोला के प्रकोप को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है. पूर्वी कांगो में, इबोला वायरस के दुर्लभ 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन के प्रकोप के कारण 131 लोगों की मौत हो गई है और 500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं. इसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए, WHO ने इस महामारी के तेजी से फैलने पर चिंता व्यक्त की है. कांगो के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, सैमुअल रोजर काम्बा ने आज बताया कि प्रभावित इलाकों में 513 संदिग्ध मामले और 131 मौतें दर्ज की गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ये संदिग्ध मौतें हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहा?

X Handle पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. हालांकि, इसके साथ यह भी स्पष्ट किया है कि यह संकट कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मतलब, WHO ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह दी है. हालांकि, सावधानी बरतने और इंस्पेक्शन करने की सलाह दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ इबोला वायरस: WHO (AP)

कोविड-19 की तरह नहीं है खतरनाक

आपको बता दें कि इबोला का फैलना अभी कोविड-19 की तरह 'एपिडेमिक इमरजेंसी' की कैटेगरी में नहीं है. इबोला एक बहुत कम फैलने वाली लेकिन बहुत जानलेवा बीमारी है. यह आम फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलती, बल्कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ (जैसे खून, लार या पसीना) के सीधे संपर्क में आने से ज्यादा तेजी से फैलती है. यह उल्टी, खून या सीमेन जैसे शरीर के फ्लूइड्स के जरिए तेजी से फैल सकती है. हालांकि इस बीमारी का इंफेक्शन रेयर है, लेकिन यह बहुत सीरियस है और ज्यादातर मामलों में जानलेवा साबित होती है. WHO के मुताबिक, अभी तक इसका कोई स्वीकृत इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है.

ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करना क्या दर्शाता है?

लखनऊ के चेसी मोहनलालगंज स्थित मेडिकल ऑफिसर डॉ. अभयानंद का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) का कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के फैलने को 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित करना बहुत सही समय पर उठाया गया और अच्छा कदम है. यह फैसला दुनिया भर में सावधानी बढ़ाने, तेजी से मेडिकल रिस्पॉन्स टीम तैनात करने लिए जरूरी था. यह इमरजेंसी घोषणा बीमारी की गंभीरता और खतरे को दिखाने के लिए की है.

डॉ. अभयानंद के मुताबिक, इस बीमारी के फैलने की वजह इबोला का बहुत रेयर 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी इसके लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं है, और इससे होने वाली मौत की दर बहुत ज्यादा है. इन हालात में, इमरजेंसी की घोषणा से इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ-साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और अफ्रीका के CDC जैसे ऑर्गनाइजेशन भी प्रभावित इलाकों में मिलकर काम कर पाएंगे. इससे मेडिकल रिसर्च, आइसोलेशन फैसिलिटी और टेक्निकल मदद तक जल्दी पहुंच पक्की होगी.