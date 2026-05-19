अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ इबोला वायरस, 131 लोगों की मौत हुई मौत, जानिए भारत में यह खतरा कितना गंभीर?
इबोला एक गंभीर, जानलेवा वायरल हेमोरेजिक बुखार है. एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है. लेखक- स्नेहा भारती
Published : May 19, 2026 at 4:02 PM IST
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो (DRC) और युगांडा में इबोला के प्रकोप को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है. पूर्वी कांगो में, इबोला वायरस के दुर्लभ 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन के प्रकोप के कारण 131 लोगों की मौत हो गई है और 500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं. इसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए, WHO ने इस महामारी के तेजी से फैलने पर चिंता व्यक्त की है. कांगो के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, सैमुअल रोजर काम्बा ने आज बताया कि प्रभावित इलाकों में 513 संदिग्ध मामले और 131 मौतें दर्ज की गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ये संदिग्ध मौतें हैं
विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहा?
X Handle पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. हालांकि, इसके साथ यह भी स्पष्ट किया है कि यह संकट कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मतलब, WHO ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह दी है. हालांकि, सावधानी बरतने और इंस्पेक्शन करने की सलाह दी गई है.
कोविड-19 की तरह नहीं है खतरनाक
आपको बता दें कि इबोला का फैलना अभी कोविड-19 की तरह 'एपिडेमिक इमरजेंसी' की कैटेगरी में नहीं है. इबोला एक बहुत कम फैलने वाली लेकिन बहुत जानलेवा बीमारी है. यह आम फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलती, बल्कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ (जैसे खून, लार या पसीना) के सीधे संपर्क में आने से ज्यादा तेजी से फैलती है. यह उल्टी, खून या सीमेन जैसे शरीर के फ्लूइड्स के जरिए तेजी से फैल सकती है. हालांकि इस बीमारी का इंफेक्शन रेयर है, लेकिन यह बहुत सीरियस है और ज्यादातर मामलों में जानलेवा साबित होती है. WHO के मुताबिक, अभी तक इसका कोई स्वीकृत इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है.
ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करना क्या दर्शाता है?
लखनऊ के चेसी मोहनलालगंज स्थित मेडिकल ऑफिसर डॉ. अभयानंद का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) का कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के फैलने को 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित करना बहुत सही समय पर उठाया गया और अच्छा कदम है. यह फैसला दुनिया भर में सावधानी बढ़ाने, तेजी से मेडिकल रिस्पॉन्स टीम तैनात करने लिए जरूरी था. यह इमरजेंसी घोषणा बीमारी की गंभीरता और खतरे को दिखाने के लिए की है.
डॉ. अभयानंद के मुताबिक, इस बीमारी के फैलने की वजह इबोला का बहुत रेयर 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी इसके लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं है, और इससे होने वाली मौत की दर बहुत ज्यादा है. इन हालात में, इमरजेंसी की घोषणा से इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ-साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और अफ्रीका के CDC जैसे ऑर्गनाइजेशन भी प्रभावित इलाकों में मिलकर काम कर पाएंगे. इससे मेडिकल रिसर्च, आइसोलेशन फैसिलिटी और टेक्निकल मदद तक जल्दी पहुंच पक्की होगी.
डॉ. अभयानंद का कहना है कि आज की दुनिया में ट्रैवल के जरिए वायरस तेजी से फैल सकते हैं. इस चेतावनी की वजह से, भारत समेत दुनिया के दूसरे देश एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग को और मजबूत कर सकते हैं. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है. इबोला, कोविड-19 की तरह हवा से नहीं फैलता है. यह इन्फेक्टेड व्यक्ति के खून या बॉडी फ्लूइड के सीधे कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है. यह इमरजेंसी किसी महामारी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम है ताकि इन्फेक्शन को शुरुआती स्टेज में ही खत्म किया जा सके. अभी तक, भारत में इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में स्थिति का आकलन करने और भविष्य में आने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए देश की तैयारी देखने के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की.
डॉ. अभयानंद का कहना है कि इबोला एक वायरल बीमारी है, यह 4 तरह की होती है (जायरा सूडान, बुंडिबुग्यो, ताइफारेस्ट, और जायरा इबोलावायरस) जो इंसानों को इंफेक्ट करते हैं. ये वायरस चैंप्स, बंदर, हिरण, सूअर, चमगादड़ और कुछ और जानवरों में पाए जाते हैं. वर्तमान में, दुर्लभ बुंडिग्यो इबोला स्ट्रेन लोगों में तेजी से फैल रही है. फिलहाल इस बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन के खिलाफ कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या खास दवा उपलब्ध नहीं है. केवल जायरा इबोलावायरस स्ट्रेन की रोकथाम और बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्वीकृत प्रभावी टीके उपलब्ध हैं. यह टीका केवल इसी स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करता है और वायरस के अन्य प्रकारों या मारबर्ग वायरस से बचाव नहीं करता है.
इससे बचाव के उपाय
डॉ. अभयानंद का कहना है कि बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से बचें, जिसमें शामिल हैं...
- बीमार लोगों का खून, यूरिन, मल, लार, पसीना, उल्टी, ब्रेस्ट मिल्क, एमनियोटिक फ्लूइड, सीमेन, और वजाइनल फ्लूइड
- ध्यान दें कि इबोला बीमारी से ठीक हुए व्यक्ति के सीमेन में तब तक वायरस नहीं होता, जब तक टेस्टिंग से पता न चल जाए.
इसके अलावा, इन चीजों के संपर्क में आने से बचें, जिसमें शामिल है...
- कपड़े, बिस्तर, सुई, मेडिकल इक्विपमेंट, या दूसरी चीजें जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के खून या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आई हों
- किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर जिसे इबोला बीमारी होने का शक हो या कन्फर्म हो (जैसे, अंतिम संस्कार या दफनाने के दौरान)
- चमगादड़, जंगली हिरण, प्राइमेट, और इन या अनजान जानवरों का खून, फ्लूइड, या कच्चा मांस. कुछ मामलों में गाय या भैंस, लेकिन यह बहुत कम होता है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)