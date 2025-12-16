ETV Bharat / health

साइलेंट किलर' बनता जा रहा सोडियम, ज्यादा नमक खाने से हार्ट फेलियर का खतरा! वैज्ञानिकों ने बताई वजह

साइलेंट किलर' बनता जा रहा सोडियम, ज्यादा नमक खाने से हार्ट फेलियर का खतरा! वैज्ञानिकों ने बताई वजह ( GETTY IMAGES AND CANVA GRAPHIC )

साइलेंट किलर' बनता जा रहा सोडियम, ज्यादा नमक खाने से हार्ट फेलियर का खतरा! वैज्ञानिकों ने बताई वजह (ETV Bharat)

आजकल लाइफस्टाइल की वजह से BP और कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम हो गई है. इन दोनों समस्याओं का सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है. ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण प्रोसेस्ड फूड, गलत डाइट, स्ट्रेस और नींद की कमी है. जब दिल की सेहत की बात आती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि नमक दिल को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में इस खबर में जानें कि क्या सच में दिल को हेल्दी रखने के लिए नमक का सेवन कम करना चाहिए...

साइलेंट किलर' बनता जा रहा सोडियम, ज्यादा नमक खाने से हार्ट फेलियर का खतरा! वैज्ञानिकों ने बताई वजह (GETTY IMAGES)

medlineplus.gov की वेबसाइट के मुताबिक , नमक किचन की सबसे जरूरी चीजों में से एक है. यह खाने का स्वाद बढ़ाता है और सेहत से भी जुड़ा होता है. अगर शरीर में नमक कम या ज्यादा हो जाए, तो इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत पर पड़ता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्ट फेलियर और सोडियम लेने के बीच गहरा संबंध है. हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन वाला खून ठीक से पंप नहीं कर पाता. इससे शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है. ज्यादा सोडियम खाने से फ्लूइड जमा होने की समस्या बढ़ सकती है, जिससे सूजन, वजन बढ़ना और सांस फूलने जैसे लक्षण हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, नमक (सोडियम) का सेवन कम करने से इन लक्षणों को रोकने में मदद मिल सकती है. अनजाने में ज्यादा सोडियम खाने, या ऐसी दवाएं लेने से जो शरीर में सोडियम जमा करती हैं (जैसे आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन जैसी NSAIDs), जो हार्ट फेलियर की स्थिति और खराब हो सकती है. इसलिए नमक कम करना और दवाओं का ध्यान रखना जरूरी है.

रोजाना कितना सोडियम खाना चाहिए?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हर दिन 2,300 mg से ज्यादा सोडियम न लेने की सलाह देता है, और ज्यादातर वयस्कों के लिए आइडियल लिमिट हर दिन 1,500 mg है. सोडियम के सेवन पर हुई स्टडीज से पता चलता है कि 10 में से 9 अमेरिकी रोजाना औसतन 3,400 mg सोडियम लेते हैं. यह बहुत अधिक है और दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर के लिए खराब है.

अपने दिल को हेल्दी रखें

हमारे दिल की सेहत के लिए सोडियम का सेवन कम करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सोडियम दिल के लिए नुकसानदायक होता है, और साथ ही, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए और कौन से पौष्टिक खाने चाहिए. अपने सोडियम इनटेक पर नजर रखने और उसे जरूरी लेवल पर रखने के साथ-साथ, आपको दिल की सेहत के लिए इन टिप्स को भी फॉलो करना चाहिए, जैसे कि

साइलेंट किलर' बनता जा रहा सोडियम, ज्यादा नमक खाने से हार्ट फेलियर का खतरा! वैज्ञानिकों ने बताई वजह (CANVA)

रंग-बिरंगे फल और सब्जियां खाएं और अपनी डाइट को रंगीन बनाएं.

साबुत अनाज वाले खाने चुनें और रिफाइंड अनाज का सेवन कम करें.

कम फैट वाले या फैट-फ्री डेयरी प्रोडक्ट चुनें.

चिकन का स्किन हटाकर खाएं.

हफ्ते में कम से कम दो बार मछली खाएं.

अपनी डाइट में बिना नमक वाले फल और फलियां शामिल करें.

नॉन-ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें.

रेड मीट सहित सैचुरेटेड फ़ैट का सेवन कम करें.

मीठे और शुगर वाले ड्रिंक्स का सेवन कम करें.

ट्रांस फैट से बचें.

खाने में अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करें- खाने में अलग-अलग हर्ब्स (जड़ी-बूटियों) और मसालों का इस्तेमाल करने से स्वाद बढ़ता है और यह दिल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं और आपके दिल को हेल्दी रख सकते हैं.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)