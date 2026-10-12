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मूंगफली खाने से कम होता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा: जानिए क्या कहती है स्टडी?

मूंगफली खाने से कम होता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा: जानिए क्या कहती है स्टडी? ( ETV Bharat )

बहुत से लोग मूंगफली खाना पसंद करते हैं और अक्सर उन्हें भुनी हुई या उबली हुई मूंगफली ज्यादा अच्छी लगती है. पोषक तत्वों से भरपूर मूंगफली को सही मात्रा और सही समय पर खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं. हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि मूंगफली और पीनट बटर ब्लड लिपिड लेवल को बेहतर बनाने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

रिसर्च में क्या पता चला