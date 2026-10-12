मूंगफली खाने से कम होता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा: जानिए क्या कहती है स्टडी?
सेचुरेटेड फैट का सेवन कम करने या उसकी जगह अनसेचुरेटेड फैट लेने से ब्लड लिपिड प्रोफाइल में सुधार होता है और सूजन कम होती है...
Published : October 12, 2026 at 3:30 PM IST
बहुत से लोग मूंगफली खाना पसंद करते हैं और अक्सर उन्हें भुनी हुई या उबली हुई मूंगफली ज्यादा अच्छी लगती है. पोषक तत्वों से भरपूर मूंगफली को सही मात्रा और सही समय पर खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं. हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि मूंगफली और पीनट बटर ब्लड लिपिड लेवल को बेहतर बनाने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.
रिसर्च में क्या पता चला
- 'फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन' में छपी छह महीने की एक स्टडी (जिसे 'अरस्तू स्टडी' (Aristotle Study) के नाम से जाना जाता है) में 63 ऐसे adults पर रिसर्च की गई, जिन्होंने अपनी रोजाना की डाइट में मूंगफली या मूंगफली से बनी चीजों को शामिल किया था.इसमें शामिल लोगों ने भुनी हुई मूंगफली (छिलके वाली), पीनट बटर या रिफाइंड मूंगफली का तेल खाया, ताकि रिसर्चर यह पता लगा सकें कि इसके फायदे पूरी मूंगफली से मिलते हैं या मुख्य रूप से उसमें मौजूद फैट से.
- स्टडी के नतीजों से पता चला कि जिन लोगों ने साबुत मूंगफली या पीनट बटर खाया, उनके खून में फैट के लेवल में सुधार हुआ, विशेष रूप से ट्राइग्लिसराइड के स्तर में. उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा होता है. शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि मूंगफली में पाए जाने वाले फाइबर और पॉलीफेनॉल, जिनमें उनकी त्वचा में मौजूद यौगिक भी शामिल हैं, उनके स्वस्थ वसा के साथ मिलकर इन लाभों में योगदान दे सकते हैं.
- पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में छपी एक अन्य स्टडी में हाई कोलेस्ट्रॉल वाले उन पुरुषों पर अध्ययन किया गया, जिन्होंने 4 हफ्तों तक डेली अपनी डाइट में मुट्ठी भर मूंगफली शामिल की थी. नतीजों से पता चला कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में सुधार हुआ और HDL (जिसे आम तौर पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है) में बढ़ोतरी हुई. स्टडी में दिल की बीमारी के जोखिम का पता लगाने वाले पैरामीटर्स में भी सुधार देखा गया.
- लंबे समय तक चली ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में नट्स खाने और दिल की सेहत के बीच संबंध का भी पता लगाया गया है. नर्सेस हेल्थ स्टडी' जैसी स्टडीज के डेटा से पता चलता है कि नट्स और पीनट बटर का नियमित सेवन करने से LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ब्लड लिपिड प्रोफाइल हेल्दी रहते हैं. हालांकि, ऑब्जर्वेशनल नतीजों से सिर्फ एक संबंध का पता चलता है. यह साबित नहीं करते कि केवल मूंगफली ही इन परिणामों का कारण है.
- पशुओं पर किए गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि मूंगफली एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ावा दे सकती है और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कारकों को प्रभावित कर सकती है. इंसानों पर इन नतीजों के लंबे समय तक रहने वाले असर को समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है.
ध्यान देने वाली बात
मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर और अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, जो इसे संतुलित आहार के लिए एक पौष्टिक और किफायती विकल्प बनाते हैं. बिना नमक वाली मूंगफली चुनना और उसे सीमित मात्रा में खाना, ज्यादा सोडियम और कैलोरी लेने से बचने में मदद कर सकता है. हालांकि मूंगफली दिल की सेहत के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन इसे नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल के अन्य तरीकों के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि उनके साथ एक अतिरिक्त चीज के तौर पर देखा जाना चाहिए.
सोर्स-
- https://idw-online.de/en/news878760
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916526003369?via%3Dihub
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)