मशरूम खाने से कैंसर और हार्ट डिजीज को रोकने में मिल सकती है मदद, जानें वैज्ञानिकों ने क्या कहा?
मशरूम में पावरफुल थेराप्यूटिक गुण होते हैं, जिनमें एंटीमाइक्रोबियल, एंटीट्यूमर, एंटीडायबिटिक, एंटीकैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव शामिल हैं.
Published : January 27, 2026 at 3:07 PM IST
कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है. अगर इसका जल्दी पता न चले, तो यह जानलेवा हो सकती है. कैंसर के कई कारण होते हैं, जिनमें खराब खाने की आदतें और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, साथ ही कई तरह के एनवायरनमेंटल और जेनेटिक कारण शामिल हैं. करीब एक दशक पहले तक, कैंसर को मौत की सजा माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को कैंसर हो जाए, तो उसे बचाया नहीं जा सकता. हालांकि, मेडिकल साइंस में नए आविष्कारों और साइंटिफिक खोजों की वजह से, अब न सिर्फ इस बीमारी का जल्दी पता लगाना आसान हो गया है, बल्कि लोग आसानी से ठीक भी हो रहे हैं. कैंसर के लिए कई असरदार दवाएं और थेरेपी उपलब्ध हैं, जो इस बीमारी से जुड़े जोखिमों को काफी कम कर सकती हैं.
बटन मशरूम कैंसर के इलाज में मददगार
इसी सिलसिले में, वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी खोज की है. हाल ही में हुए एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि मशरूम की कई प्रजातियों में कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं, ऐसी ही एक प्रजाति है बटन मशरूम. इस आसानी से मिलने वाले मशरूम में ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं. यह शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है. इसके साथ ही यह मशरूम हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम कर सकता है. लोग इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं. इस मशरूम का पाउडर वाला रूप भी बनाया जा रहा है और जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध होगा. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, मशरूम खाने से पेट के कैंसर (गैस्ट्रिक कैंसर) को रोकने में मदद मिल सकती है. (रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)
इस तरह यह कैंसर के मरीजों के इलाज में होता है असरदार
बता दें, कैंसर के उपचार में आमतौर पर सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी शामिल होती है. लेकिन, इन तकनीकों के कई अनडिजारेवल साइड इफेक्ट होते हैं, जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाई टॉक्सिसिटी लेबल, चिंता और मेंटल स्ट्रेस शामिल हैं. वहीं मशरूम में पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स का इस्तेमाल इन साइड इफेक्ट्स को कम करने और मौजूदा ट्रीटमेंट्स की असरदार क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है.
रोज कितने ग्राम मशरूम खा सकते हैं?
1966 से 2020 के बीच की गई 202 कैंसर स्टडीज के एक बड़े एनालिसिस से पता चला है कि रोजाना सिर्फ 18 ग्राम मशरूम खाने से कैंसर का खतरा 45 फीसदी तक कम हो सकता है. यह सुरक्षात्मक असर मुख्य रूप से एर्गोथियोनीन की वजह से होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अमीनो एसिड है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है. इसके साथ ही मशरूम सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसमें ढेर सारे पोषक तत्व और मिनरल्स होते हैं. ऑयस्टर मशरूम विटामिन B12 और विटामिन D का अच्छा सोर्स हैं. दूसरे तरह के मशरूम भी बहुत पौष्टिक होते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाते हैं.
रिसर्च क्या कहती है?
कैंसर के मरीजों को अक्सर अपनी डाइट में मशरूम शामिल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये फंगस कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े होते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ डाइट मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, लेकिन मशरूम में पाए जाने वाले कुछ कंपाउंड्स में ऐसे गुण दिखे हैं जो कैंसर के मरीजों को उनके इलाज के दौरान फायदा पहुंचा सकते हैं. मशरूम खाने की सलाह देने का एक मुख्य कारण उनका इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला असर है. मशरूम में बीटा-ग्लूकन नाम का एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, जो इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है. कीमोथेरेपी या रेडिएशन जैसे इलाज करवा रहे कैंसर के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, ऐसे में अपनी डाइट में मशरूम शामिल करने से शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मज़बूत करने में मदद मिल सकती है
रिसर्च अभी भी जारी है
कैंसर रिसर्च UK वेबसाइट के अनुसार, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि मशरूम या मशरूम के अर्क कैंसर को रोक सकते हैं या ठीक कर सकते हैं. शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि वे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं. रिसर्चर अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मशरूम कैंसर कोशिकाओं पर भी असर डाल सकते हैं. रिसर्च जारी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)