वजन कम करने से लेकर चमकदार त्वचा पाना चाहते रखने वालें लोग, अपने डाइट में जरूर शामिल करें यह मैजिकल फल

फल न सिर्फ स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इसमें शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E, फोलेट और पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं. कीवी फल को न्यूट्रिएंट्स का भंडार माना जाता है। यह विटामिन C का भी भंडार है. यह फल साल भर मिलता है. ग्लोइंग स्किन से लेकर हार्ट प्रोटेक्शन तक, यह फल हमें कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है. रोजाना कीवी खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? आइए जानते हैं.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जानें किवी खाने के फायदे

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है: कीवी फल में संतरे से ज्यादा विटामिन C होता है. इसलिए, इसे रेगुलर खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कीवी फल मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है. इसे खाने से सर्दी, बुखार, खांसी और दूसरी इंफेक्शन वाली बीमारियों से बचाव होता है.

दिल की सेहत को सुरक्षित रखता है: कीवी फल में मौजूद पोटैशियम दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है. कीवी फल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. खासकर, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. हाल ही में पब्लिश हुई एक स्टडी से पता चला है कि रोज एक कीवी फल खाने से ब्लड क्लॉट का खतरा कम होता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद फाइबर खराब फैट को कम करने में मदद करता है.

ग्लोइंग स्किन: कीवी स्किन की हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा खाना है. विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो स्किन को जवान और टाइट बनाए रखने के लिए जरूरी है. विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट धूप से होने वाले नुकसान और समय से पहले बुढ़ापे से लड़ने में मदद करते हैं.

डाइजेशन बेहतर करता है: कीवी फल में फाइबर भरपूर होता है, जो कब्ज को रोकने के लिए बहुत अच्छा है. इसके अलावा, इसमें एपिकैटेचिनिडिन नाम का एक खास एंजाइम होता है. यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और आसानी से डाइजेशन में मदद करता है, जो मीट या मछली खाने के बाद खास तौर पर फायदेमंद होता है.