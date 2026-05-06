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गर्मियों में रोजाना जामुन खाना, कई तरह के महंगे फल खाने से कहीं अधिक फायदेमंद, वजह जानकर हो जाऐंगे हैरान

गर्मी का मौसम अपने साथ ढेर सारे जामुन लेकर आता है. यह मौसमी फल लगभग हर जगह देखा जा सकता है, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी भारत के कई अन्य राज्यों में. जामुन का खट्टा-मीठा स्वाद सचमुच बहुत ही मजेदार होता है, इसका स्वाद और भी कई गुना बढ़ जाता है, खासकर जब इस पर काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर या चाट मसाला छिड़का जाता है. जामुन न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि चिलचिलाती गर्मी के मौसम में यह किसी वरदान से कम भी साबित नहीं होता है. इस मौसमी फल का सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं. इस लेख में, आइए हम आपको इन सभी फायदों के बारे में विस्तार से बताते हैं...

जामुन खाने के फायदे