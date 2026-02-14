ETV Bharat / health

हेल्दी खाना खाने से भी हो सकती है फैटी लिवर की बीमारी, एक्सपर्ट ने विस्तार से बताया कैसे?

हेल्दी खाना खाने से भी हो सकती है फैटी लिवर की बीमारी, एक्सपर्ट ने विस्तार से बताया कैसे? ( GETTY IMAGES )

फैटी लिवर को अक्सर "साइलेंट" बीमारी कहा जाता है क्योंकि जब तक हालत गंभीर नहीं हो जाती, तब तक इसके लक्षण साफ नहीं हो सकते. हालांकि, जब लिवर में फैट जमा होने लगता है, तो आपका शरीर हल्के सिग्नल भेज सकता है. इन सिग्नल को समझने और यह जानने से कि क्या खाना है, शुरुआती स्टेज में इसके असर को मैनेज करने या ठीक करने में मदद मिल सकती है.

फैटी लिवर की बीमारी तब होती है जब लिवर में फैट जमा हो जाता है, जिससे सूजन, निशान और लिवर फेलियर हो सकता है. यह तब होता है जब लिवर अपने वजन का 5 से 10 परसेंट फैट जमा कर लेता है. यह मोटापे, मेटाबोलिक सिंड्रोम और अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी से जुड़ा है. इसी तरह, कभी-कभी यह बीमारी हमारे खान-पान की वजह से भी होती है. इसलिए, हमें अपने खाने-पीने की आदतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए.

हम अक्सर सोचते हैं कि यह समस्या मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से होती है.लेकिन, यह सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है. आयुर्वेदिक डॉक्टर कोमल का कहना है कि यह समस्या कुछ ऐसे खाने की चीजों की वजह से भी हो सकती है जिन्हें हम हेल्दी मानते हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉ. कोमल कहती हैं कि कुछ खाने की चीजें, भले ही वे हमें हेल्दी लगें, फैटी लिवर का कारण बन सकती हैं, इसलिए इन हेल्दी खाने की चीजों को सही तरीके से खाने की सलाह दी जाती है, इस खबर में जानें वे कौन सी खाने की चीजें हैं?

हर दिन ओट्स खाना- ओट्स बहुत पौष्टिक होते हैं. लेकिन, बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के बजाय रोजाना कार्बोहाइड्रेट के तौर पर इन्हें खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है. इससे लिवर ग्लूकोज को फैट में बदल देता है. इससे फैटी लिवर की गंभीर समस्या हो सकती है. इसलिए, भले ही ओट्स पौष्टिक हों, लेकिन इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है.

ओट्स बहुत पौष्टिक होते हैं. लेकिन, बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के बजाय रोजाना कार्बोहाइड्रेट के तौर पर इन्हें खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है. इससे लिवर ग्लूकोज को फैट में बदल देता है. इससे फैटी लिवर की गंभीर समस्या हो सकती है. इसलिए, भले ही ओट्स पौष्टिक हों, लेकिन इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है. ब्राउन राइस खाना- रोजाना बहुत ज्यादा ब्राउन राइस खाने से, यानी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से लिवर में फैट जमा हो सकता है. इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है. इसलिए, रोजाना खाने से बचना ही सबसे अच्छा है.

रोजाना बहुत ज्यादा ब्राउन राइस खाने से, यानी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से लिवर में फैट जमा हो सकता है. इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है. इसलिए, रोजाना खाने से बचना ही सबसे अच्छा है. नट्स खाना- नट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशियस फैट होते हैं. इन्हें खाना हमारे लिए अच्छा है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में इन्हें खाने से लिवर के मेटाबॉलिज्म पर दबाव पड़ सकता है. इसलिए, इन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए. इसके लिए आप किसी डाइटीशियन से सलाह ले सकते हैं.

नट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशियस फैट होते हैं. इन्हें खाना हमारे लिए अच्छा है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में इन्हें खाने से लिवर के मेटाबॉलिज्म पर दबाव पड़ सकता है. इसलिए, इन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए. इसके लिए आप किसी डाइटीशियन से सलाह ले सकते हैं. ज्यादा मात्रा में जूस पीना- घर पर बने फलों के रस को सेहतमंद माना जाता है. हालांकि, इनमें फ्रक्टोज होता है. इसका असर लिवर पर पड़ता है और इससे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. इसलिए, फलों के रस का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

घर पर बने फलों के रस को सेहतमंद माना जाता है. हालांकि, इनमें फ्रक्टोज होता है. इसका असर लिवर पर पड़ता है और इससे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. इसलिए, फलों के रस का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. प्रोटीन बार-कई फिटनेस के शौकीन लोग अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए प्रोटीन बार खाते हैं. हालांकि, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनमें ज्यादा मात्रा में चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड हो सकते हैं. ये सभी पेट और लिवर की सेहत के लिए नुकसानदायक हैं.

इस खबर के द्वारा हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी पौष्टिक खाने की चीजें भी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं. लेकिन, दिक्कत ये खाने की चीजों में नहीं हैं, बल्कि इनका ठीक से न खाने की आदतों में है. दिक्कत तब होती है जब हम ज्यादा खा लेते हैं। इसलिए, हमें डाइटीशियन से सलाह लेना चाहिए कि कैसे खाना है और कब खाना है और कितना खाना है. हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फैटी लिवर के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है. इसलिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)