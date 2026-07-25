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रोजाना एक एवोकाडो खाने से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है कम, विशेषज्ञों से जानें कैसे?

जानकारों का कहना है कि एवोकाडो एक अनोखा फल है जो खून में 'बैड कोलेस्ट्रॉल' के ऊंचे स्तर को कम करने में मदद करता है...

Eating an avocado daily can lower bad cholesterol levels in the blood; find out how from experts.
रोजाना एक एवोकाडो खाने से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है कम (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 25, 2026 at 1:13 PM IST

6 Min Read
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जब हम फल खरीदने के लिए किसी स्टोर या सुपरमार्केट जाते हैं, तो आमतौर पर सेब, संतरा और केला जैसे जाने-पहचाने फल ही चुनते हैं. कभी-कभी जब हमारी नजर खास आकार के हरे एवोकाडो पर पड़ जाती है, तो हम अक्सर इसे 'एक्सोटिक' या 'महंगा' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, यह एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है. हालांकि, यह फल आपकी हेल्थ के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है. मानो या न मानो, एक बार जब आप इसके फायदों और इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जान जाएंगे, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे.

हाल ही में आई जर्नल ऑफ क्लिनिकल लिपिडोलॉजी (Journal of Clinical Lipidology) की एक नई स्टडी से पता चलता है किएवोकाडो (Avocado) एक ऐसा अनोखा फल है जो खून में मौजूद 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) के हाई लेवल को कम करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक सॉल्यूशन साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में सिर्फ एक एवोकाडो खाकर लोग अपने बढ़ें हुए बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं और अपने दिल की सुरक्षा कर सकते हैं. आइए इस दिलचस्प स्टडी पर करीब से नजर डालते हैं...

Eating an avocado daily can lower bad cholesterol levels in the blood; find out how from experts.
रोजाना एक एवोकाडो खाने से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है कम (GETTY IMAGES)

अध्ययन क्या कहता है?
अमेरिका के एक प्रमुख मेडिकल जर्नल, जर्नल ऑफ क्लिनिकल लिपिडोलॉजी ने हाल ही में एक विस्तृत स्टडी की और उसके नतीजे प्रकाशित किए. इस स्टडी में मोटापे और फैट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को शामिल किया गया और उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया. एक ग्रुप को उनके रोजाना के खाने के साथ हर दिन एक एवोकाडो दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को कोई एवोकाडो नहीं दिया गया और वे अपना सामान्य खाना खाते रहे. छह महीने बाद, जब दोनों ग्रुप के ब्लड टेस्ट के नतीजों का विश्लेषण किया गया, तो डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाला परिणाम देखा. यह पाया गया कि जिन लोगों ने रोजाना एक एवोकाडो खाया, उनके खून में 'बैड' कोलेस्ट्रॉल (जिसे LDL के नाम से जाना जाता है) के लेवल में काफी कमी आई.

खराब कोलेस्ट्रॉल खतरनाक क्यों है?
जैसे शरीर के लिए हेल्दी फैट जरूरी हैं, वैसे ही नुकसानदायक फैट भी उतने ही खतरनाक होते हैं. जब खून में नुकसानदायक फैट का लेवल बढ़ जाता है, तो वे धीरे-धीरे खून की नसों की अंदरूनी दीवारों पर जमा होने लगते हैं और खून के बहाव में रुकावट डालते हैं. इससे दिल और दिमाग तक पहुंचने वाले खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

एक और बात यह है कि खून में मौजूद सभी 'खराब' कोलेस्ट्रॉल कण एक जैसे नहीं होते, इनमें बहुत छोटे और घने फैट कण भी होते हैं. ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आसानी से खून की नसों की दीवारों में घुस सकते हैं, जिससे ब्लॉकेज और सूजन हो सकती है. इस स्टडी की सबसे अहम बात यह है कि जो लोग रोज एवोकाडो खाते थे, उनके खून में इन खतरनाक, छोटे और 'खराब' फैट कणों की संख्या में काफी कमी देखी गई.

Eating an avocado daily can lower bad cholesterol levels in the blood; find out how from experts.
रोजाना एक एवोकाडो खाने से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है कम (GETTY IMAGES)

एवोकैडो में क्या-क्या होता है?
एवोकाडो में 'अच्छे फैट' (मोनोअनसैचुरेटेड फैट) भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. जब हम आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डेल्टा, वनस्पति या परिष्कृत तेलों के बजाय शरीर को यह प्राकृतिक वसा प्रदान करते हैं, तो यह हानिकारक वसा को दूर करने में मदद करता है. इसके अलावा, फाइबर की मात्रा आंतों को डाइटरी फैट को एब्जॉर्ब करने से रोकती है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है. इसके अलावा, इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जबकि विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वेसल की रक्षा करते हैं.

भले ही आपका वजन कम न हो, फिर भी आपका दिल हेल्दी रहेगा!
इस स्टडी की एक और दिलचस्प बात यह थी कि जिन लोगों ने छह महीने तक रोजाना एवोकाडो खाया, उनके शरीर के वजन या कमर के घेरे में कोई खास बदलाव नहीं आया. स्टडी से साफ पता चलता है कि वजन घटाने के लिए सख्त डाइटिंग किए बिना, सिर्फ इस एक फल को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करके हम अपने दिल की सेहत को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं.

आप इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं?
आप एवोकाडो को छोटे टुकड़ों में काटकर वेजिटेबल सलाद में मिला सकते हैं, नाश्ते में मक्खन की जगह इसे टोस्ट पर लगा सकते हैं, या बिना चीनी वाले कम फैट वाले दूध के साथ मिलाकर स्मूदी बना सकते हैं. हालांकि, इसमें कैलोरी काफी ज्यादा होती है, इसलिए आम तौर पर खाए जाने वाले ज्यादा फैट वाले मक्खन या तली-भुनी चीजों की जगह इसका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है.

क्या सिर्फ यह फल खाना ही काफी है?
इसमें कोई शक नहीं कि रोजाना एवोकाडो खाना दिल के लिए अच्छा है. हालांकि, सिर्फ यह फल खाना ही पूरी तरह से समाधान नहीं है. रिसर्च से पता चलता है कि एवोकाडो खाने के साथ-साथ नियमित रूप से टहलने, पूरी नींद लेने, तनाव-मुक्त जीवन जीने और धूम्रपान से बचने जैसी आदतें अपनाने से दिल की सेहत को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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AVOCADO CAN LOWER BAD CHOLESTEROL
एवोकाडो और खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल
JOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY
AVOCADO CAN LOWER BAD CHOLESTEROL

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