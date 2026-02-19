ETV Bharat / health

रोजाना शहद के साथ पियें ये 2 चीजें, फायदे आपको हैरान कर देंगे, जानें कैसे करना है इस्तेमाल

आयुर्वेद में दालचीनी, लौंग और शहद को ताकतवर दवा माना जाता है. सही तरीके से लेने पर ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं...

Eat these cinnamon and cloves mixed with honey every day; the benefits will surprise you
रोजाना शहद के साथ पियें ये 2 चीजें, फायदे आपको हैरान कर देंगे, जानें कैसे करना है इस्तेमाल (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 19, 2026 at 12:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हमारी रसोई में कई औषधीय मसाले होते हैं, जिन्हें अगर सही समय पर खाया जाए, तो शरीर की आधी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जैसे हल्दी, दालचीनी, मेथी के बीज, शहद, लौंग, और भी बहुत कुछ. आज हम लौंग, शहद और दालचीनी के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये तीनों चीजें आपके दिल से लेकर आपकी पूरी सेहत तक सब कुछ कैसे ठीक कर सकती हैं.

मशहूर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. गायत्री देवी का कहना है कि आयुर्वेद में दालचीनी, लौंग और शहद को जादुई दवा माना जाता है, क्योंकि हर एक के अपने फायदे हैं. हालांकि, इन्हें एक साथ खाने से इनके गुण और फायदे दोगुने हो जाते हैं. आयुर्वेद में दालचीनी, लौंग और शहद को ताकतवर दवा माना जाता है. सही तरीके से लेने पर ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, लेकिन गलत डोज या ज्यादा लेने पर नुकसान भी हो सकता है. तो, आइए इनके सेवन के फायदे और सावधानियों के बारे में डॉ. गायत्री देवी से विस्तार से जानते हैं...

दालचीनी, लौंग और शहद के सेवन के फायदे

  • दालचीनी में पॉलीफेनॉल्स भरपूर होते हैं, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं.
  • लौंग में यूजेनॉल होता है, जो अपनी एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है.
  • शहद में नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड होते हैं और यह घाव भरने में मदद करता है. ये कंपाउंड्स मिलकर हल्की सूजन को कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद कर सकते हैं.
  • शहद, दालचीनी और लौंग को एक साथ खाने से कई फायदे होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि दालचीनी, शहद और लौंग खाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है. ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड वेसल पर प्रेशर कम करते हैं, जिससे दिल तक खून आसानी से फ्लो होता है.
  • दालचीनी ट्राइग्लिसराइड्स और LDL (बैड कोलेस्ट्रॉल) को कम कर सकती है जबकि HDL (गुड कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ा सकती है. लौंग ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकती है और वैस्कुलर सूजन को कम कर सकती है.
  • दालचीनी, शहद और लौंग खाना वेट लॉस में हेल्पफुल है. सुबह खाली पेट इन्हें खाने से पूरे शरीर को फायदा होता है. ये एक्स्ट्रा फैट जमा होने से रोकते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे फैट बर्न करने में मदद मिलती है.
  • सर्दियों में सर्दी-खांसी होना आम बात है. बच्चों और बुज़ुर्गों को सर्दी-खांसी का खतरा ज्यादा होता है. दालचीनी, शहद और लौंग को एक साथ खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. इनके एंटीबैक्टीरियल गुण बदलते मौसम से होने वाले इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं.
  • दालचीनी, शहद और लौंग खाने से पाचन बेहतर होता है. अगर आपको गैस, कब्ज़ या पेट फूलने की समस्या है, तो दालचीनी और शहद खाना बहुत फायदेमंद होता है. इसके अलावा, दालचीनी और शहद शरीर की थकान कम करने और शरीर को नैचुरल एनर्जी देने में मदद करते हैं.
  • दालचीनी, शहद और लौंग खाना फायदेमंद है, लेकिन इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है. ज्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है. अगर आपको डायबिटीज या लिवर की समस्या है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इन्हें खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

जरूरी सावधानियां

  • कैसिया दालचीनी (आम टाइप) में कूमरिन ज्यादा होता है, जो अधिक खाने पर लिवर पर असर डाल सकता है.
  • गाढ़ा लौंग का तेल या लौंग की ज्यादा डोज लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है और खून के थक्के बनने में रुकावट डाल सकती है.
  • डॉक्टर की लिखी दवा के बदले इस मिक्सचर पर भरोसा न करें.
  • अगर आप दवा ले रहे हैं, खासकर डायबिटीज, आर्थराइटिस या खून पतला करने की, तो इसे रेगुलर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें.

इसे कैसे इस्तेमाल करें

  • 1 चम्मच शहद, ½ चम्मच दालचीनी पाउडर (या एक छोटी डंडी), और कुछ कुटी हुई लौंग गर्म पानी में मिलाएं.
  • खाने से पहले या बाद में पिएं, या बेहतर डाइजेशन के लिए इसे हर्बल टी में मिलाएं.
  • अगर आपको लिवर की समस्या है या आप एंटीकोएगुलंट्स या ब्लड शुगर कम करने वाली दवा ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल न करें.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HEALTH TIPS
BENEFITS OF CINNAMON AND CLOVES
BENEFITS OF CLOVES AND HONEY
दालचीनी लौंग और शहद के फायदे
BENEFITS OF CINNAMON CLOVES HONEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.