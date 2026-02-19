ETV Bharat / health

रोजाना शहद के साथ पियें ये 2 चीजें, फायदे आपको हैरान कर देंगे, जानें कैसे करना है इस्तेमाल

हमारी रसोई में कई औषधीय मसाले होते हैं, जिन्हें अगर सही समय पर खाया जाए, तो शरीर की आधी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जैसे हल्दी, दालचीनी, मेथी के बीज, शहद, लौंग, और भी बहुत कुछ. आज हम लौंग, शहद और दालचीनी के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये तीनों चीजें आपके दिल से लेकर आपकी पूरी सेहत तक सब कुछ कैसे ठीक कर सकती हैं.

मशहूर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. गायत्री देवी का कहना है कि आयुर्वेद में दालचीनी, लौंग और शहद को जादुई दवा माना जाता है, क्योंकि हर एक के अपने फायदे हैं. हालांकि, इन्हें एक साथ खाने से इनके गुण और फायदे दोगुने हो जाते हैं. आयुर्वेद में दालचीनी, लौंग और शहद को ताकतवर दवा माना जाता है. सही तरीके से लेने पर ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, लेकिन गलत डोज या ज्यादा लेने पर नुकसान भी हो सकता है. तो, आइए इनके सेवन के फायदे और सावधानियों के बारे में डॉ. गायत्री देवी से विस्तार से जानते हैं...

दालचीनी, लौंग और शहद के सेवन के फायदे