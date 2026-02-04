ETV Bharat / health

कान के मैल की जांच से पता चल सकता है कि आपको कैंसर है या नहीं, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज

बहुत से लोग कैंसर का जल्दी पता नहीं लगा पाते हैं. लेकिन अब, आप अपने कान के पर्दे की जांच करके पता लगा सकते हैं...

Earwax analysis can reveal whether you have cancer or not, scientists have made a major discovery.
कान के मैल की जांच से पता चल सकता है कि आपको कैंसर है या नहीं, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 4, 2026 at 1:02 PM IST

कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पूरी दुनिया को डरा रही है. कैंसर शरीर के बाहर से नहीं आता है. बल्कि, शरीर की अपनी कोशिकाएं ही कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं. इस प्रक्रिया में कई साल लगते हैं. दूसरे शब्दों में, कैंसर को पूरी तरह से विकसित होने में 5-7 या 10 साल भी लग सकते हैं. इस दौरान कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. दर्द, खून बहना या वजन कम होना जैसे लक्षण तभी दिखते हैं जब बीमारी काफी बढ़ जाती है.

एक्सपर्ट कैंसर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, बायोप्सी और स्कैन जैसे मुश्किल टेस्ट करते हैं. ये टेस्ट दर्दनाक भी हो सकते हैं. हालांकि, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जो दर्द रहित है और जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती. इस नई रिसर्च के अनुसार, कान के मैल का इस्तेमाल शरीर में छिपी गंभीर बीमारियों, खासकर कैंसर के लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है.

यह बेहतरीन स्टडी ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ गोइआस (UFG) ने की है. इस रिसर्च को, जिसे "सेरुमेनो ग्राम" कहा जाता है. ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ गोइआस (UFG) द्वारा विकसित "सेरुमेनो ग्राम" रिसर्च एक नॉन-इनवेसिव तकनीक है जो कान के मैल का एनालिसिस करके कैंसर और उसकी प्री-कैंसर स्टेज का पता लगाती है. इस जबरदस्त रिसर्च को 2025 CAPES अवॉर्ड्स में खास पहचान मिली.

कान का मैल बीमारियों का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंट कैसे बन गया?
रिसर्चर्स का कहना है कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो कान के मैल का केमिकल कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है. हालांकि, गंभीर बीमारी, खासकर कैंसर होने पर, कान के मैल का केमिकल कंपोजिशन बदलने लगता है. स्टडी के कोऑर्डिनेटर नेल्सन एंटोनियो फिल्हो कहते हैं कि कान का मैल हमारी सेहत का प्रतीक बन गया है. इसका मतलब है कि कान का मैल अब हमें बता सकता है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है.

क्या यह टेस्ट सच में सटीक है?
नेचर में पब्लिश इस स्टडी में 751 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से, 531 लोग पहले से ही कैंसर का इलाज करवा रहे थे. ईयरवैक्स टेस्ट ने उन सभी में कैंसर का सही पता लगाया. 220 लोगों में किसी बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे. इनमें से सिर्फ 5 लोगों में संदिग्ध लक्षण थे. बाद में, स्टैंडर्ड टेस्ट ने उन सभी में कैंसर की पुष्टि की. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इसीलिए यह टेस्ट बहुत सटीक और भरोसेमंद है.

क्या यह परीक्षण कैंसर से पहले की अवस्थाओं का भी पता लगा सकता है?

2025 में, वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की. ​​रिसर्च से पता चला है कि यह टेस्ट कैंसर से पहले की स्थितियों का भी पता लगा सकता है. इसका मतलब है कि...

  • बीमारी शुरू होने से पहले ही इलाज संभव है.
  • कम दर्द वाला, आसान इलाज हो सकता है.
  • मरीज के बचने की ज्यादा संभावना होगी.

क्या यह टेस्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा?
रेगुलेटरी पाबंदियों के कारण, यह टेस्ट अभी ब्राजील के पब्लिक हेल्थ सिस्टम में मुफ्त में उपलब्ध नहीं है. हालांकि, उम्मीद है कि यह जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों और पब्लिक एकेडमिक संस्थानों में उपलब्ध होगा.

क्या इस टेस्ट से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों का पता चल सकता है?
वैज्ञानिक अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का पता लगाने के लिए कर रहे हैं. अगर यह सफल होता है, तो यह मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की दुनिया में पूरी तरह से क्रांति ला सकता है. कान का मैल अब सिर्फ सफाई की चिंता नहीं रहा, यह सेहत की एक चाबी बनता जा रहा है. ब्राजील में हुई इस रिसर्च से पता चलता है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का पता बिना दर्द वाले टेस्ट से जल्दी लगाया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

