कान के मैल की जांच से पता चल सकता है कि आपको कैंसर है या नहीं, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज

कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पूरी दुनिया को डरा रही है. कैंसर शरीर के बाहर से नहीं आता है. बल्कि, शरीर की अपनी कोशिकाएं ही कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं. इस प्रक्रिया में कई साल लगते हैं. दूसरे शब्दों में, कैंसर को पूरी तरह से विकसित होने में 5-7 या 10 साल भी लग सकते हैं. इस दौरान कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. दर्द, खून बहना या वजन कम होना जैसे लक्षण तभी दिखते हैं जब बीमारी काफी बढ़ जाती है.

एक्सपर्ट कैंसर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, बायोप्सी और स्कैन जैसे मुश्किल टेस्ट करते हैं. ये टेस्ट दर्दनाक भी हो सकते हैं. हालांकि, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जो दर्द रहित है और जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती. इस नई रिसर्च के अनुसार, कान के मैल का इस्तेमाल शरीर में छिपी गंभीर बीमारियों, खासकर कैंसर के लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है.

यह बेहतरीन स्टडी ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ गोइआस (UFG) ने की है. इस रिसर्च को, जिसे "सेरुमेनो ग्राम" कहा जाता है. ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ गोइआस (UFG) द्वारा विकसित "सेरुमेनो ग्राम" रिसर्च एक नॉन-इनवेसिव तकनीक है जो कान के मैल का एनालिसिस करके कैंसर और उसकी प्री-कैंसर स्टेज का पता लगाती है. इस जबरदस्त रिसर्च को 2025 CAPES अवॉर्ड्स में खास पहचान मिली.

कान का मैल बीमारियों का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंट कैसे बन गया?

रिसर्चर्स का कहना है कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो कान के मैल का केमिकल कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है. हालांकि, गंभीर बीमारी, खासकर कैंसर होने पर, कान के मैल का केमिकल कंपोजिशन बदलने लगता है. स्टडी के कोऑर्डिनेटर नेल्सन एंटोनियो फिल्हो कहते हैं कि कान का मैल हमारी सेहत का प्रतीक बन गया है. इसका मतलब है कि कान का मैल अब हमें बता सकता है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है.

क्या यह टेस्ट सच में सटीक है?

नेचर में पब्लिश इस स्टडी में 751 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से, 531 लोग पहले से ही कैंसर का इलाज करवा रहे थे. ईयरवैक्स टेस्ट ने उन सभी में कैंसर का सही पता लगाया. 220 लोगों में किसी बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे. इनमें से सिर्फ 5 लोगों में संदिग्ध लक्षण थे. बाद में, स्टैंडर्ड टेस्ट ने उन सभी में कैंसर की पुष्टि की. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इसीलिए यह टेस्ट बहुत सटीक और भरोसेमंद है.